Sport

„Gigi e de neînțeles. Cum să-l scoți de pe teren?” Mutarea lui Becali l-a șocat: „Am sunat imediat”. Cine pleacă pe 10 milioane de la FCSB

Mare fan al lui Octavian Popescu, Dumitru Dragomir a reacționat vehement după FCSB - Petrolul 1-1. Fostul șef LPF nu înțelege cum Gigi Becali l-a putut schimba pe tehnicul jucător al campioanei
Cristian Măciucă
25.11.2025 | 10:15
Gigi e de neinteles Cum sal scoti de pe teren Mutarea lui Becali la socat Am sunat imediat Cine pleaca pe 10 milioane de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
„Gigi e de neînțeles. Cum să-l scoți de pe teren?” Mutarea lui Becali l-a șocat: „Am sunat imediat”. Cine pleacă pe 10 milioane de la FCSB. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Continuă laudele la adresa lui Octavian Popescu (22 de ani). Tânărul fotbalist a avut 45 de minute bune în FCSB – Petrolul 1-1, dar a fost schimbat la pauză. Dumitru Dragomir e de părere că Gigi Becali a comis o mare eroare.

Dumitru Dragomir îl laudă pe Octavian Popescu

Gigi Becali l-a schimbat pe Octavian Popescu la pauza meciului cu Petrolul. Latifundiarul din Pipera a fost nemulțumit de atitudinea mijlocașului, chiar dacă golul lui Alexandru Stoian a plecat de la un pas de mare rafinament al lui Tavi. Imediat după pauză, FCSB a fost egalată și meciul s-a terminat 1-1. Dumitru Dragomir s-a înscris pe lista celor care l-au lăudat și l-au apărat pe Octavian Popescu. 

ADVERTISEMENT

„Cel mai bun jucător de la FCSB a fost scos la pauză. ‘Doamne, nu se poate, am zis că cine îi vrea răul lui Gigi’. E o tâmpenie. Gigi e de neînțeles. Reține ce spun. Gigi e de neînțeles. Cum să scoți cel mai bun jucător? Era singurul care pasa. După ce l-a scos, un vid. Parcă erau speriați toți. Nu mai punea unul mingea jos. Doamne, Doamne… L-am sunat imediat pe fiul meu. ‘Bă, tată, e posibil așa ceva?’

(n.r. – FCSB pierde Europa?) Dacă prinde play-off-ul se bate la titlu. Dacă nu prinde play-off-ul, Gigi va face atâtea greșeli încât nu ia nici locul 7 să se ducă în cupele europene. Face niște greșeli… Pe banii lui, ce face pe banii mei?”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Digi24.ro
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”

Daniel Bîrligea, pe picior de plecare de la FCSB?

Gigi Becali e extrem de dezamăgit după remiza cu „lupii galbeni” și a criticat mai mulți jucători. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că mai mulți jucători vor să plece de la FCSB, în frunte cu Adrian Șut. 

ADVERTISEMENT
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani...
Digisport.ro
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"

„Îl vinde pe Bîrligea. Ia 10.000.000 de euro pe el. El are lot bunicel doar că îi bramburește. Îi face praf. Pe Olaru l-a electrocutat. Ăla nu mai știe de el și își dă viața pe teren. Nu se leagă jocul pentru că nu îi lasă, îi tot schimbă… Numai la fotbal d-ăsta să nu te uiți. 

(n.r. – De ce nu îi spui că greșește?) E ca și cum ai vorbi la lună. Gigi ascultă de cineva în viață? Și dacă știe că e condamnat, tot pe a lui o ține”, a conchis fostul președinte LPF.

ADVERTISEMENT
  • 17 meciuri și 2 assist-uri are Octavian Popescu în acest sezon la FCSB
  • 1,4 milioane de euro e cota de piață a mijlocașului pe Transfermarkt.com

Mitica Dragomir, SOCAT de DECIZIA lui Gigi Becali la pauza meciului FCSB - Petrolul. „O TAMPENIE!”

Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de...
Fanatik
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
Pe FCSB o așteaptă infernul la meciul cu Steaua Roșie! Bannerul afișat de...
Fanatik
Pe FCSB o așteaptă infernul la meciul cu Steaua Roșie! Bannerul afișat de ultrașii sârbi. Foto
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și...
Fanatik
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Nici Rapid, nici FCSB, nici Craiova! A spus care ar fi echipa cu...
iamsport.ro
Nici Rapid, nici FCSB, nici Craiova! A spus care ar fi echipa cu 'cel mai bun lot' din SuperLiga: 'S-a văzut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!