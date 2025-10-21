Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7 minute? Ne-a înjurat de morți!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

a susținut că atacantul i-a înjurat într-un mod care nu poate fi reprodus pe suporteri, chestiune care bineînțeles că poate genera un conflict de lungă durată între părțile implicate.

Gheorghe Mustață susține că Denis Alibec i-a înjurat într-un mod extrem de dur pe suporterii FCSB-ului după eșecul cu Metaloglobus

De asemenea, Mustață a ținut să sublinieze că fotbalistul nu a fost înjurat la rândul lui de către fanii furioși, ci doar i s-a cerut socoteală pentru jocul prestat pe final de meci.

„În momentul în care iei bătaie de la Metaloglobus și suporterii sunt supărați, lasă capul jos, vino acolo, taci din gură că nu te înjură nimeni, că dacă strigă rușine, rușine să vă fie, asta nu înseamnă că te înjură cineva. Da? Lași capul jos și taci din gură. Nu mai zici nimic, lasă-i pe suporteri să-ți…

Dar nu vii tu să ne spui nouă că tu ai jucat doar șapte minute și în alea șapte minute ai dat numai din mână. Păi atunci tu vrei să te lase ăia așa? Eu în momentul în care am discutat cu el și i-am spus ‘Băi nu mai avea atitudinea asta față de suporteri’. Și mai ales că a făcut un gest urât.

Dacă ai atitudinea asta cu suporterii și înjuri, nu-ți mai spun că s-au aflat și înjurăturile care le-a dat la vestiar. Ne înjurat numai de morți și de toate alea. Și e urât comportamentul ăsta și nu-l văd bine.

Nu l-a înjurat nimeni. Eu eram acolo. Toată lumea a zis ce joci după chestia cu rușine să vă fie. El a venit cu atitudine, ce vreți bă să fac eu în 7 minute, tot cu gesturile lui de dat din mână, după care el a vorbit, nu pot să vă spun ce a zis, că nu e normal să reproduc ce a zis el”, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum vede Marius Șumudică acest conflict dintre Alibec și galeria FCSB

De asemenea în direct la FANATIK SUPERLIGA, cu ocazia unei intervenții telefonice, fostul antrenor de la Rapid a fost întrebat de realizatorul Cristi Coste cu privire la această chestiune și astfel și-a prezentat punctul de vedere:

„Iată că și suporterii FCSB-ului își pierd răbdarea, am înțeles că s-a strigat demisia parcă după meci. Eu nu sunt de acord, chiar dacă sunt subiectiv un pic, că eu sunt alături de Alibec, dar Alibec practic a intrat 9 minute, 10 minute. Este foarte greu să intri pe fondul ăla.

În momentul în care ești condus cu 2-1, când echipa adversă se apără supraaglomerat și tu introduci încă un vârf de atac lângă Bîrligea, încerci să faci ceva și să joci un sistem pe care nu l-ai jucat niciodată, nu putem să-i punem în cârcă acum lui Alibec nu știu ce s-a întâmplat, că Alibec este vinovat. Adică nu știu…

Dar total eronat. Poți să iei la rost un jucător care joacă 90 de minute și nu face nimic pe teren, dar un jucător care îți intră 10 minute. Eu nu am văzut să nu își dea interesul pe teren, să dea din mâini. Eu nu l-am mai văzut pe Alibec”.