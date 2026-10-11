Gigi Mustață – MM Stoica, război civil în direct: „Indezirabil pentru Peluza Nord! MM să ia portavocea și să-și facă Peluza Sud” / „Indezirabil? Unde este lipsa mea de respect? Dacă văd dovezi concrete, promit că iau măsuri”

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Gigi Mustață a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că relația sa cu Mihai Stoica a ajuns la final, iar conflictul dintre liderul Peluzei Nord și managerul FCSB este departe de a se încheia. Disputa are la bază acuzațiile privind presupuse nereguli și foloase necuvenite în interiorul Academiei de copii și juniori a clubului. Mustață susține că oficialul roș-albaștrilor știe mai multe decât lasă să se vadă despre situația reclamată și îi acoperă pe antrenori, în timp ce MM Stoica susține răspicat că nu a primit nicio dovadă concretă și că este dispus să ia măsuri, indiferent de nume, dacă acuzațiile se vor confirma.

Gigi Mustață rupe relația cu Mihai Stoica: „A devenit indezirabil pentru Peluza Nord”

Mustață a insistat că nu îl atacase inițial pe managerul FCSB, ci explicit pe Alin Stoica, în contextul problemelor grave pe care liderul fanilor FCSB le-a reclamat extrem de vocal.

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„Nu se va schimba nimic privitor la situația cu MM. Am vorbit și în pauză, și după meci cu liderii de galerie, nu se va mai schimba absolut nimic. Ca să înțeleagă domnul Mihai Stoica – și aici mă voi opri – , pentru noi s-a terminat! Da, a devenit indezirabil pentru Peluza Nord, s-a încheiat totul. Nu ne mai interesează discuțiile dintre noi și domnul Mihai Stoica…

După ce voi prezenta și alte lucruri, dovezi, atunci vom vedea ce mai poate spune dânsul. Am zis despre Alin Stoica, nu despre Mihai Stoica, dar nu înseamnă că dacă ai înțeles tu ceva, vii și arunci vorbe, acuze. Pot spune că m-am simțit și eu vizat. Am spus-o și o repet, e posibil ca MM să nu știe, dar din reacția pe care a avut-o înseamnă că, practic, cam știa tot. Și dacă chiar știa tot, atunci e o problemă… L-am luat tare pe Alin, nu pe MM. Și mai zic ceva, amândoi sunt Stoica și, dacă voiam, dădeam într-unul și plângeau doi. Că mai știm și noi cum se face… Nu am vrut să stricăm atmosfera, pe primul loc este echipa. Păi eu mă duc să-l susțin pe Reghe și stau să-l înjur pe ăla?! La sfârșitul meciului da, i-am dat un pic de treabă lu Alin Stoica”, s-a dezlănțuit Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Mustață: „MM, hai să deschidem un pic portbagajele…” Se cere o anchetă internă de proporții la Academia FCSB

Liderul Peluzei Nord a afirmat că părinții unor tineri fotbaliști i-au relatat lucruri extrem de grave și susține că ar fi aflat informații incredibile despre ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise.

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Mustață consideră că Mihai Stoica ar fi trebuit să declanșeze verificări interne serioase, pentru a lămuri situația. Totodată, le-a cerut public părinților care îl contactează să vină cu probe concrete: „Eu sunt de acord că părintele e subiectiv cu copilul lui, dar, măi, MM, dacă tot auzi cum se plâng părinții ăștia, hai să deschidem un pic portbagajele… Nu trimiți șarpele la vânătoare, să dea tot de puii lui… Faci o anchetă internă pe bune, fără să știe nimeni”, a mai spus Mustață.

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Gigi Mustață: „Poate vor să-și facă ei o galerie acolo, cu Alin Stoica, Ceapă, galerie de distrugători de copii”

Liderul Peluzei Nord a explicat și de ce a decis să întrerupă orice legătură cu Mihai Stoica, susținând că s-a simțit păcălit de managerul FCSB. Gigi Mustață spune că Mihai Stoica nu mai are deschidere în relația cu Peluza Nord.

„Ultimul mesaj pentru MM a fost după emisiunea în care s-a simțit vizat. Am avut o discuție, i-am spus că nu e frumos, uite așa. Nu mai comentez, după care am spus stop, noi nu mai comunicăm, nu mai avem nicio legătură. Dacă nu se ia nicio măsură? Păi, atunci poate vor să-și facă ei o galerie acolo, cu Alin Stoica, Ceapă, galerie de distrugători de copii, să ia MM portavocea și să încurajeze echipa. Să-și facă ei Peluza Sud! În momentul în care crezi că poți să mă păcălești, nu ai cum să ai relație cu mine”, a conchis liderul galeriei FCSB.

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Mihai Stoica îi cere lui Mustață dovezi: „Nu mi-a dat niciodată absolut nimic!”

Mihai Stoica a dat replica și a explicat că îl cunoaște pe Gigi Mustață încă din 2002, cu mult înainte să ajungă la Steaua. Managerul FCSB a recunoscut că între ei au existat și în trecut opinii divergente, însă susține că actualul conflict a devenit greu de înțeles în lipsa unor dovezi palpabile. Oficialul roș-albaștrilor a povestit că Mustață i-ar fi spus că se ia șpagă în cadrul Academiei. Stoica afirmă că nu a negat posibilitatea unor nereguli, dar i-a cerut interlocutorului să prezinte probele despre care susține că le deține.

„Eu mă cunosc cu Mustață din 2002, dinainte să vin la Steaua. Au mai fost opinii contrare. Am avut o discuție cu el. Mi-a zis că se ia șpagă, i-am răspuns: «Ok, nu te contrazic, nu am de unde să știu, probabil că nici tu nu știi exact», iar atunci mi-a spus că are probe și l-am invitat cu ele. Nu mi-a dat niciodată absolut nimic, nicio probă, dovadă, nimic! Aceasta situație chiar nu-și are rostul acum, nu aveam nevoie de așa ceva.

MM Stoica: „Acum sunt indezirabil, acum 3 luni eram invitat la ziua lui Mustață. Nu mai înțeleg nimic…”

Dacă sunt eu indezirabil, asta e viața, mergem mai departe. Nu am ce face! Doar că nu e ok, pentru că eu mi-am respectat cuvântul. Încă aștept probele, dar nu apar, nu-mi trimite nimeni nimic. Zice că nu-l respect. Acum trei luni eram invitat la ziua lui, acum nu mai înțeleg nimic. Mesajele pe care le-am schimbat m-au aruncat într-o și mai mare confuzie, pentru că nu pricep ce problemă are cu mine. În ceea ce mă privește, dacă am devenit indezirabil, ar trebui să mi se explice de ce. Unde este lipsa mea de respect când eu, la petrecerea de titlu din stadion, prima instituție pe care am premiat-o a fost Peluza Nord, prin Mustață. Am pus Peluza Nord chiar înaintea echipei, a antrenorilor! Și atunci, unde este lipsa mea de respect? Aștept argumente… Trebuie să mi se explice, că nu e în regulă”, a spus Mihai Stoica, la emisiunea „MM la Fanatik”.

Mihai Stoica îl apără pe Alin Stoica: „Este cel mai bun antrenor de la Academie! I-a spus lui Mustață că dacă se dovedește că a luat ceva, își dă demisia în secunda 1”

În declarațiile sale, Mihai Stoica i-a luat apărarea lui Alin Stoica, pe care îl consideră un om important pentru activitatea centrului de copii și juniori. Oficialul a explicat că acesta a ajuns și în staff-ul primei echipe la dorința lui Mihai Pintilii și că își împarte timpul între pregătirea seniorilor și activitatea de la Academie.