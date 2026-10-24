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Gigi Mustață „l-a deconspirat” pe Vivi Răchită în direct: ”Tu vrei să te întorci la FCSB!”

Adrian Baciu
24.10.2026 | 15:16
Gigi Mustata la deconspirat pe Vivi Rachita in direct Tu vrei sa te intorci la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Mustață, către Vivi Răchită: ”Tu vrei să te întorci la FCSB!” Sursa foto: colaj Fanatik
Contre amicale în direct la Fanatik SuperLiga între Gigi Mustață și Vivi Răchită. Fanul FCSB "l-a deconspirat" pe analist, spunând că dorește să se întoarcă la FCSB.
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Vivi Răchită, un fost stelist, care a recunoscut că prin venele sale curge sânge ”galben-albastru”, a avut o discuție amicală la FANATIK cu liderul Peluzei Nord FCSB, Gigi Mustață. Acesta din urmă a glumit și a spus că, de fapt, analistul emisiunii vrea să revină la FCSB în viitor. Care a fost replica lui Răchită.

Gigi Mustață, mesaj amical pentru Vivi Răchită în direct: ”Tu vrei să te întorci la FCSB!”

La FANATIK SUPERLIGA s-a discutat și s-a analizat viitorul derby din SuperLiga dintre FCSB și Rapid. Prezenți în platou, Sabin Ilie (51 de ani) și Valeriu Răchită (56 de ani), colegi la Steaua București în anii ’90, au concluzionat că gruparea din Giulești este favorită în meciul de pe Arena Națională. Intrat telefonic în emisiune, liderul Peluzei Nord FCSB, Gigi Mustață, a spus, despre această discuție: ”Ei să fie favoriți, iar noi să câștigăm!”.

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Imediat a intervenit în discuție Vivi Răchită: ”Mi-aș dori eu să câștige Rapidul? Cum, vreodată, în viața mea aș vrea să câștige Rapidul, mai ales că eu sunt petrolist și se cunoaște rivalitatea”. Auzind cele spuse de fostul fundaș al Stelei, Gigi Mustață ”l-a deconspirat” pe analistul de la FANATIK SUPERLIGA: ”Vivi, tu pozezi în petrolist, dar sângele tău e roș-albastru. Știu că vrei să te bagi. Te cunosc eu mai bine. Tot spui Petrolul, dar tu vrei să te întorci la FCSB”.

Vivi Răchită vine cu replica: ”Eu sunt petrolist! Născut și crescut la Ploiești. Am sânge galben-albastru”

Replica lui Răchită nu a întârziat să apară: ”Nu mai vreau, Gigi. Am fost de două ori, mi-am făcut treaba. Nu mai revin. Eu vreau să ajung la pescuit și în vacanțe. Atât vreau (…) Nu am cum să fiu cu sânge roș-albastru când eu sunt născut și crescut la Petrolul, de la copii și juniori”. După aceste cuvinte, Mustață a spus: ”Toți, în toată cariera voastră, vă întoarceți acasă. Acolo unde ați făcut performanță”. Răchită a răspuns imediat: ”Eu sunt petrolist. Am fost căpitanul echipei, am fost managerul echipei, am făcut de toate la Ploiești. Am făcut și stadioane”.

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Gigi Mustață admite că prima echipă de suflet a lui Răchită a fost Petrolul, însă pe parcursul carierei sângele său s-a transformat în unul roșu-albastru. ”În momentul în care ai promovat de la echipa ta de suflet de acasă (n.r. Petrolul), de când ai început fotbalul, te-ai dus în direcția de performanță la cluburile mari. În primă fază acolo ți-a rămas sângele, la Petrolul, dar pe drum s-a transformat în roșu-albastru”.

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Din nou, Răchită a ținut să ”riposteze”. ”Dacă tu zici asta.. Eu spun că nu e așa. Uite, eu mă înțep acum și să vezi că curge sânge galben-albastru”, a afirmat analistul de la FANATIK SUPERLIGA. În cariera sa, Răchită a evoluat în trei perioade diferite pentru Steaua / FCSB în sezonul 1989-1990, apoi între 1996 și 1998. În tricoul roș-albastru (Steaua și apoi FCSB) a cucerit trei titluri de campion, o Cupă a României și o Supercupă a României.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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