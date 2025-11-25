„Gigi e de neînțeles. Cum să-l scoți de pe teren?” Mutarea lui Becali l-a șocat: „Am sunat imediat”. Cine pleacă pe 10 milioane de la FCSB

Continuă laudele la adresa lui Octavian Popescu (22 de ani). Tânărul fotbalist a avut 45 de minute bune în FCSB – Petrolul 1-1, dar a fost schimbat la pauză. Dumitru Dragomir e de părere că Gigi Becali a comis o mare eroare.
Gigi Becali l-a schimbat pe Octavian Popescu la pauza meciului cu Petrolul. Latifundiarul din Pipera a fost nemulțumit de atitudinea mijlocașului, chiar dacă golul lui Alexandru Stoian a plecat de la un pas de mare rafinament al lui Tavi. Imediat după pauză, FCSB a fost egalată și meciul s-a terminat 1-1. Dumitru Dragomir s-a înscris pe lista celor care l-au lăudat și l-au apărat pe Octavian Popescu.
„Cel mai bun jucător de la FCSB a fost scos la pauză. ‘Doamne, nu se poate, am zis că cine îi vrea răul lui Gigi’. E o tâmpenie. Gigi e de neînțeles. Reține ce spun. Gigi e de neînțeles. Cum să scoți cel mai bun jucător? Era singurul care pasa. După ce l-a scos, un vid. Parcă erau speriați toți. Nu mai punea unul mingea jos. Doamne, Doamne… L-am sunat imediat pe fiul meu. ‘Bă, tată, e posibil așa ceva?’
(n.r. – FCSB pierde Europa?) Dacă prinde play-off-ul se bate la titlu. Dacă nu prinde play-off-ul, Gigi va face atâtea greșeli încât nu ia nici locul 7 să se ducă în cupele europene. Face niște greșeli… Pe banii lui, ce face pe banii mei?”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.
Gigi Becali e extrem de dezamăgit după remiza cu „lupii galbeni” și a criticat mai mulți jucători. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că mai mulți jucători vor să plece de la FCSB, în frunte cu Adrian Șut.
„Îl vinde pe Bîrligea. Ia 10.000.000 de euro pe el. El are lot bunicel doar că îi bramburește. Îi face praf. Pe Olaru l-a electrocutat. Ăla nu mai știe de el și își dă viața pe teren. Nu se leagă jocul pentru că nu îi lasă, îi tot schimbă… Numai la fotbal d-ăsta să nu te uiți.
(n.r. – De ce nu îi spui că greșește?) E ca și cum ai vorbi la lună. Gigi ascultă de cineva în viață? Și dacă știe că e condamnat, tot pe a lui o ține”, a conchis fostul președinte LPF.