Gigi Mustață, anunț dur în direct la Fanatik SuperLiga cu câteva ore înainte de FCSB – Farul. Exclusiv

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, de la ora 21:30, pe Arcul de Triumf. Roş-albaştrii vin după o eliminare ruşinoasă în faţa celor de la Auda, încă din turul doi preliminar din Conference League, cu scorul general de 3-7.

Gigi Mustaţă, anunţ dur înainte de FCSB – Farul: „Sperăm ca de la Gigi Becali la ultimul jucător să înţeleagă”

Gigi Mustaţă, liderul Peluzei Nord, a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că la meciul cu Farul , în semn de protest pentru ceea ce se întâmplă la echipă:

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„Protestul rămâne valabil. Nu vom participa la meci, nu vom fi nici în afara stadionului. Vom lăsa un mesaj pe care va trebui să îl înţeleagă indiferent de jucători, conducere, absolut toţi. Sperăm ca de la Gigi Becali la ultimul jucător să înţeleagă. Noi am fost alături de echipă şi la bine şi la greu.

Lucrurile care s-au întâmplat înainte nu ne-au interesat şi am spus să plecăm de la zero în noul campionat, cu un nou traseu în cupele europene. S-au promis foarte multe lucruri suporterilor şi aşteptăm. Dar aşteptarea pe care am avut-o nu a fost răsplătită.

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Am fost eliminaţi din cupele europene. Nu spunem acum… să începem să dăm vina pe arbitraj. A lăsat de dorit. Ne vom menţine protestul, sperăm să transmitem şi conducerii şi jucătorilor că nu se mai poate”, a spus Mustaţă.

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Protestul de la meciul cu Farul e doar începutul: „Ne-am săturat!”

Liderul ultraşilor din Peluza Nord a dezvăluit că galeria nu mai acceptă umilinţele echipei şi protestul de la meciul cu Farul este doar începutul, fiind un semnal de alarmă pentru direcţia greşită în care se îndreaptă formaţia patronată de Gigi Becali:

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„Suntem echipă mare, club mare, cel mai iubit din România şi noi, suporterii, nu merităm tratamentul ăsta. Nu vreau să dăm exemplu pe absolut nimeni. Nici pe jucători, nici pe antrenori. Ăsta e începutul protestului nostru.

Nu vreau să ne certăm prin presă, să ne transmitem ce avem de transmis prin intermediul presei. Suntem bărbaţi, ne putem vedea faţă în faţă şi ce vom avea de transmis ne vom transmite faţă în faţă. Este un protest împotriva tuturor. Ne-am săturat! Am acceptat umilinţele pe care le-am acceptat, am fost lângă echipă la rău. Văd că ne ducem din ce în ce mai mult spre rău.

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Aşteptăm după acest meci să ne transmitem faţă în faţă ce avem. Noi nu vom veni deloc la meci. Nu avem ce să căutăm acolo. O să vedem cât durează, despre ce va fi vorba. Să vedem atitudinea, conducerea, jucătorii. Nu vreau să transmitem nimic prin intermediul presei. Să avem bărbăţie şi să ne vedem faţă în faţă”, a spus Mustaţă la FANATIK SUPERLIGA.