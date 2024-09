Gigi Mulțescu, plâns de foștii colegi de la Dinamo: „Un mare dinamovist. SMURD-ul nu a mai putut face nimic pentru el”

după ce s-a luptat în ultimii ani cu Alzheimer-ul. Fostul mare jucător al lui Dinamo e plâns amarnic de foștii colegi de la Dinamo, care și-au găsit cu greu cuvintele.

Gigi Mulțescu, rămas bun. Foștii colegi de la Dinamo, reacții emoționante: „SMURD-ul nu a mai putut face nimic pentru el”

Gigi Mulțescu a plecat alături de Cătălin Hîldan și foștii mari jucători ai lui Dinamo. , iar Cornel Țălnar a fost unul dintre cei mai afectați și a izbucnit în plâns: „Nu se poate așa ceva! Un om adevărat, Dumnezeu să-l odihnească. Era un om minunat. Doamne ferește, îți vine să…

El era omul care dădea mereu pasele decisive, care mă punea în valoare și colaboram extraordinar de bine. Să nu mai vorbim de meciul cu Hamburg unde a înscris un gol fabulos la București și la Hamburg…”.

„Papa” nu uită că Mulțescu a venit la Dinamo în poate cel mai dificil moment din istoria clubului: „Îmi aduc aminte când eram director tehnic și l-am adus antrenor, a venit la Săftica în 2020. Am reușit atunci să salvăm Dinamo. Un om foarte pasionat, implicat, sufletist, un om drept și corect. Și uite că s-a dus. S-a dus la nea Bigi, Stănescu, Kustov… am pierdut foarte mulți colegi. Din păcate viața e cruntă și timpul nu iartă pe nimeni”.

Stare de sănătate a „SMURD-ului” s-a agravat în ultimele luni: „Eu țineam legătura cu el, dar în ultima jumătate de an nu mai putea vorbi și când îl sunam îmi răspundea soția sau Cătălin. Cu el mă vedeam tot timpul la Dinamo și chiar mi-a zis ieri când se întorcea de la meci: ‘Tata e în comă și nu știu ce se va întâmpla’.

A fost un fotbalist incomparabil cu ce e azi. Un fotbalist total, tehnic, inteligență în joc, tot ce trebuie. Un jucător de 24 de karate. Păcat că s-a dus și că ne-a părăsit. Eu eram în relație foarte bună cu el. Am citit la Johnny Culina și nu îmi venea să cred. Momente grele și sperăm să nu mai avem vorba de așa ceva. Dumnezeu să-l odihnească”.

Gigi Mulțescu, prin ochii lui Ion Marin: „Am stat 4 ani cu el în cameră”

Ion Marin a avut și eu un discurs extrem de emoționant: „Ce să faci, băi, băiatule? Nu știi când vine… N-am eu nicio amintire cu el, doar am stat 4 ani cu el în cameră (n.r.râde). Îmi vin în minte multe momente de bucurie în Cupa Campionilor, în campionatul intern. Un băiat excepțional. Asta este”.

Gigi Mulțescu și-a dorit să devină antrenor încă din perioada în care juca: „Ne-am înțeles foarte bine și de-asta am stat atâta timp în cameră. Făceam schimb de cărți ce să citim mai bun, majoritatea despre fotbal. Citeam de toate, dar voiam să aflăm despre jucătorii mari din străinătate, ce făceau. În discuțiile pe care le aveam, totdeauna spuneam că vrem să continuăm ca antrenori. Ăsta a fost planul nostru”.

Ion Marin știe ce sacrificii a făcut Mulțescu pentru Dinamo: „Într-un fel sau altul s-a forțat, dar până la urma asta este meseria noastră, a antrenorilor. Dacă vrem să o facem bine, dacă nu, nu. El a dus-o însă la extrem. Toți o facem însă. Dumnezeu să-l ierte, aia e…

Dinamoviștii trebuie să știe că pe lângă faptul că a fost un mare jucător a fost și un om deosebit. Asta trebuie să știe. A avut grijă de familia lui și s-a dedicat total lui Dinamo și fotbalului. Nu mai contează ce merita sau nu. Când ne ducem, le merităm pe toate”.

Marin Dragnea, discuție tulburătoare cu Gheorghe Mulțescu: „Mă iei și pe mine să facem mișcare?”

Marin Dragnea și-a adus aminte ultima oară când a vorbit cu fostul său coleg de la Dinamo: „Eu am mai vorbit cu el acum 3-4 luni, când a vrut să îl ajutăm cu niște bani. Vorbea mai ușor și m-a întrebat ce fac: ‘Băi, suntem aicea la Dinamo, cu Oneață, cu Dănciulescu, cu Marius Niculae, la CS Dinamo. Uite, eu mai fac mișcare de 3 ori pe săptămână’. ‘Păi Marine, nu mă iei mă și pe mine să fac mișcare?’. ‘Băi, Gigi, din punctul meu de vedere cum mă să nu vii?’. ‘Eu stau aici la Tei și mă mai plimb prin parc, dar aș vrea să fac și eu mișcare’.

Eu eram convins că nu mai putea… din ce îmi spusese Cătălin, dar i-am zis: ‘Cu cea mai mare plăcere, dacă vrei, vin să te iau cu mașina și facem aici, mai ieși și tu din casă, să nu mai stai izolat’. ‘Da, bine, lasă că te sun eu’. Și nu mi-a mai dat telefon”.

„Voia să vadă imaginile de la aniversarea clubului, când a făcut 73 de ani”

Gigi Mulțescu nu mai putut participa la : „El mi-a mai zis: ‘Bă, te rog eu frumos, dacă mai faceți cu Liverpool întâlnirea, să mă chemați și pe mine’. L-am chemat, dar nu a putut. Nu a putut să vină când s-au împlinit 40 de ani de la meciul cu Liverpool. Poate îmi faceți și mie rost de o casetă. Voia să vadă imaginile de la aniversarea clubului, când a făcut 73 de ani. Voia de acolo că făcuseră niște imagini din meciul cu Hamburg, cu Liverpool. Își dorea el așa și cred că i-au făcut rost până la urmă.

Și Dinu e în spital, dar am înțeles că se simte mai bine. S-ar putea să îl opereze de coxartroză. De 3 ani ne rugăm de el să se opereze, dar când aude de spital începe să înjure, de când a pățit cu inima”.

Marin Dragnea și-a adus aminte de un moment fabulos cu Gheorghe Mulțescu în prim plan: „Eu am fost prieten de familie cu el și familia lui și a lui Dudu Georgescu. Mai mergeam la ei, că el are curte și mai stăteam. Îmi aduc aminte când am căzut cu Hamburg că a fost singurul care a ghicit.

Noi făceam bilețele și ziceam să cădem și noi cu un adversar mai accesibil. Și zice el: O să cădem cu Hamburg! Bă, ești culmea. O să vedeți voi. Lasă că o să cădem de pe un cal mare, așa poate să ne elimine una mai slabă și ce facem? Hamburg era câștigătoarea Cupei Campionilor. Și cu ei am căzut…”.

1979-1985 a fost perioada în care Gheorghe Mulțescu a jucat la Dinamo