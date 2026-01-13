Sport

Gigi Mustață aruncă bomba pe piața transferurilor. Cine semnează, de fapt, cu FCSB: „În această iarnă mai vin cel puțin doi super fotbaliști”

FCSB primește întăriri. Gigi Mustață a făcut marele anunț. Ce a spus liderul Peluzei Nord despre mutările puse la cale de campioana României.
Mihai Dragomir
13.01.2026 | 18:05
Gigi Mustata arunca bomba pe piata transferurilor Cine semneaza de fapt cu FCSB In aceasta iarna mai vin cel putin doi super fotbalisti
Gigi Mustață a anunțat două lovituri puse la cale de FCSB în mercato de iarnă. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Mercato de iarnă în SuperLiga durează până pe 9 februarie, iar echipele din campionat continuă să analizeze posibile mutări care să le ajute. Gigi Mustață a anunțat că FCSB mai face cel puțin două transferuri.

FCSB primește întăriri. Anunțul lui Gigi Mustață

Deși are deja un lot numeros, FCSB are nevoie să fie sigură pe fiecare post pentru a duce cu brio la capăt aventura din Europa League, dar mai ales cea din actualul sezon competițional al SuperLigii.

Deși Mihai Stoica a precizat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că „roș-albaștrii” sunt aproape să încheie o mutare importantă, Gigi Mustață a dezvăluit că bucureștenii vor aduce, de fapt, doi fotbaliști de excepție.

„Stați liniștiți. Am sursele mele și știu că mai vin cel puțin doi fotbaliști. Nu jucători, fotbaliști, de aceea mai durează puțin negocierile. Nu sunt români, dar nici nu pot spune despre cine e vorba.

Chiar felicit conducerea că nu mai spune înainte numele jucătorului dorit, pentru ca prețul exploda mereu. La ce jucători știu că vin, stau liniștit și în acest sezon”, a spus Gheorghe Mustață în emisiunea de pe canalul de YouTube Templul Sportului.

Gigi Mustață a anunțat prețul corect al biletelor pentru meciul Dinamo Zagreb – FCSB

Următorul meci al celor de la FCSB în cupele europene se dispută joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00 și va fi în deplasare contra croaților de la Dinamo Zagreb. Gigi Mustață a ținut să mai spună și prețul corect al biletelor pentru acest meci, dezmințind zvonurile apărute.

„Nu costa 70 de euro, cum s-au grăbit unii să anunțe. Biletul la Dinamo Zagreb- FCSB costă 20 de euro. Avem undeva la 1200 de bilete și sper să le achiziționăm pe toate. Am primit solicitări din toată Europa, mai ales din Italia, Austria și Germania”, a mai spus liderul Peluzei Nord 1995.

Program FCSB în Europa League sezonul 2025/2026

FCSB a ajuns și în acest sezon pe tabloul principal din Europa League. Bucureștenii au jucat primul meci din faza ligii joi, 25 septembrie, și vor încheia această fază pe fata de 29 ianuarie. Iată programul complet, precum și rezultatele obținute:

  • 25 septembrie 2025, ora 19:45: Go Ahead Eagles – FCSB 0-1
  • 2 octombrie 2025, ora 19:45: FCSB – Young Boys 0-2
  • 23 octombrie 2025, ora 19:45: FCSB – Bologna 1-2
  • 6 noiembrie 2025, ora 19:45: Basel – FCSB 3-1
  • 27 noiembrie 2025, ora 22:00: Steaua Roșie Belgrad – FCSB 1-0 
  • 11 decembrie 2025, ora 22:00: FCSB – Feyenoord 4-3
  • 22 ianuarie, ora 22:00: Dinamo Zagreb – FCSB
  • 29 ianuarie, ora 22:00: FCSB – Fenerbahce
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
