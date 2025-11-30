Gigi Mulţescu, SMURD-ul din SuperLiga: “Mereu a mers în situaţii grele şi a salvat toate echipele!”

ADVERTISEMENT

Ultima echipă pe care Gigi Mulțescu a antrenat-o a fost Dinamo, în 2021. Ulterior, din cauza problemelor de sănătate s-a retras în sânul familiei. Chiar și așa, fostul mare fotbalist al “câinilor” nu s-a putut dezlipi de fotbal. A avut noroc cu fiul său care a rămas angrenat în fenomen.

Ce activități a avut Gigi Mulțescu după ce a renunțat la antrenorat

În direct la FANATIK DINAMO, Cătălin Mulțescu a dezvăluit ce activități avea tatăl său după ce a renunțat să mai antreneze. În acea perioadă, familia și prietenii l-au ajutat enorm pe cel poreclit SMURD.

“Îl mai luam eu cu mine când puteam. Dar televizorul era dat pe fotbal. Mai făceam și analize pe acasă, ca să-l scot din monotonia aia. Îi ziceam că am avut meci, îi ziceam să vină cu mine la antrenament, venea, se mai uita… Mergea cu mine la plimbare. În Tei erau oameni care îl apreciau, vorbea cu ei, îi plăcea foarte mult chestia asta. N-a întors spatele nimănui. ‘Nea Gigi, poți să faci o poză și cu mine?’ Era în mașină, burdușit de haine… ‘Da, oprește mașina pe dreapta, hai!’ Totdeauna a răspuns afirmativ când s-a apelat la el”, și-a amintit Cătălin Mulțescu.

Cum s-a ales Gigi Mulțescu cu porecla SMURD

În continuare, Cătălin Mulțescu a dezvăluit și de ce tatăl său a fost poreclit, pe bună dreptate ținând cont de CV-ul său de antrenor, SMURD.

“La fiecare echipă la care s-a dus, primul meci era victorie. Nu a pierdut niciun meci când a preluat echipele. Primul meci totdeauna l-a câștigat. Nu s-a dus niciodată unde a fost ușor. Mereu a mers în situații grele și a salvat toate echipele”, a spus fostul portar.

Care a fost echipa la care și-a dorit Gigi Mulțescu cel mai mult să reușească

Cătălin Mulțescu și-a amintit și una dintre ocaziile rare când tatăl său s-a aflat la o echipă care avea obiective mărețe. , regretatul tehnician și-a dorit enorm să reușească.

“A preluat Craiova de la început și a zis că trebuie să ducem echipa în primele locuri. A fost o descătușare atunci, era lupta pentru play-off, am bătut cu 1-0 la Pitești și după meci a zis ‘Doamne, am îmbătrânit zece ani anul ăsta’. La Craiova și-a dorit foarte mult. Venea din postura dinamovistului, dușmanului… Își dorea foarte mult. Am avut echipă bună. Vătăjelu, Zlatinski, Ivan în față, Băluță…”, a mai spus Cătălin Mulțescu, la FANATIK DINAMO.

Cum își negocia contractele Gigi Mulțescu

Fostul portar a mai dezvăluit că nu era un antrenor ahtiat după bani și că prefera să fie plătit corespunzător doar după ce își îndeplinea obiectivul.

“Nu era omul care punea preț. La unele contracte a zis ‘îmi dați la sfârșit dacă realizez obiectivul. Uite, atât pe lună și…’. Bine, la Petrolul și Dinamo a realizat obiectivele, dar nu s-au mai ținut de cuvânt oamenii de acolo”, și-a amintit fostul portar.