Gigi Mustață a răbufnit după 1-4 la Zagreb: „La FCSB e nevoie de sânge proaspăt”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo Zagreb a învins FCSB cu 4-1. Cu acest eşec, campioana României îşi ia adio de la şansele de calificare mai departe în Europa League, iar meciul cu Fenerbahce rămâne unul doar de palmares, .

Gigi Mustaţă cere transferuri la FCSB: „E nevoie de sânge proaspăt”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, a pus tunurile pe jucători după meciul de la Zagreb şi cere noi transferuri, care să pună presiune pe titularii care nu îşi simt postul ameninţat:

ADVERTISEMENT

„N-avem ce să facem, ce să mai comentăm. Trebuie să ne mobilizăm pe campionat, că e groasă rău. Dacă nu luăm trei puncte cu CFR Cluj va fi greu. E nevoie de sânge proaspăt la FCSB, să mai avem două-trei transferuri.

Sânge proaspăt ca cei care sunt titulari să simtă presiunea din spate. O să vezi ce pui osul la treabă. Ne-am bucurat în vară că nu s-au vândut jucători, dar au fost aduşi unii care nu se încadrează.

ADVERTISEMENT

Dacă i-ai adus pe Arad şi Duarte, sper să îşi facă treaba şi să mai aducă încă unul sau doi. Şi o să joace ei şi alţii vor sta pe bancă. Eu sper ca Bîrligea va reveni la forma lui, am încredere în el”, a spus Gigi Mustaţă la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Fanii tremură pentru evoluţia din campionat: „Te uiţi în sus şi te chinui în play-out”

Obiectivul FCSB-ului este de acum calificarea în play-off. , iar fanii sunt îngrijoraţi că echipa ar putea rata calificarea în play-off:

Echipa la mijloc a fost ruptă. Dacă nu ai mijloc într-o echipă, e ruptă şi apărarea şi atacul. A greşit şi Dawa, și Ngezana şi portarul. O să simtă Ngezana ce înseamnă banca de rezerve, că a venit Duarte.

ADVERTISEMENT

Eu sper ca echipa să îşi revină în campionat. Eşti ieşit 99% din cupele europene, trebuie să te mobilizezi pe campionat. Altfel, te uiţi în sus şi te chinui în play-out. Nu a mers nimic.

Se simte că n-a fost Tănase. Jocul nu mai era ăsta. Dacă le era frică, trebuiau să stea acasă”, a spus Gheorghe Mustaţă la FANATIK SUPERLIGA.