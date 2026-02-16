Gigi Mustaţă îi mitraliază pe jucătorii FCSB-ului după înfrângerea cu Universitatea Craiova: “Lipsă de atitudine! Este cea mai mare ruşine din istorie să ratezi play-off-ul!”

ADVERTISEMENT

FCSB a cedat pe terenul Universității Craiova și și-a pus în pericol șansele de calificare în play-off. Gigi Mustață a intrat a doua zi în direct și a spus totul, fără ocolișuri, despre eșecul suferit de echipa sa de suflet.

Concluziile amare ale lui Gigi Mustață după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Sezonul regular se apropie de final, iar calculele pentru calificarea în play-off sunt extrem de importante, dar și diferite odată cu finalul fiecărei partide. FCSB riscă să rateze prezența în primele 6.

, Gigi Mustață a intrat a doua zi în direct. Liderul „Peluzei Nord” a fost extrem de dezamăgit, însă speră până la capăt la îndeplinirea obiectivului echipei de a ajunge în play-off.

„Nu sunt vesel. Noi, suporterii, nu avem cum să fim împăcați cu așa ceva. Ei trebuie să realizeze că, în momentul acesta, chiar dacă au făcut performanțele din urmă, nu înseamnă că trebuie să ajungă acum la un nivel scăzut față de ultimii doi ani. Dar… noi sperăm să câștigăm cele 3 meciuri și să intrăm în play-off. Ce calcule am mai făcut și eu, vedem, ce o fi acum…

Atitudinea unora dintre jucători. Nu avem ce să mai comentăm, asta este. Vom fi lângă ei, mai ales acum la rău. Dacă pierdem anul acesta, asta este, nu-i nimic. Mergem înainte, vom rămâne lângă ei, tot ai noștri sunt!”, a spus Gigi Mustață inițial.

Gigi Mustață arată cu degetul arbitrajele din fotbalul românesc

La fel ca Valentin Crețu, cel care s-a plâns de arbitrajul lui Marian Barbu, și Gigi Mustață a ținut să vorbească despre „cavalerii fluierului”. El a reamintit de scandalurile recente provocate de arbitraje, precum cel de la meciul Petrolul – FC Argeș 2-1.

„Era foarte important meciul. Nu știm ce să mai comentăm și cu arbitrajele acestea. Parcă ei joacă la pariuri, arbitrii. Și la Pitești, și la noi, peste tot. Dacă intrăm în play-off, bine, dacă nu, aia este, tot lângă ei vom fi”, a mai spus Mustață.

Cum vede Gigi Mustață ratarea play-off-ului, de fapt. „Cea mai mare rușine!”

FCSB vine după două sezoane în care a fost campioană și a dominat fotbalul românesc. O eventuală ratare a play-off-ului este privită de Gigi Mustață drept „cea mai mare rușine din istorie”.

„E cea mai mare rușine din istorie. Înainte se întâmpla ca cele care promovau să ia campionatul, cum a fost Leicester în Anglia. La noi Urziceni a promovat, apoi a luat campionatul. Cine se aștepta ca Rapid să piardă cu Farul. Acesta este fotbalul, nu ai ce să faci, mergem înainte”, a mai spus suporterul FCSB-ului.

Cât de important este Florin Tănase pentru FCSB, de fapt

Ulterior, Gigi Mustață a semnalat cât de important este Florin Tănase pentru FCSB în prezent. Jucătorul s-a accidentat în debutul partidei din Cupă, iar

„Acum, asta se vede. Tănase este creierul, motorul echipei. Eu nu le-aș mai da odihnă sau pauză. Joci din 3 în 3 zile, de-aia ești fotbalist.

(n.r. – suporterii vor refuza să mai susțină echipa în play-out?) Nu există așa ceva, înseamnă că am deveni suporteri de rezultat. Și dacă te duci în liga a 14-a, te duci acolo după ei!”, a concluzionat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.