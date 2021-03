Gigi Mulțescu anunță cine l-a adus la Dinamo: „El m-a sunat, unul dintre patroni”

Gigi Mulțescu a fost anunțat oficial ca fiind noul antrenor al lui Dinamo. FANATIK a anunțat în exclusivitate revenirea SMURD-ului, după ce Jerry Gane și-a anunțat demisia la finalul partidei pierdute de alb-roșii cu 1-2 contra lui FC Argeș.

Noul antrenor al „câinilor” a anunțat cine a fost omul care l-a numit în funcție și ce garanții financiare a cerut. De asemenea, el a vorbit despre modul în care s-au soluționat problemele financiare pe care le-a avut și el în toamnă.

Totodată, Gigi Mulțescu a dezvăluit că se așteaptă la un debut dificil, în meciul cu Poli Iași. El susține că sistemul de joc cu trei fundași nu reprezintă o problemă și că există posibilitatea să fie păstrat.

Gigi Mulțescu anunță cine l-a adus la Dinamo: „Marian Iuhasz m-a sunat. A doua zi am dat răspunsul”

Ajuns la vârsta de 69 de ani, Gigi Mulțescu revine la Dinamo și sare din nou în ajutorul clubului pe care îl iubește și care avea nevoie de ajutorul său în condițiile în care amenințarea retrogradării este tot mai presantă.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că dinamoviștii l-au ales pe „SMURD” pentru a-l înlocui pe Jerry Gane, plecat după înfrângerea 1-2 cu FC Argeș. Antrenorul a dezvăluit cine l-a contactat pentru a redeveni tehnicianul alb-roșiilor.

Este vorba despre Marian Iuhasz, patron al companiei Delta Glass și unul dintre cei mai importanți membri ai DDB. Iuhasz contribuie semnificativ la bugetul dinamoviștilor, îndeosebi de când fanii-acționari au preluat controlul clubului.

„Am fost apelat de către unul dintre conducători. Nu din DDB. Este vorba despre unul dintre oamenii implicați la club. Nici de Marius Nicolae nu este vorba, ci de unul dintre patroni. Domnul Iuhasz m-a sunat.

Mi-a spus despre ce este vorba și mi-a transmis să dau răspunsul a doua zi, ceea ce am și făcut. Nu am vrut nicio garanție. Am avut încredere în oameni când am venit. ”, a spus Mulțescu la Digisport.

Se așteaptă la un debut greu: „Poli Iași a bătut-o cu 5-2 pe FCSB”

Mulțescu a anunțat că a renunțat la restanțele salariale pe care le avea de primit după lunile în care a antrenat-o pe Dinamo în finalul sezonului trecut și în startul ediției actuale a Ligii 1.

„Am renunțat la o sumă importantă de bani în trecut, asta s-a reglat cu mine. A fost o discuție atunci”, a spus antrenorul care vrea să o scape pe Dinamo de la retrogradare. Mulțescu se teme de debutul cu Poli Iași.

„Este o nouă provocare din partea echipei mele de suflet, pentru care am mai făcut acest gest. Va fi mai greu acum, pentru că timpul lucrează împotriva noastră. Nu mai este timp, s-au pierdut puncte. Am emoții ca la început, pentru că este vorba de soarta echipei.

Sunt speranțe că putem salva echipa, trebuie să le jucăm bine pe toate. Acum este vorba de soarta echipei. Nu mă bucur că echipa este în această situație, dar mă bucur că pot să ajut. Dacă voi salva echipa, voi fi foarte fericit. Am contract până la vară. Suporterii trebuie să se aștepte ca echipa să câștige puncte, să fie mai performantă.

Într-un fel, e bine că jucăm cu Iași. Dar ei au lot foarte bun, îmi aduc aminte de începutul lor, acel 5-2 cu FCSB. Au avut rezultate bune, puncte câștigate. Lotul a rămas același. S-au întâmplat lucruri la nivelul conducerii. Este un meci foarte greu, pentru că nu mai e acceptată înfrângerea, nu mai e acceptat nici meciul nul. E vorba doar despre a câștiga și la ei”, a mai adăugat experimentatul tehnician.

Ar putea continua cu trei fundași. Nici nu vrea să audă de Pablo Cortacero sau de retrogradare!

Mulțescu a dezvăluit că nu crede că sistemul cu trei fundași centrali este o problemă pentru Dinamo sau o cauză a rezultatelor slabe. Conform antrenorului, trei din patru reprize jucate în acest sistem au fost reușite pentru Gane și echipa sa.

„Voi schimba câte ceva. E posibil să păstrez sistemul cu trei fundași centrali. Unii dintre oameni sunt interesați de lucrurile negative. Jerry a fost întrebat de ce a jucat cu trei și a spus că a avut probleme pe zona centrală. cu FC Voluntari am făcut o repriză excelentă, sistemul a funcționat.

A fost și neșansă, s-au scos câteva mingi de pe linia porții. Jerry a fost criticat, dar cu acest sistem au fost trei reprize bune din patru. Sunt foarte multe înfrângeri și acestea puteau veni doar de pe urma greșelilor sau ale execuțiilor deosebite ale adversarilor. Au existat lucruri din ambele categorii”, a mai spus Mulțescu.

În final, antrenorul a comentat posibilitatea revenirii lui Pablo Cortacero la București și a spus că nu se teme de retrogradare. Mulțescu este de părere că meciurile rămase sunt suficient de numeroase pentru salvare.

„Ai vrut să îmi strici seara neapărat, cu Cortacero… E posibil orice, și să vină să mă schimbe. Eu cu spaniolii nu am chimie, niciodată nu am vorbit cu ei. Nu știu ce gânduri au ei, mă interesează prea puțin, pe mine mă interesează echipa. Cireașa pe tort ar fi câștigarea Cupei, știu că Astra se bazează pe acest meci, dar mai e timp.

În momentul ăsta, nu îmi e frică de retrogradare. Sunt foarte multe meciuri până la sfârșitul play-out-ului. Mai sunt încă trei meciuri din sezonul regulat și nouă în play-out. Nici nu mă preocupă ideea retrogradării, nu e nicio șansă”, a încheiat „SMURD-ul”.