Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a mers la Rapid: „Putem noi să-l luăm cu japca?”

Olimpiu Moruțan revine în Superliga României la patru ani și jumătate după ce a părăsit-o pe FCSB. Internaționalul român va semna cu rivala „roș-albaștrilor”, Rapid, iar Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord a FCSB, a comentat mutarea într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Gheorghe Mustață, prima reacție după transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Gheorghe Mustață a reacționat după ce Olimpiu Moruțan a ajuns la un acord cu Rapid. „E fotbalist, e alegerea lui, nu cred că ar trebui să fie cineva supărat. Dacă el a considerat că a prins un salariu mai bun și crede că e bine, eu unul nu sunt supărat. Fotbaliștii își aleg o carieră mai bună pentru ei și un salariu mai bun pentru ei.

Dacă el a ales așa, este strict problema lui. Eu nu sunt supărat pe el că a ales Rapid. E posibil să îl conteste, poate, cei de la tribuna I sau cei de la tribuna a doua, dar este strict problema lui. Nu sunt deranjat că joacă la o rivală, de ce să fiu deranjat dacă el asta a ales? Putem noi să-l luăm cu japca sau să facem anumite chestii? Nu.

E alegerea lui, important e la meciurile cu noi să nu joace bine și să luăm noi cele trei puncte. E un fost jucător care a jucat la noi, care, din punctul meu de vedere, și-a făcut treaba. Acum a venit în țară, a ales ce a vrut”, a declarat acesta, în exclusivitate pentru FANATIK. , iar .

Gheorghe Mustață s-a pronunțat cu privire la situația lui Daniel Bîrligea

Golgheterul din sezonul trecut al celor de la FCSB, Daniel Bîrligea, traversează o perioadă complicată. Atacantul nu a mai înscris pentru gruparea „roș-albastră” de la meciul cu UTA, disputat pe 26 octombrie, iar în eșecul cu FC Argeș a avut o nouă evoluție dezamăgitoare. „Eu am încredere în Bîrligea.

E un băiat extraordinar. Cred că mai repede e supărat pe el, că nu îi iese. Dar, primul gol e important. După aceea, își revine”, a declarat Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA. .