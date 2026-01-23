Gigi Mustață a răbufnit după 1-4 la Zagreb: „La FCSB e nevoie de sânge proaspăt”. Exclusiv

Dinamo Zagreb a învins FCSB cu 4-1. Cu acest eşec, campioana României îşi ia adio de la şansele de calificare mai departe în Europa League, iar meciul cu Fenerbahce rămâne unul doar de palmares, cu excepţia unui joc SF al rezultatelor.
În direct la FANATIK SUPERLIGA, liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, a pus tunurile pe jucători după meciul de la Zagreb şi cere noi transferuri, care să pună presiune pe titularii care nu îşi simt postul ameninţat:
„N-avem ce să facem, ce să mai comentăm. Trebuie să ne mobilizăm pe campionat, că e groasă rău. Dacă nu luăm trei puncte cu CFR Cluj va fi greu. E nevoie de sânge proaspăt la FCSB, să mai avem două-trei transferuri.
Sânge proaspăt ca cei care sunt titulari să simtă presiunea din spate. O să vezi ce pui osul la treabă. Ne-am bucurat în vară că nu s-au vândut jucători, dar au fost aduşi unii care nu se încadrează.
Dacă i-ai adus pe Arad şi Duarte, sper să îşi facă treaba şi să mai aducă încă unul sau doi. Şi o să joace ei şi alţii vor sta pe bancă. Eu sper ca Bîrligea va reveni la forma lui, am încredere în el”, a spus Gigi Mustaţă la FANATIK SUPERLIGA.
Obiectivul FCSB-ului este de acum calificarea în play-off. Roş-albaştrii sunt abia pe locul 9, iar fanii sunt îngrijoraţi că echipa ar putea rata calificarea în play-off:
Echipa la mijloc a fost ruptă. Dacă nu ai mijloc într-o echipă, e ruptă şi apărarea şi atacul. A greşit şi Dawa, și Ngezana şi portarul. O să simtă Ngezana ce înseamnă banca de rezerve, că a venit Duarte.
Eu sper ca echipa să îşi revină în campionat. Eşti ieşit 99% din cupele europene, trebuie să te mobilizezi pe campionat. Altfel, te uiţi în sus şi te chinui în play-out. Nu a mers nimic.
Se simte că n-a fost Tănase. Jocul nu mai era ăsta. Dacă le era frică, trebuiau să stea acasă”, a spus Gheorghe Mustaţă la FANATIK SUPERLIGA.