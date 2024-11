Gigi Mustață a povestit tot ce s-a întâmplat la percheziția DIICOT de la casa ginerelui său: „M-au chemat să iau nepoțica. Mă sunau frații disperați, soția era speriată”

Gheorghe Mustață a oferit detalii, în direct la FANATIK SUPERLIGA, de la percheziția la domiciliu din partea DIICOT cu care s-a confruntat ginerele său.

Gheorghe Mustață a povestit ce s-a întâmplat la percheziția DIICOT

în dimineața zilei de luni, 4 noiembrie, în cadrul operațiunii „Ghost Gun”. La prima vedere, acuzațiile care îl vizează pe Gheorghe Florian sunt extrem de grave: săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, contrabandă calificată, trafic de droguri de risc şi trafic de droguri de mare risc.

Refer faptul că numele său nu trebuie asociat cu această presupusă faptă. Mai mult, Mustață a explicat prin ce teroare a trecut familia sa în cele câteva ore în care informația că ar fi parte implicată s-a răspândit în mediul online.

„Fetița mea a sunat-o pe soția mea. A spus că au venit mascații și să mă duc acolo să iau fata, nepoțica mea.

Am luat copilul de acolo. Nu s-au comportat oamenii să facă anumite gesturi urâte. Au sunat oamenii la ușă, copilul meu a deschis ușa, au intrat oamenii la percheziție.

Fetița s-a speriat văzând atâția mascați. A întrebat copilul, că are 6 ani, a întrebat ce se întâmplă. Gândiți-vă că m-au sunat frații mei. Eu în loc să stau liniștit să dorm, stau să sun să nu se sperie părinții mei și familia mea.

Să scrii direct că e implicat, arestat, reținut. Nu m-a interesat niciodată ce scrie presa, dar de data asta că au scris că am fost reținut și că s-au făcut percheziții la mine acasă… Să vină să-mi demonstreze unde e mandatul de percheziție! Nu vreau un leu, să profite lumea amărâtă. Să dea banii la un cămin de bătrâni.

Normal că s-a speriat și soția. Ea ar fi crezut că dacă nu am venit la apartament… Familia ta nu s-ar speria dacă ar vedea lucrurile astea?”, a declarat Gheorghe Mustață, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gheorghe Mustață: „V-ați bucura să scăpați de mine!”

Mai mult, șeful Peluzei Nord de la FCSB a ținut să lămurească faptul că, atât el, cât și ginerele său, nu au nicio legătură cu faptele cu care sunt asociați. De aici și colaborarea cu DIICOT, în momentul în care s-a efectuat percheziția.

„Nu am nicio legătură cu oamenii ăștia. Nu știu cine sunt. Eu eram afară să iau copilul și am asista la percheziție, să fie totul legal. Pentru că știu procedurile am zis să facă percheziții, nu trebuie să fie niciun avocat.

Ce să ascundem, dacă nu avem ce? Mai găsești și dobitoci care scriu… Bine, se știe din ce direcție sunt. S-ar bucura să scape de mine, la câte am făcut pentru Steaua. Au început ‘La pușcărie’! Aaa, v-ați bucura să scăpați de mine!

Eu sunt călit, dar văd copiii, soția, frații mei, surorile mele. De nemernicie nu scapi în viață, ăștia sunt oamenii. Îți dai seama că ăia de la CSA au postat peste tot când au văzut știrile alea.

Eu sunt acasă la mine, dorm liniștit pe perna mea. Nu stau ca alții să tresar când bate cineva la ușă. Stau bine financiar, nu am probleme”, a mai spus Gheorghe Mustață.

