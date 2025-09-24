Gigi Mustaţă, mesaj fără precedent pentru jucătorii FCSB: “Prietenia se termină aici! Dacă îţi baţi joc, avem o problemă! Unii nu înţeleg unde joacă”

FC Botoșani a învins-o pe FCSB în etapa a 10-a din SuperLiga, scor 3-1. În urma acestui rezultat, campioana en-titre se află pe poziția a 13-a în clasament, cu doar 7 puncte acumulate. Înfrângerea cu moldovenii nu le-a picat deloc bine suporterilor din Peluza Nord, iar aceștia au făcut un comunicat în care au prezentat că „prietenia se termină până în momentul în care apar victoriile”.

Gigi Mustaţă, mesaj fără precedent pentru jucătorii FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață a mărturisit că toată suflarea roș-albastră este nemulțumită de rezultatele pe care FCSB le-a obținut în acest start de sezon, iar î .

„Suntem cu toții supărați! Tot timpul am fost lângă echipă pe ideea că suntem o familie și că trebuie să ne revenim. Văd că atitudinea unor jucători… Nu știu dacă ne-ar merita! Am fost de acord, am trecut peste, trecem peste, dar dacă ei nu înțeleg la ce echipă joacă sau de cred în faptul că două campionate luate fac totul, se înșeală!

Suporterii nu sunt obișnuiți cu așa ceva, este pentru prima dată în 20 de ani când am luat bătaie la rând în 10 meciuri. Nu este ok din punctul nostru de vedere, al suporterilor! Eu m-am săturat să tot țin suporterii să nu reacționeze într-un alt mod. Ei trebuie să înțeleagă că echipa aceasta este iubită de peste 4 milioane de oameni. Dacă ei iau în batjocură acest lucru, este o problemă!

„Domnul Becali trebuie să ia atitudine! Am spus că vrem să fim o familie, dar nu să ne ia la mișto”

Vedeți foarte bine că nu se întâmplă doar la noi, ci și la alte cluburi mai mari din Europa. Echipele mici au ajuns, mici în ghilimele, că așa le considerăm noi… Spui că joci cu Botoșani și că le dai 4-0, 5-0, dar uite că nu e așa. Echipele mici au atitudine acum și nu mai țin cont că joacă cu echipele mari. Se aștepta cineva aseară să piardă Rapid? Nu se aștepta nimeni!

(n.r. – Ce înseamnă ‘Prietenia se încheie aici’?) Ei știu foarte bine că noi, suporterii, am spus că vrem să fim o familie, să fim prieteni. Suntem prieteni, numai că lucrurile se vor schimba. Dacă ei cred că prietenia pe care o avem dintre galerie și echipă se ia la mișto… Nu cred că mai putem fi prieteni, ci doar în momentul în care câștigă. Noi am fost de acord până acum, nu am înjurat echipa când a pierdut, am acceptat 7, 8, 9 meciuri pierdute… Dar am ajuns aici și vedem că nu se ia atitudine la nivel de conducere și jucători, atunci o luăm noi!

Domnul Becali trebuie să ia atitudine și să facă în așa fel încât să scoată echipa din impas. Așa și MM, dar și noi ca să revenim și să devenim din nou o familie. Noi nu dăm cu piciorul la ce am făcut acum câteva luni, dar nici ei să nu dea cu piciorul la ce am făcut noi. Noi suntem al 12-lea jucător, i-am încurajat și la bine, dar și la rău. Dacă ei o țin numai în rău, nu mai poți să scoți nici suporterul din impas. Trebuie să luăm o decizie împreună și vedem ce e de făcut. Dacă nu se termină discuțiile din vestiar, nu facem nimic! Am ajuns la concluzia, deși nu știu și nu am văzut, că se întâmplă ceva în vestiar”, a declarat Gigi Mustață.