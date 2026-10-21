Gigi Mustață, declarație șocantă despre FCSB! Adi Ilie a intervenit: „Să nu uiți ce ai zis când veți fi în play-out”

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Gheorghe Mustață este convins că Laurențiu Reghecampf poate redresa situația de la FCSB și le cere suporterilor să aibă răbdare cu noul antrenor. Liderul Peluzei Nord consideră că tehnicianul are nevoie de timp pentru a-și implementa ideile și a pune la punct pregătirea fizică a jucătorilor.

Gigi Mustață și Adrian Ilie, schimb savuros de replici despre FCSB

FCSB câștigă, dar nu convinge. Cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, roș-albaștrii au trecut de Oțelul cu scorurile de 1-0, respectiv 2-1. Mustață a transmis că fanii vor continua să îl susțină pe Reghecampf chiar și în eventualitatea în care roș-albaștrii ar rata calificarea în play-off. Acesta a lansat și câteva săgeți la adresa

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„Poate patronul e nemulțumit că vrea altceva de la jucători, dar eu spun că trebuie să avem răbdare cu Reghe. D-aia avem antrenor nou, să schimbe sistemul de joc, să pregătească echipa, nu trebuie să ne grăbim. Noi suporterii știm ce face Reghe acolo, așa că mai puțină critică din partea noastră.

E posibil să își revină. Nu prea știau ce făceau acolo. Antrenamentele erau mai slabe. Rămăseseră Mourinho cu Ferguson și pregăteau echipa cât nu am avut antrenor. Acum avem antrenor, pe Reghecampf. Noi avem răbdare, știm cum pregătește Reghe echipa, nu ne mai interesează nimic. Noi suporterii avem răbdare și vom fi alături de antrenor

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(n.r. – Și dacă vă duceți în play-out?) Nu ne interesează. Atâta timp cât știm că acolo decide un antrenor și decide ce se întâmplă la echipă. Pregătire fizică, tactică de joc. Nu ne interesează”, a declarat Gheorghe Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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FCSB, din nou în play-out?

Declarațiile liderului Peluzei Nord au provocat imediat reacția lui Adrian Ilie. „Cobra” i-a atras atenția lui Gigi Mustață că susținerea necondiționată pentru Laurențiu Reghecampf ar putea fi pusă la încercare dacă FCSB nu va reuși să termine sezonul regular pe un loc de play-off. În sezonul trecut, roș-albaștrii au jucat pentru prima dată în play-out și a terminat pe locul 8. Mustață nu a dat însă înapoi și l-a provocat pe „Cobra” la un pariu.

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„Gigi, să nu uiți discursul ăsta când nu vă aflați în play-off. Eu nu îmi doresc. Eu vreau FCSB în play-off”, a intervenit Adrian Ilie. „Dacă dorești, pariul e deschis”, a răspuns Gigi Mustață.

„Eu zic că e important să îl susținem pe Reghe, dar pentru FCSB sunt importante și rezultatele”, a mai spus „Cobra”.

„Pe noi nu ne interesează că am jucat prost. Ne interesează 3 puncte. Indiferent de ce se va întâmpla vom fi alături de Reghe pentru că știm cine decide”, a conchis liderul Peluzei Nord.

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