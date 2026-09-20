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După umilința cu Universitatea Craiova, Marius Baciu (51 de ani) este ca și plecat de pe banca celor de la FCSB. În acest moment, Gigi Becali caută un nou antrenor. Fanii fostei campioane speră ca pe banca echipei favorite să vină un nume care a mai fost și care este atașat de culori, precum Edi Iordănescu, Mirel Rădoi sau Laurențiu Reghecampf. Gigi Mustață este ferm când vine vorba de Marius Șumudică.

Gigi Mustață dezvăluie cele 3 nume de antrenori doriți la FCSB: Edi Iordănescu, Rădoi sau Reghecampf

FCSB a arătat la Craiova, în etapa a 10-a a actualului sezon de SuperLiga, de ce a jucat în play-out-ul campionatului intern în sezonul trecut. Roș-albaștrii au fost călcați în picioare de Universitatea, o echipă solidă și serioasă, care joacă un fotbal cu multe clase peste cel arătat de formația patronată de Gigi Becali. S-a terminat doar 5-0, într-un meci în care a existat o singură echipă pe teren. Au punctat pentru Știința: Assad Al Hamlawi (29, 45+3), Cicâldău (57) și Elisor (69, 87).

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord FCSB, și-a arătat convingerea că . Fanii fostei campioane își doresc ca la echipa lor să ajungă unul dintre următorii tehnicieni: Edi Iordănescu (48 de ani), Mirel Rădoi (45 de ani) sau Laurențiu Reghecampf (51 de ani).

„Nu cred că Marius Baciu va mai continua. La ce s-a întâmplat aseară (n.r. meciul cu U Craiova), nu cred. (…) Așteptăm, poate răspunde Mirel Rădoi. Poate răspunde Reghe (Reghecampf). Vedem. Poate Edi Iordănescu răspunde. Avem antrenori care pot veni să pună piciorul în vestiar acolo și să facă lucruri bune”, spune Mustață.

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Fanii FCSB nici nu vor să audă de Marius Șumudică: „Nu are ce căuta”

, că nu își mai dorește antrenor cu „pedigree”, dând clar de înțeles că nu exclude veniri ale unor tehnicieni cu trecut la rivalele roș-albaștrilor. Liderul fanilor a replicat spunând că patronul cunoaște poziția galeriei în ceea ce-i privește pe Șumudică sau pe alți antrenori din această categorie „interzisă”.

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„Opinia noastră e clară. Cine nu înțelege, chiar și presa, luați comunicatul nostru care este pe Peluza Nord și atunci înțelegeți. Și nu mai vreau să aud peste tot, cine mă sună, ‘vine Șumudică, vine nu știu cine!’. Nu are ce căuta. Știți bine că e stop. Nu trebuie să mai discutăm despre lucrurile acestea.

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(…) Nu am ajuns noi, suporterii, să punem antrenori. Sunt atâția antrenori. Este și Edi Iordănescu, este și Mirel Rădoi, mai este și Reghe, mai sunt și alți antrenori. Una-două, ne-am axat pe un antrenor (n.r. Șumudică) care nu are ce căuta la noi. Și am încheiat subiectul ăsta”, spune Mustață.

Gigi Mustață insistă pe varianta Mirel Rădoi

Liderul Peluzei Nord mai adaugă faptul că FCSB are nevoie acum de un antrenor precum Mirel Rădoi, cu mare personalitate, care să știe să se impună în vestiar. „Nu e bun Șumudică! La noi trebuie un antrenor ca Mirel Rădoi, care, atunci când intră în vestiar, jucătorilor să le înghețe mâinile și picioarele. Să vină și să pună exact condițiile pe care le-a pus înainte. Până și el s-a amendat singur”.

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Gigi Becali a declarat în dese rânduri că Mirel Rădoi nu i-ar fi răspuns la telefon în această perioadă. Mustață știe care este explicația. „(n.r. De ce nu îi răspunde lui Gigi Becali?) Nu a răspuns. Evident că, atâta timp cât ai un antrenor pe bancă, nu este corect să răspunzi unui patron când există un antrenor pe bancă, mai ales fiind și prieteni”.

Întrebat pe cine vede cu cele mai mari șanse să vină la FCSB dintre Edi Iordănescu, Rădoi sau Reghecampf, Gigi Mustață a răspuns: „Eu cred că Rădoi sau Reghecampf. Reghe știe situația, Mirel la fel. Vedem ca va fi”.