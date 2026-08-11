Gigi Mustață a dezvăluit ce le-a zis jucătorilor despre Marius Baciu. „Ieșiți în față și spuneți dacă vă plângeți de el”. Exclusiv

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FCSB traversează o perioadă extrem de cenușie din punct de vedere al jocului prestat. Echipa lui Marius Baciu nu arată nimic în acest moment, iar fanii își pierde răbdarea cu jucătorii favoriți. Liderul Peluzei Nord FCSB, Gigi Mustață, a dezvăluit ce le-a zis jucătorilor despre Marius Baciu, un antrenor față de care unii fani și-au pierdut încrederea.

Mesajul pe care Gigi Mustață l-a transmis jucătorilor de la FCSB în legătură cu Marius Baciu

În ultimele cinci meciuri oficiale, FCSB a înregistrat un singur succes, 2-0 la Csikszereda, cea mai slabă echipă din acest start de sezon în SuperLiga. În această perioadă, roș-albaștrii au mai fost umiliți de necunoscuta FK Auda în Conference League, iar în campionat au fost conduși și dominați de Farul (2-2) și Sepsi (0-0).

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Fanii fostei campioane au luat deja măsuri, iar . Suporterii și-au arătat atașamentul de echipă și au revenit în tribune la Sfântu Gheorghe. „Răsplata” pentru suporteri au fost o nouă prestație modestă. În direct la FANATIK SUPERLIGA, liderul Peluzei Nord FCSB, Gigi Mustață, a avertizat că s-a umplut paharul, iar de acum înainte jucătorii vor fi tratați pe măsura prestației lor din teren.

Gheorghe Mustață dezvăluie faptul că la FCSB există tot mai mulți suporteri care nu au încredere în Marius Baciu și în calitățile sale de antrenor. „Sunt o grămadă de suporteri care spun: ‘Băi, nu, nu merge! Băi, nu face pregătire!’. Pe de altă parte, liderul fanilor îl apără pe tehnician și spune că el însuși a fost la antrenamente și a văzut că totul e serios acolo.

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Mustață a purtat o discuție inclusiv cu greii vestiarului de la FCSB. Acesta face un apel la jucători și le cere să apară public și să se plângă de Baciu, în cazul în care consideră că acesta nu este antrenorul capabil să îndrepte lucrurile. „E posibil să existe altceva acolo. Dacă vouă, jucătorilor, nu vă convine, nu vă place Baciu, păi ieșiți, bă, în față: ‘Patroane, nu mai merge, nu putem cu omul. Nu ne pregătește. Nu face ce trebuie’. Să aibă o discuție cu toți jucătorii. Căpitanul de echipă împreună cu Meme sau cu cine se ocupă de chestia asta: ‘Nu merge. Aduceți-ne antrenor!’ Și atunci e cu totul altceva. Știi ce ai de făcut”, a punctat Gigi Mustață.

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Ce i-a transmis Gigi Mustață, șeful Peluzei Nord FCSB, antrenorului Marius Baciu

Același Mustață a mai dezvăluit, în emisiunea de la FANATIK, (51 de ani). S-a întâmplat într-un moment extrem de important pentru echipa roș-albastră. După ce Mirel Rădoi (45 de ani) a lăsat FCSB pentru a pleca în Turcia, Mustață i-a spus niște cuvinte extrem de importante lui Baciu. I-a cerut să mențină în vestiar o ordine și o disciplină desăvârșite.

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„Eu, după plecarea lui Mirel Rădoi, în momentul în care a fost numit (n.r. Marius Baciu), am mers la bază. Am vorbit cu el, i-am explicat și i-am spus destul de clar: ‘Menține în vestiar ceea ce a făcut Mirel până acum. Acum Mirel a plecat, dar tu menține disciplina în vestiar, disciplina în teren, disciplina peste tot. Menține-o. Nu lăsa să se urce jucătorii peste tine. Te cunosc, știu ce fel de om ești. Ardeleanul e ardelean, că așa e vorba noastră românească‘”, a spus liderul Peluzei Nord.