Gigi Mulţescu, primire ostilă la Universitatea Craiova: “Au spus că a venit dinamovistul ăla!”. Cum i-a câștigat pe olteni. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fiul lui Gigi Mulțescu, Cătălin, care a fost antrenor cu portarii în staff-ul tatălui său, a povestit la ”FANATIK Dinamo” cum au reușit să treacă peste ostilitatea suporterilor Universității Craiova.

Fanii Universității Craiova, reticenți la venirea lui Gigi Mulțescu la echipă

Înfocații fani din Bănie l-au primit cu mult scepticism pe Gigi Mulțescu în momentul în care a fost instalat pe banca tehnică, însă antrenorul a avut parte de susținerea totală a patronului Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

”Nu vă spun cum a fost primit când s-a dus la Craiova. Au spus: ‘Aoleu, e dinamovist’. Foarte sceptici au fost oamenii atunci, dar domnul Rotaru a fost ok. A fost unul dintre președinții cu care am interacționat foarte bine. Un om la punct și virgulă.

Cunoscător de fotbal, dar niciodată să zică: ‘Bagă-l pe ăla’. Și domnul Rotaru avea ședințe după meciuri cu tata sau cu Devis Mangia. Întotdeauna discutau, dar nimic altceva. Am fost prezent la câteva, dar niciodată nu a zis să bage pe cineva. Mi s-a părut un om foarte drept și tot ceea ce a zis s-a adeverit”, a declarat Cătălin Mulțescu, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”.

ADVERTISEMENT

Cum i-a liniștit Gigi Mulțescu pe vulcanicii suporteri olteni

Întrebat cum s-a trecut la Craiova peste impedimentul că tatăl său avea un trecut de dinamovist, a mărturisit că jocul echipei și rezultatele i-au făcut pe oameni să-l aprecieze.

ADVERTISEMENT

”Prin jocul pe care l-a prestat echipa. După două meciuri lumea nu mai zicea nimic. Jucam pe Extensiv atunci și erau tribunele foarte aproape și unii mai ziceau: ‘Ai venit tu aici și așa, și pe dincolo’. Nu a ripostat niciodată. După 3 meciuri am început să câștigăm și să jucăm foarte bine, iar atunci toată lumea s-a liniștit.

Și în ziua de astăzi primesc foarte multe mesaje de la Craiova. . Oamenii de acolo chiar l-au apreciat și l-au iubit. A fost pentru prima dată după foarte mulți ani când Universitatea Craiova s-a calificat în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Eu am rămas apoi cu Devis Mangia, care, strict profesional, e un antrenor foarte bun. Nu intru în amănunte cu restul lucrurilor. Mangia a avut rezultate acolo și reușea să impună disciplina”, a spus el.

Fiul lui Gigi Mulțescu, dezamăgit de clubul Dinamo

Fiul fostului mare antrenor Gigi Mulțescu a dezvăluit că oamenii din conducerea Universității Craiova i-au dat mesaj în ziua în care tatăl său ar fi împlinit 74 de ani, lucru care nu s-a întâmplat din partea celor de la Dinamo.

”(n.r. – Pe 13 noiembrie nea Gigi împlinea 74 de ani. Ați primit un mesaj de felicitare de Craiova, nu-i așa) Da, de la primele ore ale dimineții au făcut lucrul ăsta și au pus și pe site. Încă sunt oameni care îl iubesc acolo.

De la Dinamo nu am primit mesaj. Am vorbit în ziua aia cu cineva din anturajul lui Dinamo și mă întreba dacă am primit ceva de la club. Fiecare cu prioritățile lui, poate nu era prioritar lucrul ăsta, dar ar fi trebuit să fie”, a afirmat Cătălin Mulțescu, la ”FANATIK Dinamo”.