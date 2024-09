Gigi Mulțescu, omul care a renăscut Universitatea Craiova. I-a debutat pe Screciu, Markovic și Burlacu. I-a schimbat poziția lui Băluță + Cum l-a salvat pe Budescu

, din cauza unei pneumonii după ce a fost internat la spital. În cariera sa, Gigi Mulțescu rămâne un om important și pentru Universitatea Craiova după ce a reușit să facă lucruri importante pentru clubul oltean.

Gigi Mulțescu, omul care a renăscut Universitatea Craiova. I-a debutat pe Screciu, Markovic și Burlacu. I-a schimbat poziția lui Băluță

în antrenorat în urma perioadelor ca tehnician la unele dintre cele mai bune formații din România, la echipe din Turcia sau Arabia Saudită. Printre echipele antrenate de Gigi Mulțescu se numără și Universitatea Craiova, acolo unde a reușit ca în mai puțin de un an să renască clubul din Bănie.

Cum a făcut acest lucru? Fostul antrenor a preluat banca tehnică a oltenilor în iunie 2016 până în mai 2017. În momentul venirii lui Mulțescu la Craiova, echipa nu avea un parcurs foarte bun, terminând sezonul în partea a doua a clasamentului. Fostul antrenor a schimbat mai multe lucruri în lotul echipei care a reușit să performeze, ulterior, în primul eșalon. Asta datorită strategiei sale de atunci.

Lucrurile cu care Gigi Mulțescu a ieșit în evidență la Universitatea Craiova au fost debuturile lui Vladimir Screciu, Jovan Markovic, Andrei Burlacu și Andrei Vlad, mari speranțe la acea vreme. Jucători care au reușit să își pună amprenta în Bănie sau la .

“Pe Băluță l-am îngrijit ca pe o floare”

Cu un ochi bun la jucători, Mulțescu nu s-a oprit aici și a făcut unul dintre cele mai importante lucruri din cariera lui Alex Băluță, acum jucător la FCSB. În perioada fostului tehnician la Craiova, acesta i-a schimbat postul pe care atacantul a reușit să realizeze performanțe mari ulterior, dar și să fie convocat la echipa națională.

“Băluță a dat randament foarte bun la echipa de club. L-am îngrijit ca pe o floare. La început i se reproșa că nu juca bine. Ca să-l salvez, am schimbat sistemul și am jucat cu un singur defensiv și cu doi interi, cu el și cu Rocha sau cu el și cu Gustavo.

Spre final, în play-off, am jucat cu trei vârfuri și lăsam să se schimbe între ei. Au făcut niște meciuri, mai ales la CFR Cluj, când am bătut cu 3-0. După aceea a fost convocat la națională”, a spus Gigi Mulțescu în 2018, pentru .

Cum l-a salvat pe Budescu

În cariera sa, Gigi Mulțescu a trecut și pe la Astra Giurgiu. Formație asupra căreia a reușit să își pună amprenta și unde a pus bazele pentru ca Marius Șumudică să câștige titlul în 2016.

Șumi a avut doi componenți de bază în acel moment, pe care a reușit să îi stimuleze foarte bine. Constantin Budescu și Denis Alibec. Alături de cei doi, Astra a reușit să facă performanțe notabile.

În acest sens, aportul adus de Gigi Mulțescu a fost adus prin faptul că a reușit să îl revitalizeze pe Budescu. Legenda lui Dinamo l-a băgat pe mijlocaș într-un program de pregătire care l-a ajutat să revină la echipă, de acea dată ca titular incontestabil.

“Budescu este primul Băluță pentru mine. Lui i-am salvat cariera, nu i-am schimbat-o. El era dat afară când m-am dus eu la Astra în 2011. Era scos din lot. Ei spuneau că nu se pregătea, că era gras.

Se antrena singur prin parcuri. L-am adus înapoi, l-am băgat în program de pregătire și slăbire. După două săptămâni, a fost rezervă cu U Cluj, l-am băgat la 1-1, a dat două goluri și am bătut 3-1.

Din momentul ăla a rămas titular, eu am plecat, a venit Șumudică și l-a exploatat. A știut să gestioneze relația cu jucători valoroși. Bine, el a avut jucători făcuți, eu a trebuit să îi fac.

Budescu are o personalitate foarte puternică și e interiorizat. Dacă știi să vorbești cu el și nu-l jignești, dacă știi să-i atingi coarda sensibilă poți să faci treabă. Eu am reușit să am un dialog cu el într-un moment greu pentru el. Se vede și pe teren că e un om inteligent. Avea personalitatea lui și nu ceda”, a mai spus Mulțescu, potrivit sursei citate.

Universitatea Craiova și-a arătat recunoștiința față de Gigi Mulțescu

În momentul în care Gigi Mulțescu a intrat în spital, având acele probleme grave de sănătate, Universitatea Craiova a fost primul club care a reacționat la acest lucru.

Ulterior, clubul din Bănie a oferit și primele omagii pe rețelele de socializare în urma trecerii în neființă a lui Gigi Mulțescu, chiar și înaintea formației pentru care a fost legendă, Dinamo.

Printre primii foști elevi ai lui Gigi Mulțescu care au reacționat după moartea sa s-a numărat și Vladimir Screciu, fiind recunoscător pentru debutul pe care l-a primit de la fostul tehnician de 72 de ani.