Gigi Mustață a anunțat cum va fi primit Răzvan Lucescu pe Arena Națională la FCSB – PAOK. „Nu permit nimănui”. Exclusiv

Răzvan Lucescu va reveni la București pentru returul FCSB – PAOK Salonic, care se va juca joi, de la ora 19:45. Gigi Mustață a anunțat cum îl vor primi suporterii de pe Arena Națională pe tehnicianul român care a scris istorie în Grecia.

Gigi Mustață, detalii despre primirea lui Răzvan Lucescu pe Arena Națională la FCSB – PAOK: „Nu permit nimănui”

Gabi Safta a vorbit cu Gigi Mustață înainte să intre în direct la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea poate să fie urmărită doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

Liderul galeriei „roș-albastre” a transmis un mesaj prin intermediul jurnalistului Gabi Safta. Gigi Mustață a dezvăluit că Răzvan Lucescu nu va fi fluierat pe Arena Națională la ora meciului – PAOK Salonic.

„Cât o să fiu liderul galeriei nu o să permit nimănui să-l fluiere pe Răzvan Lucescu. Trebuie aplaudat pentru că este un antrenor român care ne face cinste în străinătate”, a declarat Gigi Mustață.

Gabi Safta a dat detalii și despre numărul de suporteri greci care vor fi pe Arena Națională la meciul cu FCSB: „Răzvan Lucescu va fi aplaudat pe Arena Națională. Mă bucură atitudinea lui Gheorghe Mustață, a spus că este un român în primul rând și în al doilea rând este un român care face performanță și trebuie să îi apreciem pe toți românii care muncesc onest, corect și bine în străinătate.

Grecii au scris și că s-au epuizat toate biletele pentru joi. 4.000 au ajuns oficial la suporterii lui PAOK. Ei se bazează pe grecii care trăiesc aici și cei din apropierea României. Estimează că vor avea 7.000 de suporteri”.

Gigi Becali, mesaj pentru Răzvan Lucescu: „Am învățat de la bătrânul Lucescu”

La FANATIK SUPERLIGA, . Patronul FCSB a dezvăluit și cum va arăta primul „11” al campioanei pentru returul cu PAOK Salonic de pe Arena Națională.

„Nu mai vreau să fac aroganțe, numai asta spun. Am învățat asta de la tatăl lui, echipa câștigătoare nu se schimbă și am spus totul cu asta. Îi transmit mesajul pe care l-am învățat de la Mircea Lucescu. I-am spus bătrânul cu respect, nu cu dispreț.

Să ne mândrim că avem bătrâni. Am zis bătrânul și îi spun bătrânul cu respect. Am învățat de la bătrânul Lucescu că echipa câștigătoare nu se schimbă, așa am învățat. Avem meci mare cu PAOK, i-am spus lui Meme că nu mă interesează Buzău”, a spus Gigi Becali.

Gigi Mustata, CATEGORIC inainte de FCSB - PAOK: „Razvan Lucescu nu va fi fluierat!”