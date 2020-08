Gigi Mulţescu, atac după victoria lui Dinamo la Voluntari: „Curg infectaţii şi noi jucăm fotbal”

Gigi Mulțescu s-a bucurat pentru victoria la debutul său pe banca tehnică a lui Dinamo, dar avertizează că drumul „câinilor” abia acum începe.

Antrenorul lui Dinamo consideră că jucătorii trebuie să rămână concentrați pe scopul din acest sezon, și anume evitarea retrogradării, dar nu uită să le atragă atenția conducătorilor din fotbalul românesc despre situația fără precedent prin care trece clubul din „Ștefan cel Mare”.

Dinamo are un program dificil, în care trebuie să joace multe meciuri într-un timp scurt.

Gigi Mulțescu, atac după victoria lui Dinamo cu FC Voluntari, 2-1

Gigi Mulțescu a vorbit despre partida cu FC Voluntari și își felicită elevii pentru victorie, dar îi avertizează că greul de-abia acum începe: „Am întâlnit o echipă foarte bună, în condițiile în care jucătorii de la noi au venit după trei săptămâni de carantină.

Le-am spus înainte de joc să joace și cu inima, au trecut peste oboseală și peste nepregătire. Din păcate, Liga și televiziunile nu știu ce așteaptă. La penalty era în cel mai bun caz fault pentru noi. Păcat, așa ceva n-am mai văzut de pe timpuri.

Am mari îndoieli și frici, noi jucăm din două în două zile, eu nu înțeleg ce gândesc acești oameni. Noi abia am venit după puțin timp de pregătire, orice adversar am avea nu putem să susținem meciurile următoare. Azi pierdem și seara, nici n-avem 48 de ore între meciuri.

Franța, Olanda, Belgia au oprit campionatul, în Turcia nu a retrogradat nimeni. La noi curg infectații și noi jucăm fotbal. E om contra om”.

„Noi jucăm fotbal, dar nu e normal, nici eu nu mai știu cum stau cu tensiunea. Îi felicit pe jucători și pe staff, pentru că au lucrat foarte bine”.

Mă doare sufletul pentru Petrolul că nu a promovat, merita mai mult, cel puțin pentru publicul lor”, a mai spus Gigi Mulțescu.

Filip Mrzljak atrage atenția asupra virusului și face un apel către conducătorii fotbalului românesc: „Noi mai avem meciuri, din păcate s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A fost o perioadă foarte grea, nu e așa simplu cum lumea crede. Virusul e real. Eu șapte zile nu m-am simțit bine, dar e o boală necunoscută.

E un apel pentru cei care conduc fotbalul să aibă grijă să nu pățească niciun jucător ceva. Nu am fost în formă mai bună, pentru că nici nu ne-am antrenat.

Următoarele meciuri nu vor fi ca ăsta, pentru că acum am avut prospețime, dar nu o să putem să fim la fel în următoarele meciuri”.

„Nea Gigi Mulțescu e mai norocos!”

Cătălin Straton consideră că Dinamo joacă prea devreme următorul meci, dar s-a simțit bucuros pentru victorie: „Sunt fericit, pentru că am trecut prin multe ca echipă, cred că am avut și puțină șansă, cred că Dumnezeu a fost cu noi.

Noi muncim zi de zi, toată lumea are o vină pentru situația în care e Dinamo acum. Astăzi s-a jucat cu inima și s-a văzut pe teren. Când inima e mai tare decât creierul se pot face multe.

Eu cred că e prea devreme să jucăm marți, cred că și oamenii de la Ligă trebuie să se gândească la noi, pentru că nu e ușor și sperăm ca la următoarele meciuri să fie mai îngăduitori. Nea Gigi e mai norocos, de la toți antrenorii am avut de învățat”.

Deian Sorescu, cel mai bun jucător al „câinilor” din partida cu FC Voluntari, a vorbit despre partida câștigată în fața ilfovenilor: „Am venit după o pauză foarte mare, nu suntem noi de vină, e un virus pe care îl poate lua oricine. E o victorie importantă pentru moral și pentru clasament.

A fost o perioadă foarte grea și a fost greu și pentru vecinii mei, pentru că ne-am antrenat în casă și îmi cer scuze față de vecinii mei”.