Gigi Mustață i-a oprit pe fani să vandalizeze mașinile jucătorilor de la FCSB. „Facem ședință azi”. Exclusiv

Suporterii lui FCSB nu mai acceptă niciun alt rezultat dezamăgitor după 1-4 acasă cu CFR Cluj. Gigi Mustață a spus totul despre planul fanilor bucureștenilor în urma meciului din etapa 23 din SuperLiga.
Mihai Dragomir
26.01.2026 | 14:32
EXCLUSIV FANATIK
Peluza Nord a ajuns la capătul răbdării după FCSB - CFR Cluj 1-4. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB și-a dezamăgit crunt fanii, iar aceștia au luat atitudine. Gigi Mustață a transmis ce se întâmplă în Peluza Nord și ce au de gând să facă suporterii de acum înainte. Vezi reacția dură a liderului galeriei campioanei României.

Gigi Mustață a anunțat ce vor face suporterii FCSB după umilința cu CFR Cluj

FCSB continuă forma negativă care a caracterizat până acum sezonul echipei. Bucureștenii au 3 eșecuri din tot atâtea meciuri oficiale în acest an, iar suporterii nu mai au răbdare cu echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Peluza Nord a avut o reacție violentă în timpul meciului de pe Arena Națională. Gigi Mustață, cel care a trecut la amenințări imediat după finalul meciului, a intrat a doua zi în direct și a anunțat ce pun la cale suporterii FCSB-ului.

„Avem azi o ședință între noi. Aseară am hotărât să ieșim din peluză pentru că suporterii începuseră să aibă alte gânduri. Suporterii se gândesc la toate lucrurile. Voiam să le scriem pe mașini cât de jucători sunt, dacă sunt fotbaliști… Nu am permis nimănui asta. Am zis să ne vedem și să luăm o hotărâre!”, a spus inițial Gigi Mustață.

De ce s-au săturat suporterii FCSB, de fapt

FCSB vine după două sezoane în care a cucerit 4 trofee în total și a reușit și rezultate demne de lăudat în ediția precedentă de Europa League. Așteptările pentru actuala stagiune erau și mai mari, însă echipa nu s-a ridicat la nivelul acestora. Gigi Mustață a spus că sacrificiile suporterilor nu au fost răsplătite așa cum se cuvine.

„Nu e supărare mare? Când, de atâta timp, am fost lângă echipă, să nu o afectăm, am zis că se poate, că sunt aceeași jucători, oameni… Nu putem după atâtea luni să facem ceva, haideți să fim lângă ei… Dar dacă devine bătaie de joc din partea lor!? Vin oamenii pe -5 grade, stau în frig, nu poți să îți bați joc așa. Hai că am înțeles turul, că a fost cum a fost, dar returul a început cu aceeași nonșalanță.

Am preferat aseară să ieșim decât să se întâmple alte lucruri care nu sunt normale. Au rămas suporterii de la Tribuna 1, Tribuna 2, au mai rămas și de la noi pe sus și le-am strigat ‘campionii’, dacă le place așa și cred că e bine… să continue!”, a mai spus Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Mustață i-a oprit pe fani să vandalizeze mașinile jucătorilor de la FCSB

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
