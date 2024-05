Gigi Mustață, discurs manifest pentru fanii CSA Steaua după recordul de pe Arena Națională: “Judecătorii au fost în tribună! Au dat cu ciocanul mai tare!”

La meciul în care FCSB a sărbătorit câștigarea campionatului . În urma momentului mult așteptat, Gigi Mustață a oferit un discurs manifest pentru fanii celor de la CSA Steaua.

Gigi Mustață, discurs manifest pentru fanii CSA Steaua după recordul de pe Arena Națională

. Liderul galeriei celor de la FCSB le-a transmis suporterilor formației din Liga 2 că fanii au ales echipa care duce tradiția mai departe.

Numărul record de oameni de pe Arena Națională a fost momentul cheie în disputa FCSB – CSA Steaua, așa cum susține Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

“Trebuie să înțeleagă toată lumea că acești oameni care au fost în stadion la momentul acesta frumos, creat de Peluza Nord pentru echipă și pentru suporteri, au fost și acum 35 de ani, și acum 40 de ani, și acum 10 și acum 5 ani. La momentul acesta nu ai cum să îi faci pe aceștia FCSB-iști și pe ceilalți steliști. Și ceilalți au fost tot ca noi, doar că și-au ales alt drum. Din punctul meu de vedere unul greșit.

Au crezut că pot să aducă ei toți suporterii, pentu că acolo e clubul mamă și gata. Problema este în felul următor. Trebuie să ne uităm în spate. De câți ani jucăm în Liga 1, trebuie să ne uităm dacă am avut retrogradări.

Trebuie să ne uităm în spatele nostru și să ne aducem aminte de momentele frumoase, indiferent de jucătorii care au jucat la noi în acele momente. Că e Tudorel Stoica, că e Pițurcă, că e Vivi Răchită oricine. Aceeași oameni i-au avut și ei la momentele acelea. Tot pe aceștia i-au avut în tribune, nu au fost alții care au dispărut sau au plecat, ori s-au dus în alte părți. Nu, au fost tot aceeași oameni“.

“Judecătorii au fost în tribună! Au dat cu ciocanul mai tare!”

“Această echipă este iubită de peste 5 milioane de oameni din România. Nu veniți voi acum să spuneți, cu o echipă înființată în 2017, că vreți să se umple stadionul cu niște suporteri pe care nu îi aveți. Ce să își asume clubul? Aia a fost o ironie. Să ia imaginile de ieri și să se uite bine, să se gândească ei puțin. Unde este Steaua? Unde sunt 700 de suporteri sau unde sunt câteva zeci de mii sau milioane?

Atunci poate să îmi vină mie 500 de mii de judecători să le schimbe opinia acelor suporteri. Și să le spună așa: ‘Domnilor, noi suntem judecători, nu e asta Steaua’.

Nu, judecătorii au fost aseară în tribune și în peluze, pe tot stadionul. Ăia au fost judecătorii care au dat verdictul. Cei aproape 55.000 de oameni. Parca au dat cu ciocanul mai puternic.

Așa că din punctul ăsta de vedere, nu ai cum să îi faci pe ăștia într-un fel și pe ceilalți în alt fel. Mai departe să se gândească ei mai bine și să realizeze unde este Steaua și care este echipa mai iubită”, a fost discursul manifest al lui Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Mustață, despre continuitatea formației “roș-albastre” și generațiile viitoare de steliști

continuitatea echipei prin prisma fanilor și a liderilor formației “roș-albastre” și este de părere că echipa va avea în continuare mai mulți fani datorită părinților care își îndrumă copiii spre această echipă: “Ei vin cu argumente de genul ‘Noi avem palmaresul, ăia au un campionat’. Păi stai puțin. Vivi, nu am fost noi când ai câștigat tu campionatele acelea?”

“Ba da. Am și acum tricourile acasă cu 19, 20 și 22. Era cu Jean Pavel, Gigi. De ce v-ați despărțit?”, a spus Vivi Răchită, fost jucător la Steaua.

“În 2007 eram eu și Jean a fost înainte de 2003. După s-a certat cu Gigi, au intrat ei în niște contre. Din 2003 a preluat John, am fost de acord în Peluză. După care John a plecat și am rămas noi liderii. Înainte de Jean a fost Pelicanu. Și atunci tot suporterii ăștia au fost. Dar pentru ei nu erau ăștia.

Din generație în generație se transmite copiiilor. Și eu, copiiilor mei le transmit clar și le spun clar cu ce echipă să țină. Pentru că așa a fost la mine în casă. Cu Steaua, cu jucători, cu ce fac eu. Cu ce echipă țin eu, e normal și copiii mei să țină cu aceeași echipă. Din generație în generație se transmite.

Uitați-vă la momentele acestea. Oamenii de 35 de ani, care au copii de 5-10 ani, îi educă în mediul ăsta stelist. E normal să crească generațiile și peste 10-15 ani, echipa asta să aibă cei mai mulți suporteri din România”, a mai spus Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

“A fost o satisfacție foarte mare”

Gigi Mustață a discutat și despre spectacolul pe care suporterii l-au făcut la meciul de aseară și a fost foarte încântat că tot stadionul a participat la coregrafia gândită de Peluza Nord.

“A fost o satisfacție foarte mare pentru suporteri. Mă bucur că suporterii s-au bucurat din toate punctele de vedere. Au fost alături de noi cu ceea ce am făcut în peluze și în tribune. Au ridicat plăcuțele și au fost alături de noi la ceea ce am muncit două zile. Bucuria s-a văzut pe fața suporterilor. După atâția ani de zile și-au exprimat bucuria, au fost alături de echipă și am reușit să batem recordul de a umple stadionul.

Știam că va fi sold-out și oamenii au venit alături de noi și de echipă. A ieșit foarte bine ce am făcut și a fost ceva frumos. Au fost 54.600 care s-au bucurat cu echipa. Cred că cineva a înțeles cam unde este Steaua în momentul ăsta. Dacă nu s-a înțeles, o să vedem cum facem la meciul următor să vorbim și poate măresc Arena Națională ca să înțeleagă mai bine”, a spus liderul Peluzei Nord la FANATIK SUPERLIGA.

