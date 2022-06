Gigi Mulțescu și peripețiile sale în Turcia: „Am încheiat acolo. Vreau să antrenez din nou”. Exclusiv

Gheorghe Mulțescu a semnat la începutul lui decembrie 2021 cu turcii de la Agri Spor, alături de fostul său colaborator, Yuksel Yeşilova, care a fost preparator fizic la mai multe cluburi din Casa Pariurilor Liga 1: Petrolul, Astra, FCSB și Dinamo.

Gheorghe Mulțescu se gândește din nou să antreneze. De ce a plecat din Turcia

Mulțescu (70 de ani) este unul dintre cei mai longevivi antrenori români, alături de Mircea Lucescu (76 de ani) și a vorbit despre experiența din Turcia:

„Am terminat în Turcia. Am încheiat și am plecat. Nu a fost favorabilă perioada. În general patronii sunt mai deosebiți, pentru că au puterea banilor”.

Deși a avut rezultate bune la clubul Agri Spor, o înfrângere a dus la demiterea lui Gigi Mulțescu și Yuksel Yeşilova: „Și acolo e la fel, sigur că da! Obiectivul a fost accederea în play-off.

Noi ne-am dus acolo, am câștigat de la primul meci și am ajuns pe locul 3-4. Am avut rezultate foarte bune. Am pierdut un meci și după ce am adus echipa acolo, s-a supărat că de ce am pierdut și ne-a dat afară”.

Cu toate acestea, patronul echipei s-a răzgândit și a vrut să continue cu cuplul Mulțescu-Yeșilova, însă cei doi antrenori au refuzat să revină: „Apoi ne-a sunat și ne-a rugat să ne întoarcem. Eram deja pe drum spre România. Avem și noi mândria noastră și nu puteam să ne mai întoarcem. Faptul e consumat. Cam asta s-a întâmplat, așa pe scurt”.

Gigi Mulțescu se gândește în continuare să antreneze: „Există diferite forme în care pot să ajut”

Chiar și în aceste condiții, își dorește să continue în fotbal și din vară își caută un nou contract: „Mă odihnesc puțin și vreau să mai antrenez. A fost greu pentru că acolo e o zonă muntoasă și a fost destul de frig, plus cu pandemia, cu zăpadă, ger și gheață. Ne-a consumat și asta, mai ales pe mine.

Vom vedea ce se întâmplă, o să mai merg la meciuri și din vară vom vedea ce o să fie. Mă mai gândesc să antrenez, dar în altă formulă, consilier tehnic, consultant. Există diferite forme în care pot să ajut. Dar să se termine sezonul”, a declarat fostul antrenor al lui Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gigi Mulțescu este extrem de apreciat în „Țara Semilunei”, având și cetățenia turcă. „SMURD-ul” a mai antrenat în Turcia pe Samsunspor în două rânduri, Kayserispor, Adanaspor, Ankaragucu și Gaziantenspor.

