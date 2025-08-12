Gigi Donnarumma, out de la PSG! Luis Enrique a făcut anunțul: „Îmi asum 100% responsabilitatea”

Gianluigi Donnarumma nu mai are viitor pe Parc des Princes. Luis Enrique, antrenorul câștigătoarei UEFA Champions League, a declarat răspicat că nu se va mai baza pe serviciile sale.

Donnarumma nu mai are viitor la PSG! Luis Enrique a luat decizia finală

De câteva săptămâni bune se vorbea despre o ruptură între Gianluigi Donnarumma, unul dintre cei mai bine cotați portari ai fotbalului mondial, și oficialii de la PSG. În ultimul sezon, goalkeeperul a făcut meciuri excelente și are un merit uriaș la câștigarea UEFA Champions League.

Totuși, se pare că tensiunile și-au spus cuvântul, iar portarul italian va pleca de pe Parc des Princes. , a confirmat totul. Managerul spaniol a spus clar că vrea un alt tip de goalkeeper între buturi.

„Donnarumma nu face parte din lot, este decizia mea personală. Îmi asum 100% responsabilitatea.

Îmi doresc un alt tip de portar și am luat această hotărâre. Gigio rămâne unul dintre cei mai buni portari din lume”, a declarat Luis Enrique, antrenorul principal al celor de la PSG.

🚨⚠️ Luis Enrique: “Donnarumma is out of the squad as it’s my own decision. I am 100% responsible”. “I want a different kind of goalkeeper and I made this decision. Gigio is one of the best GKs in the whole world”. Donnarumma will also clarify his position soon. 👀🔜 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Unde ar putea ajunge portarul italian

Donnarumma a ajuns la PSG în 2021. El și-a început cariera la AC Milan și a devenit rapid un om de bază. Totuși, a intrat într-un conflict cu oficialii milanezi și a plecat gratis la Paris. De atunci, fanii grupării de pe Giuseppe Meazza îi poartă pică portarului.

Site-urile de specialitate îl evaluează pe Gianluigi Donnarumma la 40 de milioane de euro. El este căpitan la naționala de seniori a Italiei, pentru care a jucat în nu mai puțin de 74 de partide. În presa internațională se vorbește acum despre următoarea sa destinație. Goalkeeperul ar putea ajunge sub comanda lui Pep Guardiola la Manchester City.