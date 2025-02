Gigi Mustață, dezvăluiri despre susținerea Peluzei Nord pentru Călin Georgescu la Președinția României. „Am vorbit și cu Gigi Becali”

. Liderul Peluzei Nord, explicații după ce a strâns semnături pentru Călin Georgescu la meciul cu PAOK Salonic.

Gigi Mustață nu se lasă intimidat de Gigi Becali: „Noi îl susținem pe Călin Georgescu”

Gheorghe Mustață e convins că Arena Națională va fi neîncăpătoare la meciul tur din optimile Europa League: „A fost frumos. Cred că mai trebuie încă unul-două stadioane pentru meciul cu Olympique Lyon. Numai să nu mai ningă.

I-am făcut treaba domnului Nicușor Dan. La cine să fie președinte? Nu știu dacă… n-aș vrea să intrăm prea mult în asta. Noi susținem pe altcineva, pe Călin Georgescu”.

Horia Ivanovici l-a avertizat pe liderul Peluzei Nord: „Vezi că se ceartă Gigi cu tine. A intrat în direct acum jumătate de oră și mi-a zis că te-a sunat și te-a certat”.

Gigi Mustață, dezvăluiri despre discuția cu Gigi Becali: „Nu are nicio șansă Nicușor Dan”

Gheorghe Mustață e sigur că : „Nu m-a certat. M-a întrebat pe cine susțin dacă o să candideze el. E altceva dacă o să candideze el, dar nu cred. Vedem atunci, mai e. Până atunci nu are nicio șansă domnul Nicușor Dan”.

Ultrasul a continuat criticile la adresa Primarului General al Municipiului București: „Nu poate să dezăpească nici Bucureștiul. Toate bulevardele sunt pline de zăpadă. Și străduțe și tot. N-ai cum să intri pe-acolo”.

Horia Ivanovici l-a pus din nou în gardă: „Vezi poate te ia și pe tine Chipciu într-o conferință de presă”. Mustață a avut un mesaj pentru fostul jucător al FCSB: „Chipciu îl susține pe Nicușor Dan. Lasă că își revine și el, o să își dea seama în viitor”.

Am făcut noi treaba pe care trebuia să o facă Primăria”

Lui Gheorghe Mustață nu i se pare normal faptul că galeria FCSB-ului a trebuit să deszăpezească Național Arena: „Am făcut noi toată treaba pe care trebuia să o facă Primăria. Ei au venit cu 14 oameni. Noi am fost în prima seară vreo 400, a doua zi am fost iarăși vreo 200, plus firmele pe care le-a adus clubul.

Am reușit până la ora 14:00 să facem treaba care ne-a cerut-o clubul, să asigure locul spectatorilor. Dar am muncit pentru noi până la urmă. A meritat să facem stadionul curat”, a mai spus șeful Peluzei Nord la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.