Gigi Mustață aruncă bomba pe piața transferurilor. Cine semnează, de fapt, cu FCSB: „În această iarnă mai vin cel puțin doi super fotbaliști”

Mercato de iarnă în SuperLiga durează până pe 9 februarie, iar echipele din campionat continuă să analizeze posibile mutări care să le ajute. Gigi Mustață a anunțat că FCSB mai face cel puțin două transferuri.

FCSB primește întăriri. Anunțul lui Gigi Mustață

Deși are deja un lot numeros, FCSB are nevoie să fie sigură pe fiecare post pentru a duce cu brio la capăt aventura din Europa League, dar mai ales cea din actualul sezon competițional al SuperLigii.

Deși Gigi Mustață a dezvăluit că bucureștenii vor aduce, de fapt, doi fotbaliști de excepție.

„Stați liniștiți. Am sursele mele și știu că mai vin cel puțin doi fotbaliști. Nu jucători, fotbaliști, de aceea mai durează puțin negocierile. Nu sunt români, dar nici nu pot spune despre cine e vorba.

Chiar felicit conducerea că nu mai spune înainte numele jucătorului dorit, pentru ca prețul exploda mereu. La ce jucători știu că vin, stau liniștit și în acest sezon”, a spus Gheorghe Mustață în emisiunea de pe

Gigi Mustață a anunțat prețul corect al biletelor pentru meciul Dinamo Zagreb – FCSB

Următorul meci al celor de la FCSB în cupele europene se dispută joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00 și va fi în deplasare contra croaților de la Dinamo Zagreb. Gigi Mustață a ținut să mai spună și prețul corect al biletelor pentru acest meci, dezmințind zvonurile apărute.

„Nu costa 70 de euro, cum s-au grăbit unii să anunțe. Biletul la Dinamo Zagreb- FCSB costă 20 de euro. Avem undeva la 1200 de bilete și sper să le achiziționăm pe toate. Am primit solicitări din toată Europa, mai ales din Italia, Austria și Germania”, a mai spus liderul Peluzei Nord 1995.

Program FCSB în Europa League sezonul 2025/2026

FCSB a ajuns și în acest sezon pe tabloul principal din Europa League. Bucureștenii au jucat primul meci din faza ligii joi, 25 septembrie, și vor încheia această fază pe fata de 29 ianuarie. , precum și rezultatele obținute: