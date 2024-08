Gigi Mustață anunță spectacol la meciul cu Sparta Praga: „Am pregătit ceva frumos”. I-a înțepat pe rivali direct din Ghencea: „Înainte să spui FCSB, trebuie să spui Steaua”. Video

FCSB în manșa a doua din turul 3 preliminar al UEFA Champions League, marți, 13 august, ora 21:30. Campioana României pornește cu șanse reale la calificarea în play-off-ul competiției după 1-1 în Cehia. Gigi Mustață a anunțat pentru FANATIK că echipa lui Gigi Becali va beneficia de un sprijin masiv din tribune.

Gigi Mustață anunță spectacol la meciul cu Sparta Praga: „Am pregătit ceva frumos”

Toate . Formația antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii o va înfrunta pe Sparta Praga într-o atmosferă demnă de Champions League. Înainte de fluierul de start, FANATIK a stat de vorbă cu Gigi Mustață.

ADVERTISEMENT

Liderul Peluzei Nord FCSB nu a ezitat să-i înțepe pe rivalii de la Steaua, cu care echipa lui Gigi Becali se duelează pentru identitate și palmares. De asemenea, Gigi Mustață a anunțat un moment special dedicat atât echipei, cât și suporterilor.

„Înainte să spui FCSB, trebuie să spui Steaua. Se vede clar că această echipă este cea mai iubită din România, milioanele de suporteri care au rămas alături de această echipă.

ADVERTISEMENT

Cred că nu mai are nimeni nimic de spus. Am pregătit ceva frumos pentru echipă, suporteri, pentru a împinge echipa de la spate. Eu cred că vom învinge cu 2-0. E posibil să marcheze și Olaru”, a declarat Gigi Mustață, pentru FANATIK.

„Ar fi extraordinar să avem după atâția ani o echipă în grupele Champions League”

„Eu mă bucur că oamenii apreciază ce am făcut eu până acum, datorită lor am continuat să aduc suporterii la stadion, datorită lor am readus grupurile.

ADVERTISEMENT

Cu toate că echipa a mers slăbuț în ultimii trei ani, până am luat campionatul, oamenii au apreciat tot ce fac eu și au venit alături de mine și de echipă, și de Peluza Nord.

Ar fi extraordinar să avem și noi după atâția ani echipă în grupele Champions League. Sperăm ca jucătorii să înțeleagă, să aibă ambiție. Eu am vorbit cu ei, mi-au zis că toți își doresc să ajungă în grupele Champions League”, a mai spus Gigi Mustață.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru FCSB după returul cu Sparta Praga

În cazul în care va trece de Sparta Praga, FCSB se va califica în play-off-ul UEFA Champions League și va da piept pentru calificarea în grupa Ligii Campionilor cu învingătoarea din „dubla” PAOK – Malmo FF. Cele două formații au remizat în meciul tur din Suedia (2-2).

În caz contrar, dacă va fi eliminată de Sparta Praga în turul 3 preliminar al UEFA Champions League, FCSB va pica în play-off-ul UEFA Europa League și se va duela cu LASK Linz, din Austria.

Gigi Mustață, anunț spectaculos înainte de FCSB - Sparta Praga