„Gigi e de neînțeles. Cum să-l scoți de pe teren?” Mutarea lui Becali l-a șocat: „Am sunat imediat”. Cine pleacă pe 10 milioane de la FCSB

Continuă laudele la adresa lui Octavian Popescu (22 de ani). Tânărul fotbalist a avut 45 de minute bune în FCSB – Petrolul 1-1, dar a fost schimbat la pauză. Dumitru Dragomir e de părere că Gigi Becali a comis o mare eroare.

Dumitru Dragomir îl laudă pe Octavian Popescu

Gigi Becali l-a schimbat pe Octavian Popescu la pauza meciului cu Petrolul. chiar dacă golul lui Alexandru Stoian a plecat de la un pas de mare rafinament al lui Tavi. Imediat după pauză, FCSB a fost egalată și meciul s-a terminat 1-1. Dumitru Dragomir s-a înscris pe lista celor care

„Cel mai bun jucător de la FCSB a fost scos la pauză. ‘Doamne, nu se poate, am zis că cine îi vrea răul lui Gigi’. E o tâmpenie. Gigi e de neînțeles. Reține ce spun. Gigi e de neînțeles. Cum să scoți cel mai bun jucător? Era singurul care pasa. După ce l-a scos, un vid. Parcă erau speriați toți. Nu mai punea unul mingea jos. Doamne, Doamne… L-am sunat imediat pe fiul meu. ‘Bă, tată, e posibil așa ceva?’

(n.r. – FCSB pierde Europa?) Dacă prinde play-off-ul se bate la titlu. Dacă nu prinde play-off-ul, Gigi va face atâtea greșeli încât nu ia nici locul 7 să se ducă în cupele europene. Face niște greșeli… Pe banii lui, ce face pe banii mei?”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Daniel Bîrligea, pe picior de plecare de la FCSB?

Gigi Becali e extrem de dezamăgit după remiza cu „lupii galbeni” și a criticat mai mulți jucători. Patronul roș-albaștrilor

„Îl vinde pe Bîrligea. Ia 10.000.000 de euro pe el. El are lot bunicel doar că îi bramburește. Îi face praf. Pe Olaru l-a electrocutat. Ăla nu mai știe de el și își dă viața pe teren. Nu se leagă jocul pentru că nu îi lasă, îi tot schimbă… Numai la fotbal d-ăsta să nu te uiți.

(n.r. – De ce nu îi spui că greșește?) E ca și cum ai vorbi la lună. Gigi ascultă de cineva în viață? Și dacă știe că e condamnat, tot pe a lui o ține”, a conchis fostul președinte LPF.

17 meciuri și 2 assist-uri are Octavian Popescu în acest sezon la FCSB

1,4 milioane de euro e cota de piață a mijlocașului pe Transfermarkt.com