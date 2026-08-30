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și pentru meciul cu UTA, Florin Tănase a reacționat. Gigi Mustață a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre experimentatul jucător, dezvăluind ce au discutat la telefon.

Discuția dintre Gigi Mustață și Florin Tănase

FCSB trece prin noi momente tensionante. După ce a confirmat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că , Gigi Mustață a vorbit și despre situația lui Florin Tănase, celălalt jucător cu probleme de la echipa „roș-albastră”. „Mă sună Tănase! Da. Îi răspund!”, a fost replica lui Gigi Mustață în direct la FANATIK SUPERLIGA, oprind discursul pe care îl avea pentru a discuta direct cu jucătorul FCSB-ului.

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„Ce pot să vă spun este că… sunt anumite lucruri pe care trebuie să le rezolve la nivel de conducere, la nivel de antrenori. Și i-am spus să vorbească, pentru că e normal, fiind căpitan al echipei, și să spună public. Va avea o discuție cu patronul și va spune ce are de spus, de ce a plecat din antrenament. Sunt lucruri interne pe care sper să se rezolve și să nu mai degenerăm în scandaluri, pentru că aceste scandaluri nu fac bine nici echipei, nu fac bine nici suporterilor, nu fac bine nimănui.

I-am explicat situația, să meargă să discute cu patronul, să spună ce are de spus. Fiind căpitanul echipei, mi se pare corect să meargă să-i spună ce nu-i convine și să lămurim problemele astea și să se termine odată problemele astea. L-am simțit că era supărat. Și i-am spus ‘De ce nu ai mers să vorbești? De ce nu ai spus până acum? Spune-le, pentru că mi se pare corect să le spui. De ce nu le spui?’. ‘O să-i spun patronului, o să discut, să vedem zilele astea, să lămurim problemele. Să nu mai existe subiect de discuție, subiect de presă. Să le lămurim și să fie, să se încheie o dată pentru totdeauna absolut tot ce se întâmplă la echipă’, a zis. Nu am vorbit despre Marius Baciu, ci despre cum și de ce a plecat din antrenament”, a povestit ulterior Gigi Mustață în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cine va fi căpitan la FCSB după excluderea lui Florin Tănase din lot

Duminică, 30 august 2026, de la ora 21:00, FCSB este gazdă la Târgoviște, pe Stadionul „Eugen Popescu”, în meciul cu UTA Arad din etapa cu numărul 7 din SuperLiga. Cum Florin Tănase a fost exclus din lot pentru această partidă, banderola de căpitan va ajunge pe brațul unui alt fotbalist de la formația „roș-albastră”.

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Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA faptul că, în acest moment . Fotbaliștii în cauza sunt Joyskim Dawa, David Miculescu, Ștefan Târnovanu și Juri Cisotti.