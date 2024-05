La meciul în care FCSB a sărbătorit câștigarea campionatului . Din culisele spectacolului de pe Arena Națională, Gigi Mustață a mărturisit și ce a făcut galeria la 0-1 pentru CFR Cluj.

Gigi Mustață, culisele spectacolului de pe Arena Națională: “55.000 de spectatori au cântat campionii și la 0-1”

că la 0-1 pentru CFR Cluj galeria și restul suporterilor de pe Arena Națională au continuat să cânte “campionii”. Liderul Peluzei Nord a fost dezamăgit că “roș-albaștrii” nu au reușit să câștige meciul la finalul căruia celebrau titlul. Însă, recunoaște că focusul a fost mai mult pe atmosferă și pe sărbătorirea performanței jucătorilor de la FCSB, decât pe rezultat.

“Eu mă bucur foarte mult că suporterii au fost aproape de mine și de Peluza Nord. Mă bucur că tot timpul am comunicat cu ei și le-am explicat situația a tot ceea ce înseamnă documente, acte și continuitate. Să țină ei sigla, palmaresul și stadionul. Dar ei nu pot să ia niciodată suporterii. Ei dau verdictul la fiecare meci.

Îmi pare rău că nu au mers toate lucrurile drept până la capăt. Dacă era un rezultat bun pentru noi și să fi câștigat, lucrurile erau perfecte. Faptul că am pierdut cu 0-1 chiar nu ne-a deranjat. Am jucat lejer, iar suporterii cântau și la 0-1 campionii.

Pe noi mai puțin ne interesează rezultatele acum, să se bată între ele. Ne interesează să fim alături de echipă și de băieți. Vrem să fim uniți cu toții, pentru că vin cupele europene și trebuie să îi împingem de la spate”, a declarat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

“Noi nu am știut că a venit Gigi Becali la stadion”

“Noi nu am știut că a venit Gigi Becali la stadion. Nu am fost atenți pe chestia asta. Ne-a interesat să încurajăm echipa, să le arătăm și lor ce înseamnă să faci performanță ca pe viitor să se obișnuiască cu ea și cu bucuriile suporterilor în momentul în care ei fac performanță. Asta își doresc suporterii de la echipa asta”, a mărturisit Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Mustață, despre Peluza Nord: “La început am găsit doar 300 de oameni”

“Eu când am venit acasă am găsit “Peluza roș-albastră” cu 300 de oameni. În momentul în care am luat hotărârea să mă implic din nou, oamenii au început să înțeleagă despre ce este vorba. Se comunica prin mediul online și prin spațiul public se spunea că e gata, dacă i-a luat sigla și numele lui Gigi Becali nu mai e asta Steaua.

Explicațiile, relaționarea și comunicarea mea cu toți suporterii au contat cel mai mult. Și atenție! Nu cu jigniri. Cine a jignit a pierdut și cine a mers drept a câștigat.

În momentul în care vii și îi faci ‘oi’ pe ăia cu care ai mâncat în deplasări pe capotă și stăteai și te chinuiai prin deplasări pe la Arsenal, pe la Parma și peste tot. Au fost foarte multe echipe pe unde a jucat Steaua. Să vii și să spui acum că ăia sunt ‘oi’ pentru că e Gigi Becali patron.

Când a luat Gigi, nu cumva ne bucuram pe Ghencea că a venit un mare investitor și care a luat echipa de pe locul 14 și a dus-o pe locul 2? La momentul ăla puteam să luăm și campionatul dacă nu făceam egal cu Ceahlăul.

Nu cumva eram toți aceeași oameni? Nu cumva suntem aceeași și acum? Faptul că mai vine din spate o generație nouă de copii care iubesc această echipă este în avantajul meu. Ei zic acum că e ”Grădinița lui Mustață’. Dar uite ce face grădinița? Să simțiți”, a spus liderul Peluzei Nord la FANATIK SUPERLIGA.

