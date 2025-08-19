Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Mustaţă a izbucnit în râs după ce a văzut asistenţa de la CS Dinamo – Steaua: “V-aţi aşteptat la altceva? N-au zis ei că e Derby de România?!”

Gigi Mustață, reacție ironică la FANATIK SUPERLIGA la adresa rivalilor de la Steaua! Ce a spus liderul Peluzei Nord de la FCSB
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.08.2025 | 18:22
Gigi Mustata a izbucnit in ras dupa ce a vazut asistenta de la CS Dinamo Steaua Vati asteptat la altceva Nau zis ei ca e Derby de Romania
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Mustață, ironii după CS Dinamo - Steaua. Foto: colaj Fanatik

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață a fost întrebat la un moment dat de moderatorul Cristi Coste și în legătură cu asistența destul de redusă din punct de vedere numeric înregistrată recent la meciul dintre CS Dinamo și Steaua din Liga 2, de pe stadionul „Arcul de Triumf”.

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață, ironic atunci când a fost întrebat despre asistența de la meciul CS Dinamo – Steaua: „M-a bufnit râsul, vă așteptați la altceva?”

Liderul Peluzei Nord de la FCSB nu a ratat astfel ocazie de a-i ironiza pe suporterii din Peluza Sud Steaua pentru faptul că în viziunea sa s-au prezentat în număr destul de mic la această partidă, în contextul în care în săptămâna premergătoare jocului ei au susținut în spațiul public că ar fi vorba despre „Derby de România”.

Mai mult, Mustață a susținut că steliștii nu au fost nici pe departe în număr de aproximativ 2000 la acest meci, așa cum s-a estimat în primă fază, ci mult mai puțini, chiar la jumătate din această cifră.

ADVERTISEMENT

„M-a bufnit râsul. Ce ați spus? De asistență? Pai dar vă așteptați la altceva? Mai tăiați din ele. Presa a declarat o mie și ceva suporteri. Sunt 730 de bilete acolo, vă spun sută la sută. Cu celelalte două sectoare spre tribuna a doua, dacă nu mă înșel, cam în jur de o mie.

„Au fost cam în jur de o mie, restul unde au fost? Nu au declarat că e Derby de România?”

Restul unde au fost? Că era un derby. (n.r. râde) Păi nu au declarat că e Derby de România? Da, Derby de România a fost acum două etape, când ne-a bătut pe noi Dinamo. Nu m-am uitat, cred că am văzut foarte puține faze. Am văzut că aveam pe cineva la… Nu, nu, nici nu mă interesează. Foarte slab.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna

În afară de faptul că, eu mă mai uit și la meciurile de Liga 2, dar când vezi că vine o echipă nou-promovată, CS Dinamo, și tu care investești din bani publici atâtea milioane de euro și vii cu pretenții că vrei să promovezi în Liga 1, ceea ce decât dacă schimbi forma de organizare, și să nu îi bați pe CS Dinamo…

ADVERTISEMENT
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E...
Digisport.ro
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”

Îmi pare rău, pentru ce ai investit acei bani acolo? Pentru ce dai salarii de 4, 5 mii de euro, când în Liga 1 sunt jucători care au salariile astea? Este strict problema lor”, a spus Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Mustață, ironii după CS Dinamo - Steaua

Sorin Cârţu a analizat Csikszereda – Universitatea Craiova: “Asta trebuie să facă o...
Fanatik
Sorin Cârţu a analizat Csikszereda – Universitatea Craiova: “Asta trebuie să facă o echipă cu ştaif, care vrea recunoaştere internaţională”
U Cluj, reacţie în scandalul plecării lui Thiam: “FCSB a fost mereu interesată!”....
Fanatik
U Cluj, reacţie în scandalul plecării lui Thiam: “FCSB a fost mereu interesată!”. Ce oferte are atacantul. Exclusiv
“Vrea să îl distrugă cu orice preţ pe Blănuţă!”. Adrian Mititelu, dezvăluiri incendiare...
Fanatik
“Vrea să îl distrugă cu orice preţ pe Blănuţă!”. Adrian Mititelu, dezvăluiri incendiare despre atacantul lui FC U Craiova: “Va juca în Liga 3 şi va primi o lecţie de viaţă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'....
iamsport.ro
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'. Mircea Sandu aruncă BOMBA în legătură cu numirea 'Regelui' la naționala României
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!