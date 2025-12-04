Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Gigi Mustață a intrat în direct după 0-3 la Arad și i-a amenințat pe jucătorii FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Ar trebui să-și dea viața pe teren”

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord a celor de la FCSB, a transmis un avertisment jucătorilor înainte de derby-ul cu Dinamo. Campioana a suferit un eșec dur în Cupa României, 0-3 la Arad cu UTA.
Bogdan Mariș
04.12.2025 | 12:48
Gigi Mustaţă a intrat în direct după UTA - FCSB 3-0 și a lansat un avertisment pentru jucătorii campioanei înainte de derby-ul contra lui Dinamo. FOTO: colaj Fanatik
FCSB a aliniat o formulă experimentală la Arad, fiind învinsă clar de UTA, 3-0, în Cupa României. Titularii campioanei au rămas la București, fiind menajați pentru derby-ul cu Dinamo, iar liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a transmis un mesaj clar fotbaliștilor în cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Gheorghe Mustață, avertisment pentru jucătorii de la FCSB înainte de derby-ul cu Dinamo

Gheorghe Mustață a afirmat că jucătorii care au fost menajați trebuie să dea totul pe teren într-un derby care este extrem de important din mai multe puncte de vedere. „Cupa este un obiectiv pentru oricare dintre echipe, te duce în Europa League. Dar, din cauza faptului că stăm prost în campionat, s-a luat o decizie ca jucătorii să fie menajați pentru meciul cu Dinamo. 

Sperăm să câștigăm cu Dinamo, dacă tot am menajat acești jucători, cred că ar trebui să își dea viața pe teren sâmbătă și cele trei puncte să rămână la noi”, a declarat liderul Peluzei Nord a celor de la FCSB, în exclusivitate pentru FANATIK. Derby-ul FCSB – Dinamo se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30.

Gheorghe Mustață, reacție dură după ce FCSB a pierdut cu 0-3 la Arad

Apoi, Gheorghe Mustață a analizat și eșecul dur pe care FCSB l-a suferit la Arad. Rămași în inferioritate numerică încă din prima repriză, „roș-albaștrii” au primit trei goluri în partea secundă, fiind învinși cu 3-0 de UTA. „Eu nu am fost la Arad, au fost băieții din peluză, am avut puțină treabă și nu am putut să ajung.

A fost o prestație de copii mici. Am jucat cu 7 sau 8 jucători de la echipa a doua. E păcat, acei copii aveau șansa să arate că merită să joace la echipa mare. A fost o prestație foarte urâtă. Acel copil (n.r. Robert Necșulescu) care ridică piciorul la nivelul capului și ia cartonaș roșu, lasă echipa în zece… UTA, din ce am văzut, a jucat cu prima echipă, e normal ca oamenii să tragă, să meargă să câștige Cupa”, a afirmat acesta la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB caută revanșa în derby-ul cu Dinamo

După victoria obținută în etapa trecută pe terenul Farului, FCSB s-a apropiat la doar 2 puncte de constănțeni, care ocupă locul 6, ultimul care duce în play-off. De cealaltă parte, Dinamo este pe locul 3, la 4 lungimi distanță de liderul Rapid. Așadar, dincolo de rivalitatea dintre cele două grupări, derby-ul de sâmbătă este unul foarte important și din punct de vedere al clasamentului. Jucătorii campioanei vor căuta și revanșa, având în vedere că echipa antrenată de Zeljko Kopic a câștigat meciul din tur cu 4-3.

