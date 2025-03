Gigi Mustață a sărit la gâtul lui Șumudică după ultimele declarații. „Când a semnat cu noi, eram Steaua sau FCSB?”. Dezvăluiri tari: „Eu nu l-am vrut! Punct!”

Rapid și FCSB au dat-o la „pace” în derby-ul din etapa 29 din Superliga. Deși nicio echipă nu a câștigat, discuțiile aprinse tot au apărut în urma jocului. Gigi Mustață a avut un discurs fără menajamente la adresa lui Marius Șumdudică.

Gigi Mustață l-a luat în colimator pe Marius Șumudică

Rapid a obținut doar o remiză albă în compania rivalei FCSB. Antrenorul Marius Șumudică a fost din nou în centrul atenției prin , dar mai ales prin felul în care

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață a avut o intervenție în direct la FANATIK SUPERLIGA. Liderul „Peluzei Nord” a celor de la FCSB a criticat în termeni duri atitudinea și declarațiile date de antrenorul Rapidului după derby, mărturisind că acesta nu a mai ajuns pe banca „roș-albaștrilor” datorită opunerii sale vehemente.

„Eu știu că nu ne halește pe noi, că nu l-am vrut. Atunci era Steaua, acum nu mai e!”

„Sunteți prea oscilanți în declarații, în general. Șumi și-a arătat caracterul lui, că este 0. Mi-ar fi rușine să mai vorbesc. Aseară caracter 0, păcat că am scos zăpada din stadion că iar își lua bulgări.

ADVERTISEMENT

Eu știu că nu ne halește pe noi, că nu l-am vrut. A zis atunci că semnează, nu are ce căuta la Steaua. Atunci era Steaua, acum nu mai e. Este oscilant în declarații. El ca antrenor face Rapidul de râs, este păcat că își bate joc de clubul acesta, el care zice că îl iubește. Ați văzut vreodată domnul Șucu sau domnul Angelescu să facă referire la suporteri?

„Povestea este clară, s-a dus să semneze. Nu rezista nici 30 de secunde!”

Este oscilant în declarații. Echipa noastră este iubită. Eu nu l-am vrut la Steaua, ca să știți pe față. Întrebați pe toată lumea, eu nu l-am vrut. De acolo i se trage, are dușmănie pe noi…

ADVERTISEMENT

Povestea este clară, s-a dus să semneze că are o relație bună cu Gigi, se știe. La următorul meci, am jucat la Giurgiu, am zis că dacă vine Șumudică gata, pa la revedere… Nu rezista nici 30 de secunde pe bancă”, a declarat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Niciodată în veci nu va fi Șumudică la Steaua!”

„Mai zi-mi o dată cum te-ai opus tu! I-ai zis tu clar lui Gigi Becali?”, a revenit Horia Ivanovici cu întrebarea. „Am spus clar că nu are ce căuta. Nu mai încurajăm echipa, facem tot ca să pierdem tot, peste tot. Atunci ce îți alegi? Suporterii care vin și sunt alături de echipă.

Niciodată în veci nu va fi Șumudică la Steaua. Amintiți-vă de mândru era, ce declarații a dat. Nu a venit din cauza noastră, putea să aibă sprijinul lui Gigi, degeaba. Dacă nu ai sprijinul suporterilor ești terminat, la orice echipă, dacă nu te doresc suporterii ești pa. Dacă venea Șumi ne făcea clubul de râs cu comportamentul ăsta”, a răspuns liderul suporterilor de la FCSB.

„Dacă venea Șumudică antrenor la voi nu mai stăteați 10 ani fără niciun trofeu. V-a bătut Șumudică cu anticârcel pe unde v-a prins!”, a replicat tăios Robert Niță. „Îți dai seama venea Șumudică era nenorocire… cum e la voi era și la noi!”, a spus Gigi Mustață.