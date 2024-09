Gigi Mulțescu a intrat în istoria lui Dinamo prin golurile memorabile marcate împotriva lui Hamburg în CCE

, duminică, 15 septembrie, în jurul orei 10:00 dimineața. Mulțescu a fost mijlocaș ofensiv și a făcut parte din echipa lui Dinamo, care a jucat în 1984 în

Gigi Mulțescu a rămas în istoria lui Dinamo prin golurile memorabile marcate împotriva lui Hamburg în CCE

Gigi Mulțescu a avut o contribuție importantă în acea campanie istorică. În turul 2, care însemna optimi pe atunci, Dinamo a întâlnit Hamburger SV, deținătoarea trofeului CCE. Gigi Mulțescu a marcat câte un gol în ambele manșe.

În primul meci disputat la București, pe fostul ”23 August”, câștigat de ”câini” cu un incredibil 3-0, Gigi Mulțescu l-a învins pe Uli Stein cu un șut senzațional de la mare distanță, peste 30 de metri. A fost reușita de 2-0. Celelalte goluri au fost marcate de Augustin și Orac.

Forța de grup a contribuit foarte mult. De la agonie la extaz și invers, nu a fost decât un pas. L-am văzut pe portar cam ieșit din poartă și am prins un șut plin, nemții nu se gândeau că trag de la așa distanță și nu aveam marcaj strâns pe mine” – Gigi Mulțescu pentru FANATIK

În returul de la Hamburg, campioana Germaniei, pregătită de marele Ernst Happel, a anulat repede avantajul din tur. Pe final au ieșit la rampă Țălnar și Mulțescu, care au marcat de două ori în minutele 85 și 90. Cu scorul general de 5-3 Dinamo s-a calificat în sferturi, unde a eliminat Dinamo Minsk (1-1 în deplasare și 1-0 acasă). Dinamo București s-a oprit în semifinale, învinsă de două de Liverpool: 0-1 pe Anfield și 1-2 pe fostul ”23 August”.

40 de ani de la momentul istoric al eliminării marelui Hamburg. Numai că Gigi Mulțescu nu a putut să fie alături de foștii săi colegi la sărbătoare. Sănătatea nu-i mai permitea să iasă în public.

Gigi Mulțescu a suferit de boala Alzeimer

Fostul mijlocaș și antrenor al echipei Dinamo suferea de boala Alzheimer, iar starea lui s-a deteriorat treptat. Această afecțiune afectează sistemul nervos central, provocând tulburări cognitive, pierderi de memorie, dificultăți de orientare, gândire incoerentă și probleme de concentrare.

În urmă cu 10 luni, fiul său, :

”Nu se pune problema ca tata să mai meargă pe stadion la meciurile lui Dinamo sau la evenimentele organizate de Dinamo. Vreau ca suporterii să rămână cu imaginea lui din teren sau de pe banca echipei, de fotbalist și de antrenor care a făcut totul pentru club.

Chiar zilele astea am fost invitați de generația Hamburg la o petrecere, pe 2 noiembrie, când se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a lui Dinamo.

Am discutat cu Cornel Țălnar… cu Marin Dragnea… cu toți… îmi pare rău, dar nu e cazul ca tata să mai apară la evenimente publice. Noi, cei din familie, vom avea grijă de el. Am auzit tot felul de zvonuri, de vorbe aiurea și vreau să le pun punct. Să fie foarte clar pentru toată lumea: tata nu va ajunge niciodată la azil atâta timp cât ne are pe noi, pe mama, pe sora mea, Ioana și pe mine. Punct!”.

La începutul anului 2023, . Era tare dezamăgit că lumea a început să-l uite: ”Prea mulți cărora le-am făcut numai bine n-au dat un telefon să întrebe măcar «Mai trăiești, nea Gigi?»”

