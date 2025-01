Gigi Mustață a luat foc după FCSB – Manchester United 0-2: „O tâmpenie mai mare nu am văzut la acești ultrași de duzină. I-am rugat pentru soția lui Duckadam”

FCSB și Manchester United s-au duelat pe Național Arena, într-o atmosferă superbă. „Diavolii roșii” au învins cu 2-0, însă Înainte de lovitura de start, în peluză s-a afișat o scenografie specială în memoria marelui Helmuth Duckadam.

Coregrafie specială pentru Helmuth Duckadam înainte de FCSB – Manchester United

Portarul care a apărat patru penalty-uri în 1986, în finala Cupei Campionilor Europeni, împotriva Barcelonei, s-a stins din viață, iar Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB-ului, a considerat că meciul cu Manchester United este un moment perfect pentru un ultim omagiu.

Tot stadionul i-a scandat numele lui Duckadam. Fabrizio Romano, celebrul jurnalist italian, a marcat și el momentul cu o fotografie pe rețelele de socializare.

Gigi Mustață: „O tâmpenie mai mare nu am putut să aud în viața mea”

Gheorghe Mustață a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre acest moment special. A existat, însă, și o mică problemă care l-a deranjat pe liderul galeriei roș-albastre. Pe Facebook a circulat o poză cu scenografia care urma să fie afișată pe Național Arena.

„A ieșit exact ce ne-am dorit. A ieșit exact ce am spus. Aș vrea să punctez anumite lucruri pentru așa-zișii ultrași. Am fost mulțumit și eu, și suporterii, pentru că a ieșit exact ce am zis acum două luni. A fost o coregrafie pentru Helmuth Duckadam. I-am rugat pentru soția lui Duckadam

Pentru alții, la momentul ăsta, care cred că au aflat coregrafia și au făcut nu știu ce… O tâmpenie mai mare nu am putut să aud în viața mea de la așa-zișii ultrași. Sunt niște pagini de ultraserie. Noi am făcut o repetiție, ca să nu întâmpinăm probleme cu partea 3D.

Noi am vrut să fie o surpriză pentru doamna Duckadam și pentru fiica lui Helmuth. Voiam să le facem această surpriză. Știam că facem ceva special. În schimb, există aceste fake-uri, că nu pot să le numesc altfel, care se dau drept ultrași de duzină.

Nu sunt de la noi. Eu vorbesc în general. Nu dau nume. Există și de la CSA. Eu vreau să le spun ceva: bă, băieți, nu vă jignește nimeni. Nu vorbesc urât împotriva voastră. Atât timp cât eu, două luni de zile, am anunțat că pregătim ceva… Ei au venit când noi făceam probele. A apărut cu două luni înainte chipul lui Duckadam pe toate site-urile.

A fost o coregrafie! Să le fie rușine. Suferă de ultraserie. Dacă jucam cu Dinamo, puteați să faceți asta. A fost o coregrafie specială pentru un om care a făcut ceva bun pentru România. A fost unul dintre cei mai iubiți oameni din România. Eu am făcut-o.

Problema e că au scris că au depistat coregrafia. A fost o coregrafie pentru un om. A apărut pe tot felul de site-uri. Sunt oameni care critică. Sunt împotriva noastră. Un gest foarte urât din partea lor. Eu am anunțat că e pentru Helmuth Duckadam”, a declarat Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA.