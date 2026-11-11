Gigi Mustață, atac necruțător la Mihai Stoica după „curățenia” făcută de Gigi Becali la FCSB: „Relația este ZERO!”

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Gigi Becali (68 de ani) a provocat la FCSB un adevărat cutremur, care continuă să producă ecouri. După ce latifundiarul din Pipera a anunțat mai multe plecări din club, Gigi Mustață, omul care a cerut de mai multe ori schimbări la Academia FCSB, a dezvăluit ce s-a întâmplat în culisele întâlnirii cu patronul roș-albaștrilor.

Gigi Mustață, prima reacție după deciziile lui Gigi Becali. Ce i-a arătat patronului de la FCSB

Marți, 10 noiembrie, Gigi Becali a făcut curățenie la FCSB. Patronul a anunțat că s-a despărțit de Florin Cernat și de Alin Stoica, iar pe Lucian Filip l-a trimis la echipa a doua. În schimb, .

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O mare parte din măsurile pe care le-a luat Becali vin după . Acum, Mustață a dezvăluit că s-a întâlnit personal cu patronul roș-albaștrilor și i-a pus la dispoziție dovezi, inclusiv o înregistrare în care un antrenor ar fi lovit un copil.

„M-am întâlnit cu Gigi Becali și i-am arătat probele așteptate. Prima reacție, mi-a spus că el nu acceptă așa ceva în clubul său. A fost revoltat când a văzut. Culmea este că antrenorul Eduard Marin, care, în imagini, se vede că lovește un copilaș de 7 ani, le-a spus părinților, în ședința de astăzi, că am venit cu filmulețe false”, a declarat Gheorghe Mustață pe canalul de YouTube al lui Gabi Safta, „Templul Sportului”.

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Liderul Peluzei Nord anunță că a primit dovezi noi

Gigi Mustață susține că deciziile luate de Gigi Becali au avut efect imediat asupra părinților. Potrivit liderului Peluzei Nord, mai multe persoane care până acum s-ar fi temut să vorbească au început să îi trimită noi materiale. „Interesant este că acum, după anunțarea deciziilor, primesc și mai multe mesaje de la părinți. De două ore, părinții copiilor din Academie nu încetează să-mi trimită noi dovezi și filmulețe. Toți știu că perioada Alin Stoica-Bebe Alexe și mizeriile lor a luat sfârșit.

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Fac apel la toți părinții care evitau Academia FCSB să vină cu încredere, pentru că acolo se va schimba absolut tot. Să-și aducă acum copiii într-un loc în care să fie educați în fotbal și unde să fie pregătiți pentru a deveni fotbaliști”, a transmis Mustață.

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Nu am făcut asta din interes, ci pentru că părinții mi-au spus ce se întâmplă. La început am avertizat, dar nu am fost luat în serios. Asta m-a determinat să caut probe și am demonstrat, iar vinovații pleacă acasă. Am câștigat pariul cu Alin Stoica. Dacă aduc o probă împotriva unui antrenor, el pleacă. Altfel, nu mai aveam ce să caut în peluză. Părinții să fie liniștiți, iar copiii fericiți. Teroarea clanurilor a luat sfârșit” – Gigi Mustață, pentru canalul de YouTube „Templul Sportului”

Atac frontal la Mihai Stoica

Pe lângă schimbările anunțate de Becali, scandalul de la Academia FCSB a produs ruptura între Gigi Mustață și Mihai Stoica. Liderul Peluzei Nord îl acuză pe președintele C.A. al roș-albaștrilor că e responsabil pentru că nu a luat în serios situația de la centrul de copii și juniori.

„Este meritul copiilor și al părinților care au avut curajul să-mi spună ce făceau acei impostori. Îmi pare rău că, atunci când i-am spus lui MM, acesta nu a tratat cazul cu seriozitate. Nu am fi ajuns la acest scandal și la Gigi. Trebuia ca el să verifice și să rezolve situația din prima. Între mine și MM, relația este acum ZERO. Între mine și Reghe este 100”, a afirmat Mustață.

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Totuși, șeful de galerie al roș-albaștrilor nu exclude complet posibilitatea ca MM Stoica să nu fi cunoscut amploarea situației reclamate la Academia FCSB. „Încă mai cred, în proporție de 10%, că MM nu știa totul și că oamenii lui de încredere îl mințeau sau îi ascundeau faptele. Au crezut că le va merge la infinit, dar iată că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum se așteptau”, a completat acesta.

Laurențiu Reghecampf e dorit și la Academia FCSB

După reorganizarea clubului, Gigi Mustață a transmis că își dorește ca antrenorul principal, Laurențiu Reghecampf, să aibă un rol important și în viitorul Academiei FCSB: „Sper și cred că tot Reghecampf se va ocupa și de Academie”.

Liderul Peluzei Nord susține că schimbările anunțate de Becali au adus deja o stare de ușurare în rândul unor părinți, care înainte se temeau de eventuale repercusiuni asupra copiilor lor. „Astăzi i-am văzut și eu, în sfârșit, pe părinți fericiți. Până acum erau timorați, pentru că se temeau că, dacă nu se întâmplă ceva, le-ar putea fi dați copiii afară. Din acest moment, mă interesează ca la Academie să fie liniște, corectitudine, profesionalism și rezultate”, a încheiat Gheorghe Mustață.