Gigi Mustață a vorbit despre acuzele care i se aduc: „E mai greu să fiu cumpărat de Gigi Becali. Și nu doar de el”. Exclusiv

FCSB s-a impus joi seară cu 4-3 în fața celor de la Feyenoord într-o atmosferă cu adevărat nebună, cel puțin pe finalul meciului. După acel meci, Gigi Mustață a ținut să transmită un mesaj amplu pentru cei care l-au criticat în ultima perioadă.

Gigi Mustață, mesaj pentru contestatari

FCSB a produs o mare surpriză în seara zilei de 11 decembrie după o revenire spectaculoasă cu olandezii de la Feyenoord. Bucureștenii au întors soarta meciului de la 1-3 la 4-3, după o fază splendidă reușită în ultimul minut al prelungirilor.

Gigi Mustață, , a intrat a doua zi în direct și a ținut să le transmită un mesaj tuturor celor care l-au contestat, mai mult sau mai puțin, în ultima perioadă.

„Vreau să spun ceva. Se spunea că e normal să nu protesteze suporterii, că Mustață e tot timpul pe la bază și e prieten cu jucătorii. Eu am învățat ceva în viața asta. Atunci când ai un prieten și te-ai bucurat cu el ani de zile și la bine și la greu și acum e cu un picior în groapă, nu te duce să îl împingi, că altfel n-ai fost prieten niciodată.

Dacă ești prieten cu adevărat, du-te și scoate-l de acolo, trage-l înapoi și lucrurile ușor-ușor își vor reveni. Asta am încercat și asta încerc tot timpul să fac la echipa asta.

Mă refer la relația mea cu jucătorii, că spuneau că am o relație foarte bună cu jucătorii și că de-aia nu fac proteste și nu înjur și nu fac atmosferă negativă la echipă. Nu. Atâta timp cât eu m-am bucurat cu acești băieți… E mai greu să fiu eu vândut la Gigi și toată lumea știe. E mai greu. Au ei suspiciuni. E greu să mă cumpere pe mine, nu Gigi. E greu să mă cumpere oricare. E mai greu!”, a spus inițial Gigi Mustață.

Crezul lui Gigi Mustață în viață. „Asta am învățat!”

După ce la finalul lunii trecute a dat dovadă de compasiune și , Gigi Mustață continuă să fie alături de echipă și la bine, dar și la rău. Liderul Peluzei Nord a explicat crezul după care se ghidează în viață și care nu îl lasă să creeze tensiune la FCSB.

„În momentul în care ai o relație cu jucătorii, conducere, asta nu înseamnă că ești vândut. Asta nu înseamnă că ești plătit. Pentru că dacă vreau mâine să mă cert cu oricare, dintre jucători sau din conducere, mă cert. Nu e o problemă. Dar eu am considerat că acești băieți, atâta timp cât ai făcut performanță cu ei și ai stat cu ei la masă, te-ai bucurat împreună cu ei, stăteai cu acea cupă pe care ți-au oferit-o de campionat și stai și bei un șpriț, te simți bine, ești bucuros că tot anul ți-a ieșit perfect.

Și după aia, după trei luni de zile, să vin să te înjuri, să vin să te blamez, să-ți fac mai multe, să dau satisfacție altora, eu nu fac așa ceva. Eu așa am învățat pe pământul ăsta și de la prietenii mei și de la frații mei.

Am învățat așa. Când vezi un prieten de-al tău cu un picior în groapă, nu-l împinge, trage-l afară. Asta însemnă în viață să fii un prieten adevărat!”, a mai spus Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.