Meciurile de referință ale lui Gigi Mulțescu la Dinamo: dubla cu Hamburg din Cupa Campionilor Europeni

19 octombrie 1983, București

Stadion „23 August”, spectatori 80.000

Dinamo – Hamburger SV 3-0 (1-0)

Au marcat: Augustin (28’), Mulțescu (60’) și Orac (81’)

Dinamo: Moraru – Rednic, I. Andone, Al. Nicolae, I. Marin – Mulțescu, Dragnea, Custov – Țălnar (67’ Movilă), Augustin, Orac. Antrenor: Dumitru Nicolae Nicușor

Hamburger SV: Stein – Kaltz, Hieronymus, Jacobs, Schroeder (26’ Hansen) – Hartwig, Rolff, Groh, Magath – Schatzschneider, Milewski. Antrenor: Ernst Happel

2 noiembrie 1983, Hamburg

Stadion „Volksparkstadion”, spectatori: 55.000

Hamburger SV – Dinamo 3-2 (1-0)

Au marcat: Jacobs (45’, 56’), von Heesen (62’) / Țălnar (86’), Mulțescu (89’)

Hamburger SV: Uli Stein – Kaltz (57’ von Heesen), Hieronymus, Jakobs, Wehmeyer – Hartwig, Rolff, Groh, Felix Magath – Schatzschneider, Wuttke . Antrenor: Ernst Happel

Dinamo: Moraru – Rednic, Andone, Al. Nicolae, I. Marin, N. Stănescu – Mulțescu, Dragnea, Custov – Movilă (65’ Țălnar), Orac. Antrenor: Dumitru Nicolae Nicușor

Performanțele lui Gigi Mulțescu la Dinamo

Gigi Mulțescu a înscris 29 de goluri în cele 132 de meciuri disputate pentru Dinamo între 1979 și 1985. În această perioadă, a câștigat 5 trofee cu echipa: 3 titluri de campion (1982, 1983 și 1984) și 2 Cupe ale României (1982 și 1984). Ca antrenor principal al lui Dinamo, Gheorghe Mulțescu a avut 5 mandate: 1990-1991, 2008, 2013, 2020 și 2021.

Carte de vizită a fotbalistului Gheorghe Mulțescu

(n. 11 noiembrie 1951, comuna Botoroaga, județul Teleorman)

1963 – legitimat la juniorii Stelei

Debut în Divizia A: 22.08.1971, Crişul – Jiul Petrosani 0-0

1971-1972: Jiul Petroşani 27 de meciuri / 5 goluri

1972-1973: Jiul Petroşani 29 de meciuri / 8 goluri

1973-1974: Jiul Petroşani 32 de meciuri / 15 goluri

1974-1975: Jiul Petroşani 31 de meciuri / 10 goluri

1975-1976: Jiul Petroşani 31 de meciuri / 10 goluri

1976-1977: Jiul Petroşani 31 de meciuri / 10 goluri

1977-1978: Jiul Petroşani 33 de meciuri / 11 goluri

1978-1979: Jiul Petroşani 25 de meciuri / 5 goluri

1979-1980: Dinamo 28 de meciuri / 4 goluri

1980-1981: Dinamo 13 de meciuri / 1 gol

1981-1982: Dinamo 26 de meciuri / 9 goluri

1982-1983: Dinamo 31 de meciuri / 6 goluri

1983-1984: Dinamo 23 de meciuri / 8 goluri

1984-1985: Dinamo 11 de meciuri / 1 gol

1985-1986: Jiul Petroşani (Divizia B): 30 de meciuri / 12 goluri

1986-1987: Jiul Petroşani: 27 de meciuri / 5 goluri

1987-1988: CSM Suceava: 9 meciuri / 2 goluri

1987-1988: Autobuzul București (Divizia B): 20 de meciuri / 2 goluri

1988-1989: UTA (Divizia B): 18 meciuri / 10 goluri

TOTAL: 476 de meciuri / 134 de goluri