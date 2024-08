Biletele pentru returul FCSB – Sparta Praga sunt la mare căutare printre fanii „roș-albaștrilor”, care speră la calificarea în play-off-ul Champions League. Gigi Mustață a anunțat câte tichete au mai rămas disponibile cu șase zile înaintea returului.

Gigi Mustață, anunț incredibil despre biletele la FCSB – Sparta Praga. „Acum am vorbit cu oamenii care se ocupă de bilete!”

Gigi Mustață anunță că toate s-au vândut în câteva ore la de la sfârșitul partidei din Republica Cehă. Liderul galeriei FCSB a dezvăluit câte tichete au mai rămas disponibile.

„Nu am fost la Praga, au fost băieții. Sunt pe drum spre România, toată lumea e ok. Din ce am înțeles este sold-out în peluză și mai sunt bilete la tribunele 1 și 2. Pot să vă dau informațiile corecte și clare. Acum am vorbit cu oamenii care se ocupă de bilete.

Mi-au spus că în peluză este sold-out, peluza are în jur de 8.500 de locuri. În tribunele 1 și 2 mai sunt foarte puține bilete, în jur de 5.000 de bilete. Este posibil să fie sold-out, important e să vină suporterii și vineri lângă echipă.

Avem nevoie de rezultate bune și în campionat, nu doar în Champions League. Avem nevoie de rezultate bune și în Champions League, dar avem meci și vineri. Trebuie să fim alături de băieți și să îi încurajăm.

Stadionul are 32.000 de locuri, mai lasă și acele zone tampon, deci cred că vor fi aproape 30.000 de suporteri cu Sparta Praga”, a anunțat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali se vede în grupa Ligii Campionilor: „O să-i spulberăm pe toți”

după Sparta Praga – FCSB, scor 1-1: „Am greșit pe o greșeală de portar. A fost o echipă care nu ne-a dominat nici fizic, nici psihic. Dacă terminam 1-0, eram aproape calificați, pentru că nu ne putea bate echipa asta acasă.

Sparta e o echipă medie din Superliga. Asta a arătat astăzi. De exemplu, dacă jucam cu Rapid, cu CFR sau cu Craiova, aveam mai multe emoții. Acum n-am avut nicio emoție, că ei n-au avut șut pe poartă în prima repriză.

Șut a avut să dea gol cu poarta goală, Băluță la fel. O să aveți direct grupele Ligii. O să-i spulberăm pe toți. Să prindă puțin curaj, încredere. Maccabi e echipă mai bună decât Sparta. Echipă care pasa mai bine, mai mare calitate.

Dacă vom întâlni PAOK, mă duc și eu la meci. Vreau să jucăm cu PAOK ca să merg în Grecia. O să ne vedem în Liga Campionilor. Lăsați-ne să ne pregătim de ‘Șampion Lig’”.

Gigi Mustata, ANUNTUL MOMENTULUI despre BILETELE la FCSB - Sparta Praga