Gigi Mustață anunță susținere totală pentru Mirel Rădoi la FCSB: “Mereu a fost iubit de noi! Va face trupă frumoasă cu Meme Stoica și Adi Ilie”. Se ține de promisiune Gigi Becali?!

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață, liderul galeriei celor de la FCSB, a anunțat o susținere totală pentru noul antrenor al campioanei, Mirel Rădoi. Acesta spune că fostul căpitan al roș-albaștrilor a fost mereu iubit de fani. În plus, încrederea e maximă în faptul că tehnicianul va face o echipă excelentă cu Mihai Stoica și Adi Ilie.

Mirel Rădoi, primit cu căldură de fani. Gigi Mustață anunță susținere totală pentru noul antrenor al lui FCSB: “Mereu a fost iubit de noi!”

Marți, 10 martie, Mirel Rădoi a ajuns la baza de pregătire a celor de la FCSB din Berceni. Antrenorul de 44 de ani și-a început oficial activitatea la formația roș-albastră. Așa cum era de așteptat, sosirea fostului internațional, un idol în Ghencea în anii 2000, a atras ca un magnet zeci de suporteri, care au venit să-l întâmpine și să-i transmită susținerea necondiționată.

ADVERTISEMENT

. În plus, Gheorghe Mustaţă i-a oferit lui Rădoi un fular în culorile clubului. Liderul galeriei celor de la FCSB a intrat apoi la FANATIK SUPERLIGA și a spus câteva cuvinte despre importanța acestui moment și despre modul în care va fi tratat Mirel Rădoi de suflarea roș-albastră.

„Un lucru frumos. O întâmpinare frumoasă. Mirel merită această primire. El este un stelist de-al nostru. A făcut ceva pentru clubul nostru. Este iubit. Acum îl așteptăm și pe Adrian Ilie. Mirel tot timpul a fost iubit de noi suporterii, de noi, peluza. Acum vom fi alături de el indiferent de situație. Orice s-ar întâmpla, noi vom fi alături de el”, spune Mustață.

ADVERTISEMENT

Va rămâne Mirel Rădoi la FCSB și din vară. Fanii visează frumos: ”Dacă se califică în Conference League poate i se face o ofertă mai mare”

Șansele ca Mirel Rădoi să stea la FCSB și după finalul play-out-ului sunt minime. . În ciuda acestui lucru, fanii visează frumos și speră ca o calificarea a echipei în Conference League să îl facă pe Mirel Rădoi să-și schimbe planurile.

ADVERTISEMENT

„(n.r. din vară ar putea să plece) Vedem până atunci, poate, cine știe, cum a zis și Gigi Becali, dacă se califică în Conference League îi putem face o ofertă mai mare decât cea pe care o are el. E mai bine să iei 1 milion și să stai acasă, decât 1,6 milioane în deplasare.

Noi sperăm ca Mirel să rămână și să facă ceea ce trebuie. Să-și facă transferurile pe care el le dorește, alături de Adi Ilie, de Meme, să facă o trupă frumoasă, să aducă jucători și anul viitor să luăm campionatul”, spune fanul campioanei.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Mustață spune că fanii vor fi alături de Rădoi chiar și dacă FCSB ratează obiectivul rămas: cupele europene. „Susținere totală! Îl vom susține din toate punctele de vedere. Indiferent ce va face la echipa asta, ce soluții va găsi, noi vom fi alături de el”.

Se ține de promisiune Gigi Becali în legătură cu independența lui Mirel Rădoi la echipă? Fanii sunt încrezători

Gigi Becali a promis, în urmă cu 24 de ore, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că . Fanii spun că, în primul rând, Rădoi nu va permite un astfel de lucru.

„(n.r. Credeți că patronul se va ține de promisiune și nu va intra peste Mirel Rădoi la echipă?) ”Eu îl știu pe Mirel foarte bine. Din discuțiile pe care le-am avut, nu numai acum, și în urmă cu cred că un an de zile, când a mai fost pe la bază, a fost că erau meciuri de Liga a II-a și am mai vorbit cu el.

Eu, cum îl cunosc pe Mirel, nu cred că va accepta niciodată ca cineva să intervină. Și de asta și cred în mintea mea că a acceptat să vină ca nimeni să nu intervină la echipă. El să hotărască, el știe ce are de făcut, el pierde pe mâna lui, el câștigă pe mâna lui. Nu contează. El să hotărască absolut tot. Noi vom fi alături de el”, mai punctează Mustață.