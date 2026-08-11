Gigi Mustață, anunț bombă după Sepsi – FCSB 0-0! „Gata, nu mai merge cu băieția bună! Noi nu suntem măscărici!”. Exclusiv

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FCSB a făcut un nou meci mult sub așteptări luni seară, în deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe, iar Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a intrat a doua zi în direct la FANATIK SUPERLIGA și a anunțat decizia galeriei după rezultatele din acest start de sezon.

Fanii FCSB au luat decizia după seria neagră! Gigi Mustață pune presiune pe jucători

După ce a fost eliminată din cupele europene de letonii de la FK Auda, roș-albaștrii au înregistrat două remize în campionat, cu Farul și Sepsi. Gigi Mustață este de părere că jucătorii arată zero determinare pe teren și nu merită susținerea necondiționată a fanilor.

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„Dacă nici noi nu am avut răbdare, înseamnă că s-a dat fotbalul cu fundul în sus. Un an de zile am răbdat. Am zis că asta este. Am spus cu toții că trebuie să avem un dialog. Se întâmplă și la echipe mai mari să ai doi ani buni și după unul ceva mai rău. Am mers la băieți, am discutat. Am spus că suntem alături de ei și la bine, și la rău. Cred că am făcut un joc mult prea mare pentru ce se întâmplă acum. Am pierdut campionatul, am jucat în play-out. Nu a fost nicio problemă. Acum am tăcut din gură după ce am ieșit din cupele europene. Am protestat la un meci. Am făcut lucrul ăsta pentru a nu crea o atmosferă neplăcută.

În momentul în care ne-am hotărât să mergem lângă echipă și vezi că nu există gram de ambiție… Să ne gândim și noi ca cei din conducere. Am avut un an dezastruos. Am trecut peste. Hai să punem și noi osul. Să vezi că nu există atitudine din partea jucătorilor… Nu se poate să îți bați joc de atâtea milioane de suporteri. Trebuie să arăți ceva, să ai atitudine”, au fost cuvintele lui Gigi Mustață.

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De asemenea, Gigi Mustață a dat de înțeles că răbdarea suporterilor s-a încheiat și, deși aceștia vor merge în continuare pe stadion la meciuri, jucătorii vor avea parte de un tratament ostil dacă nu arată că vor să depășească situația complicată prin care trece echipa. Mai mult, a precizat că a purtat o conversație și cu Marius Baciu.

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„Am hotărât împreună cu băieții din peluză. Vom merge la fiecare meci. Nu cred că este o soluție să nu mergem la meciuri. Vom merge la toate meciurile și vom avea aceeași atitudine pe care o au jucătorii pe teren. Dacă joacă și fac rezultate, cântăm pentru ei. Nu mai merge anul ăsta. Nu mai merge cu scuzele. Obiectivul numărul unu anul ăsta este Cupa și campionatul.

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Nu o să tăcem în peluză. Noi mergem peste tot după ei. Dormim nopțile în mașină. Nu o să îi înjurăm, dar atitudinea noastră va fi precum cea a jucătorilor de pe teren. Dacă nu au atitudine și nu salvează și nu spală rușinea de anul trecut, au o soluție: să meargă la Palat și să spună: «Eu nu merit banii ăștia din contract».

Nu dăm vina doar pe jucători. Dacă domnul Baciu nu are atitudine și jucătorii cred că antrenorul nu e OK, vino cu o soluție. Problema mea e în felul următor. I-am spus lui Marius să nu lase capul jos. Nu ai nicio șansă fără atitudine. Banii vin oricum la final de lună. E nevoie de transferuri. Și antrenorul trebuie să facă. E nevoie de pregătire. Două antrenamente pe zi. Nu poți cu bun-simț. Nu merge cu băieție în fotbal. În fotbal, băieția bună e luată ca prostie. Gata cu băieția! Dacă li se pare că antrenorul nu e OK, să iasă și să spună. De asta e echipa. Noi nu suntem măscărici! Nu se mai poate anul ăsta. Nu se mai poate să mă înjure oameniii”, a mai spus Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.