Gigi Mustață rupe tăcerea despre dosarul DIICOT: “Sunt acasă, n-am nicio legătură! Am fost martor la percheziţiile de la 5 dimineaţă”

O știre bombă a explodat în dimineața zilei de luni în presa românească: Operațiunea poartă numele de „Ghost Guns”, iar anchetatoprii au efectuat deja peste 130 de percheziții în șase județe, cei vizați fiind aduși la audieri.

Prima reacție a lui Gheorghe Mustață după ce numele său a apărut într-un dosar de trafic cu arme

Contactat de FANATIK pentru a comenta aceste acuzații, Gheorgeh Mustață a avut o reacție virulentă, susținând că totul este o încercare de denigrare a numelui său. El susține că nu are nicio legătură cu acest dosar, nu s-a făcut nicio percheziție la domiciuliul său, ci doar la ginerele său, Ilie Florian.

„Sunt denigrat… Nu poți să vii să arunci cu pietre și cu noroi în halul acesta, să mă dai că fac parte din nu știu ce mafie de armanent! Trebuie măcar să suni, să întrebi despre ce e vorba… Ai vreo legătură, ai ceva, s-a întâmplat ceva?

Nu poți să vii să mă denigrezi, să vadă copiii, să vadă familia, părinții și frații mei, să mă sune… Eu am venit dimineață la ora 4:00 de la Craiova. Într-adevăr, a fost o percheziție la ginerele meu acasă, dar nu are absolut nicio legătură cu mine. S-au făcut 130 și ceva de percheziții la nivel național, fiind vorba de nu știu ce arme, ginerele meu nu are nicio legătură cu această brigadă sau ce vor ei să spună, cu acest dosar…

Ginerele meu este dezvoltator, nu are legătură cu arme, nu are legătură cu absolut nimic. Și după aia să scrii în presă că ai venit la mine acasă și m-ai arestat și pe mine, că sunt implicat cu nu știu armamente.

Băi fraților, gândiți-vă că denigrați. Și pe acele trusturi de presă care au scris treaba asta n-am cum să-i las așa. Am vorbit deja cu avocații dimineață să îi dea în judecată.

Sunt acasă, nu am nicio treabă cu acest dosar. Am spus-o și o repet, percheziția a fost la ginerele meu acasă. Este ziua nepoatei mele și m-a sunat fata să merg împreună cu soția să iau copilul de acolo. Am fost, am luat nepoțica, este la mine acasă acum. Am înțeles că au venit dimineață pe la ora 6:00.

Au venit oamenii, au făcut percheziție, căutau arme și droguri. Au explicat despre ce este vorba. Acolo este și casa mea. Au intrat oamenii, au făcut percheziție, au făcut tot ce au vrut. Nu au găsit nimic. L-au luat pe ginerele meu la audieri.

Care este problema? De ce mă bagi pe mine, să vii să mă denigrezi că am fost reținut, că sunt implicat, că am făcut nu știu ce? Aviz celor care s-au bucurat… Să se uite în sus!

Nu a venit absolut nimeni la kine, eu sunt acasă, la apartament. Am ajuns dimineață acasă de la Craiova, dormeam, a sunat fata mea că au venit mascații la o percheziție. După care m-am trezit, m-am suit în mașină și m-am dus la fată acasă, pentru că trebuia să iau copilul de 6 ani de acolo.

Oamenii au așteptat avocații ca să poată să facă percheziții. Nu au găsit absolut nimic. În casa pe care o am eu acolo stă băiatul meu. L-au luat pe ginerele meu la audieri dacă are legătură cu acel dosar de armament din urmă cu trei săptămâni, o lună…

Nu am legătură, nu am nicio treabă, nu există nicio legătură cu mine sau cu ginerele meu. Copilul este sub ochii mei zi de zi, eu nu știu cu cine umblă sau ce face sau dacă are legătură cu anumite persoane de genul ăsta?

Bag mâna în foc și pentru el. Treaba lui este să construiască blocuri, nu are nicio legatură cu asemenea lucruri de arme. Gata, s-au dus timpurile alea de acum 15-20 de ani! Nu mai merg”, a declarat Gigi Mustață în exclusivitate la

