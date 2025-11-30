Gigi Mustață l-a desființat pe Vali Crețu: „Cu limbajul ăsta de băiat de peluză, vii lângă mine, nu mai joci fotbal”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Imediat după meciul dintre Steaua Roşie Belgrad şi FCSB, scor 1-0, şi, nemulţumit de faptul că jucătorii erau criticaţi, le-a reproşat că a fost bine în ultimii doi ani cât a fost performanţă.

Liderul Peluzei Nord l-a făcut praf pe Vali Creţu: „Nu e atitudine de fotbalist, ci de băiat de peluză”

Gigi Mustaţă, liderul Peluzei Nord, l-a desfiinţat pe Vali Creţu pentru atitudinea avută în faţa galeriei la Belgrad şi a declarat că nu va accepta niciodată ca fanii să fie înjuraţi de jucătorii propriei echipe:

„Nu ştiu dacă e o tensiune în vestiar, dar dacă nu realizează că fotbalul se joacă pe goluri, cu ambiţie şi dăruinţă, e problema lor. Am văzut că se filma şi presa e tot timpul la datorie când se discută cu jucătorii.

Au prins toată discuţia noastră, altcineva a venit cu o altă atitudine, nu de fotbalist, ci de băiat de peluză. Dar sperăm să realizeze că în momentul în care vii şi spui că doi ani ai făcut performanţă şi trăieşti din amintiri, este fix problema ta.

Când eşti la clubul ăsta trebuie să ştii foarte clar că se cere performanţă. Nu stăm să ne rugăm de jucători, că noi trebuie să jucăm în play-off sau că nu mai avem şanse şi trebuie să ne salvăm de la retrogradare. Aici se vorbeşte de performanţă. Aşa a fost obişnuit.

M-am referit la Vali Creţu. Nu vom mai accepta atitudinea unui jucător care să vină în faţa noastră şi să vorbească aşa cum a vorbit el. Dacă el crede că lucrurile astea sunt benefice pentru el, îl aştept în peluză.

Dacă ai atitudine de asta de băiat, vii în peluză. Eu n-am permis niciodată nimănui să înjure jucătorii, să vină cu reproşuri… Eu fotbalistic nu îi reproşez nimic, dar să vii cu atitudinea asta în faţa noastră…

, apoi a venit şi Creţu, mai urmează şi următorul, atunci nu mai are sens să discutăm. Vorbim vagabonţeşte, ca pe stradă. Eu nu voi permite niciunui jucător să ne înjure”, a tunat Gigi Mustaţă la FANATIK SUPERLIGA.

Vali Creţu l-a făcut praf pe Ngezana! Mihai Stoica a rămas mască

În timpul discuţiei cu suporterii, Vali Creţu l-a criticat pe Ngezana, spunând că „a dormit pe el” la faza golului. Mihai Stoica l-a criticat pe Creţu pentru atitudinea avută şi a fost surprins că a auzit că şi-a criticat colegul în public:

”Azi am aflat, nu știam de chestia asta. Nu e normal să discuți despre un coleg, lasă-ne pe noi să criticăm că de aia sunt puși acolo. E foarte urât ce a făcut. Câteodată caracterele se văd la greu. Nici eu nu mă așteptam la Crețu să facă asta. Prefer să văd conflicte în vestiar, decât să aud acuze între fotbaliști în public.

(n.r. – Nu cred că te așteptai la Crețu) Nu mă așteptam la nimeni. Nu știu mai multe, doar ce am citit, nu m-am întâlnit cu nimeni astăzi. A comis-o. Depinde cum văd ceilalți în vestiar problema, dar ceea ce a făcut el e impardonabil”, MM la Fanatik.