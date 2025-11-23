Gigi Mustață, declarație războinică în lupta la titlu din SuperLiga: „Decât să câștige ăștia, mai bine Botoșani!”

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut din nou puncte, după ce a remizat, , în etapa cu numărul 17 a SuperLigii, iar speranțele la un loc de play-off par a fi din ce în ce mai mici.

Gheorghe Mustață nu s-a ferit: „Oricine să ia campionatul, nu Rapid”

Gheorghe Mustață a vorbit despre situația echipei și a spus că nu mai face calcule, iar acum totul depinde doar de victoriile ce trebuie să vină pentru elevii lui Elias Charalambous. Liderul Peluzei Nord a dezvăluit că și-ar dori ca Botoșani să ia titlul, iar echipa pe care nu o vrea campioană este Rapid.

„Nu mai facem niciun calcul, important e să câștigăm. Acum de calcule ne arde? La momentul ăsta, când nu mai este Mirel Rădoi acolo, nu mă mai interesează cine câștigă campionatul. Bine, nu Rapid. Îți dai seama că dacă depinde de noi o să mergem și o să obligăm echipa să câștige chiar în ultima etapă a anului, cum ar veni.

Poate cine știe, mai se întâmplă surprize, văd că nu luați în calcul pe Botoșani. Spuneți doar echipele mari. Nu sunt fan Botoșani, dar decât să câștige ăștia (n.r. Dinamo, Rapid, Craiova), mai bine Botoșani. Orice dar nu Rapid. Nu mai contează acum, pentru mine, vă spun sincer, important este ca meciurile noastre să le luăm în considerare”, a spus Gheorghe Mustață.

Gheorghe Mustață a anunțat obiectivul FCSB: victorii cu Dinamo și Rapid

Mustață mai spune că obiectivul echipei în aceste ultime meciuri din 2025 trebuie să fie să învingă în meciurile cu rivalele tradiționale, Rapid și Dinamo.

„Important e pentru echipă și pentru noi, ca suporteri, să luăm cele 6 puncte cu Rapid și Dinamo. E o problemă dacă nu le luăm. Bine, e important să luăm 3 puncte și la Constanța. Important e ca echipa să înțeleagă, să vadă că nu stau bine în clasament. Noi o să fim alături de ei indiferent de situație. Am văzut că nu au venit toți jucătorii. Ce să le facem, să le distrugem moralul și mai rău? Nu mai contează, asta este, anul ăsta este compromis.

Din punctul meu de vedere o să putem spune ce ne dorim când vin cele 4 transferuri. Noi mereu ne-am dorit campionatul și cupa. Tot același lucru îl vrem. Nu avem cum să nu ne dorim asta. Vorba aia, ce-o vrea Dumnezeu, mergem înainte. Trebuie să fim optimiști. Hai să fim optimiști, să avem 31 de puncte când vine pauza de iarnă. Când ajungem în play-off nu știu dacă mai avem șanse la campionat”, a mai spus Gheorghe Mustață.

FCSB ar putea să rateze play-off-ul

, FCSB rămâne la 4 puncte distanță de locurile de play-off. Farul este pe locul 6, cu 25 de puncte, iar FCSB a strâns după 17 meciuri doar 21 de puncte. Etapa viitoare, constănțenii primesc vizita formației bucureștene, meci care s-ar putea să se dovedească a fi decisiv. În tur, pe stadionul din Ghencea, elevii lui Ianis Zicu au câștigat, 3-1.

Până la confruntarea din SuperLiga, FCSB se deplasează la Belgrad, acolo unde va da piept cu Steaua Roșie, în al 5-lea meci din faza grupelor a Europa League. Până acum, campioana României a strâns doar 3 puncte și speranțele la un loc de calificare mai departe rămân mici, dar o victorie în Serbia ar putea face ca acestea să crească.