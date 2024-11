Gigi Mustață, discurs victorios după FCSB – Olympiacos 0-0: „Mi-a fost teamă”. Câți fani sunt așteptați la meciul cu Hoffenheim

După rezultatul de egalitate, foarte bun în economia calificării în primăvara europeană, FCSB urmează să facă deplasarea în Germania pentru a o întâlni pe Hoffenheim. Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a dat declarații referitoare la meciul de aseară, dar și la următoarea partidă a FCSB în UEFA Europa League.

Liderul galeriei, Gigi Mustață, discurs victorios după o nouă prestație bună a FCSB-ului

Intrat prin legătură telefonică, în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, cu Cristi Coste și invitații săi, Gigi Mustață a vorbit despre partida de joi seară, dar și despre deplasarea pe care Peluza Nord o va face în Germania pentru meciul cu nemții de la Hoffenheim.

Întrebat despre meciul de pe Arena Națională, dar și despre vremea destul de rece pentru un joc de fotbal, Gigi Mustață a explicat cum s-a simțit partida din galerie: ”Suporterii care-și iubesc echipa nu țin cont de frig, de ninsoare, de ploaie, ei sunt acolo.

A fost foarte frumos, atmosferă frumoasă făcută de suporteri, împreună cu tribuna a doua, tribuna întâi și cealaltă peluză, am cântat tot meciul. Am fost alături de echipă. Ne bucurăm că am luat 1 punct și că n-am ieșit învinși de pe teren după eliminarea lui Bîrligea.”

Liderul Peluzei Nord și-a expus părere : ”Sincer să fiu, mi-a fost un pic teamă, dar văzând că băieții se mobilizează foarte bine, am zis că poate scăpăm pe contraatac și le dăm noi un gol. Dar important este că nu am pierdut, pentru fotbalul românesc și pentru coeficient. Nu ne gândim că suntem calificați. Să nu spui ‘hop’ până n-ai sărit gardul!

Așteptăm să vedem ce se întâmplă în meciurile viitoare. Poate, cine știe, facem un rezultat bun cu Hoffenheim, Qarabag sau Manchester United. Important e ca baieții să rămână focusați pe fotbal și să nu visăm înainte de a ne califica.”

Suporterii FCSB, în număr mare spre Germania

După ce au venit din nou în număr foarte mare pe Arena Națională, suporterii ”roș-albaștrilor” sunt pregătiți de deplasarea la Hoffenheim.

Întrebat de numărul românilor ce pleacă din România spre Germania pentru meciul FCSB-ului din Europa League, Gigi Mustața a informat: ”Din România mergem 200 de oameni. Vin foarte mulți și din diaspora. Sunt cerințe de bilete masiv, plus că mulți au cumpărat bilete și în celelalte zone ale stadionului. Cerințele sunt foarte mari în zona noastră, în Peluza Nord. Sperăm să fie stadionul plin numai de români”, a declarat liderul galeriei pentru FANATIK.

Partida dintre FCSB și Hoffenheim găsește cele două echipe la poluri opuse. Bucureștenii au 10 puncte adunate în 5 etape și se situează pe poziția a 10-a, foarte aproape de primele 8 locuri ce oferă calificare directă în optimi. În cealaltă parte a clasamentului, 15 poziții mai jos, nemții sunt prima echipă aflată sub cele 24 de locuri pentru calificarea în play-off-ul Europa League, cu doar 5 puncte strânse.

Discursul lui Gigi Mustață după rezultatul bun al FCSB-ului cu Olympiacos