Gigi Mustață, avertisment dur pentru jucătorii FCSB după 1-1 cu Petrolul: „Lipsă de atitudine!”. Cere transferuri de urgență

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață a intrat în direct a doua zi după meciul FCSB – Petrolul. Liderul suporterilor bucureștenilor a avut un discurs amplu și a spus ce vrea să se schimbe neapărat la echipa favorită.

Cum a comentat Gigi Mustață lipsa de atitudine a jucătorilor de la FCSB

Gigi Mustață este de părere că rezultatele mai slabe ale FCSB-ului vin și pe fondul unei lipse de atitudine din partea anumitor jucători. Acesta consideră că lipsa concurenței de pe banca de rezerve își spune cuvântul.

ADVERTISEMENT

„Doar 1-1, ce să facem acum, asta e. Petrolul nu este o echipă de neglijat, joacă fotbal, și ei vor în play-off. Rezultat echitabil pentru ambele echipe, amândouă puteau să câștige. Dezamăgirea a fost foarte mare, pentru că ne așteptam la mai multe atitudini din partea unora. Dar asta este. Mergem înainte și la bine și la rău. Suntem lângă echipă, nu avem ce să facem.

Din punctul meu de vedere, da (n.r. – dacă lipsa de atitudine este cel mai mare minus al echipei). Știu foarte bine că în momentul în care știi că nu mai vine nimic în spatele tău, n-ai pe cineva pe banca de rezervă care poate să te împingă de la spate în momentul în care ești schimbat… Ah, nu e nimic, lasă că tot eu joc… Și atunci… Nu mai sunt lucrurile care să te facă să joci fotbal sau să-ți dea ambiție și atitudine!”, a spus inițial Gigi Mustață.

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață cere transferuri de urgență la FCSB

Gigi Mustață vrea să vadă jucători noi în iarna acestui an la FCSB, mai ales după ce Liderul „Peluzei Nord” crede că cei care vor veni la echipă îi vor ambiționa pe cei care se află deja în lot.

ADVERTISEMENT

„Acum trebuie să așteptăm, cât mai e, până în perioada transferurilor și atunci vrem să vină jucători noi care să-i ambiționeze pe ceilalți. Pentru că în momentul în care vin 4-5 jucători și știi că la spatele tău vine banca de rezervă, atunci o să trebuiască să joci fotbal”, a mai spus Mustață.

Părerea lui Gigi Mustață despre Denis Alibec și despre Regula U21

Gigi Mustață a vorbit ulterior și despre situația lui Denis Alibec, dar și despre Regula U21. FCSB a aplicat-o contra Petrolului folosindu-l pe tânărul Alexandru Stoian, și despre care Mustață a spus că merită să înceapă fiecare meci.

ADVERTISEMENT

„Stoian ar trebui să fie under, să se înceapă cu el meciurile. Nu ai, la momentul acesta, un under să intre în teren. La momentul acesta, când Cercel e accidentat… Cercel este un jucător pe care te poți baza în spate, a dovedit-o, dar când lipsește el, altă soluție nu ai. E și ghinion cu regula de under, că trebuie să ai în teren. Poate experiența lui Alibec era mai bună în atac.

Relația între noi și jucători, nu neapărat cu Alibec, este una bună, nu avem ce să facem. Asta este, anul ăsta este compromis. Suntem lângă ei, indiferent de situație. Nu trebuie să fim lângă ei numai la bine. Asta este. Ne resemnăm, măcar să intrăm în play-off, să terminăm în primele 4 echipe sau în primele 3 și să mergem în Europa.

Nu știu absolut nimic (n.r. – ) și nu prea mă interesează pe mine lucrurile astea care nu ne privesc pe noi, suporterii”, a mai spus Gigi Mustață.

Mustață a vorbit despre meciurile cu Dinamo și Rapid

FCSB va întâlni până la finele anului ambele mari rivale, Dinamo și Rapid. Gigi Mustață speră ca „roș-albaștri” să se impună în ambele derby-uri, mai ales în calitate de gazde.

„Important pentru echipă și pentru noi ca suporteri este să avem rezultate foarte bune și să luăm toate cele 6 puncte. E o problemă dacă nu ne luăm nici pe astea!”, a mai spus Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.