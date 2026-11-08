Gigi Mustață pune presiune pe Gigi Becali! Liderul Peluzei Nord: „Dacă nu se iau măsuri, fac publice înregistrările!”

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Gigi Mustață continuă „războiul” cu antrenorii din Academia FCSB, Alin Stoica și Bebe Alexe. Liderul Peluzei Nord a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că va face publice imaginile în care un copil de 7 ani este jignit și bruscat de tehnicianul Eduard Marin în cazul în care Gigi Becali nu va lua măsuri. Acesta a comentat și eșecul suferit de FCSB, 0-1 cu Corvinul.

Gigi Mustață a oferit ultimele detalii despre scandalul de la Academia FCSB

Gigi Mustață susține că antrenorii implicați au încercat să-i intimideze pe părinții care dețin dovezile cu privire la neregulile întâmplate la Academia FCSB. „Săptămâna viitoare o să vedem cum facem și o să arătăm și filmulețe și imagini cu acea ‘mână dreaptă’ al lui Bebe Alexe, care eu știu că e angajatul Federației, nu al clubului, și nu știu ce rol are pe acolo. Ei au crezut că gata, dacă i-am lăsat două-trei săptămâni, totul s-a încheiat. Eronat. Acum va începe treaba.

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Ei ce au făcut? S-au dus pe alte părți ca să poată vorbi cu persoanele care dețineau acele înregistrări, acele convorbiri, acele imagini cu copii împinși, cu acei antrenori care își cam depășesc ei atribuțiile în fața unor copii de 7 ani. I-am lăsat să doarmă. Au crezut că totul s-a încheiat și am făcut treaba în liniște. Vom merge la patron și-i vom arăta. Dacă nici acum nu se iau măsuri, le voi face publice. Toate înregistrările, tot, le voi face publice. Și atunci să tragă lumea concluzii despre ce se întâmplă acolo în academie. Dacă patronul crede că e bine, să meargă tot cu ăștia în continuare”, a spus liderul Peluzei Nord la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Mustață pune presiune pe Gigi Becali

a precizat că decizia cu privire la situația antrenorilor îi aparține lui Gigi Becali, însă în cazul în care patronul nu va lua măsuri, imaginile vor fi făcute publice. „Încă nu i-am trimis imaginile lui Gigi Becali, pentru că au lucrat ei. S-au dus, au vorbit, au amenințat părinții, au făcut anumite presiuni asupra unor părinți care dețineau anumite probe, le-au spus ‘Stați liniștiți, că copiii vor fi bine. Nu le dați, că…’. Dar deja e târziu, că am intrat în posesia lor și nu mai merge. Și le spun că va începe săptămâna viitoare, cu siguranță. Dacă patronul consideră că e ok așa, el decide. Nu decidem noi.

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Dacă patronul e de acord ca un copil de 7 ani să fie jignit în halul ăla, în care o face antrenorul Edi Marin, ăsta pe care îl ține în brațe Bebe Alexe. Cu înregistrarea pe care o am, se va convinge patronul. Înregistrările pe care le am de la părinții care se retrag și spun ‘Dom’le, nu prea aș mai vrea să intru în joc’, aflând la un moment dat cine a făcut presiune asupra persoanei respective să nu mai vină cu documentele, adică cu procura care i-a făcut-o lui ‘Ceapă’ ca să plece cu mașina în Turcia. Mașina care i-a dat-o timp de un an și jumătate, adică din luna mai 2024 până în luna octombrie 2025, dacă nu mă înșel. Asigurările plătite de persoana respectivă, cauciucurile schimbate de persoana respectivă, după care copilul lui a fost îndepărtat de la bază.

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Acum s-au făcut presiuni asupra lui când a văzut că noi facem mesaje lui Alin Stoica și că peluza deja știe tot. Au început să-l sune, să-i spună să nu dea absolut nimic. Un copil de 7 ani vine să învețe fotbal și tu, antrenor, Edi Marin, te comporți și-i vorbești unui copil în halul care se aude pe filmare și te comporți urât și îi dai cu mâna când bea copilul apă, se îneacă copilul. Și vine părintele și-ți spune că nu-i frumos ce faci. Și tu tot continui”, a precizat acesta.

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Tot în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Gabi Safta a confirmat că imaginile despre care vorbește Gigi Mustață sunt reale și se află în posesia acestuia: „Am văzut imaginile pe care mi le-a arătat Gheorghe Mustață, îi asigur pe toți că le are. Am văzut imagini cu un copil de 7 ani bruscat, împins, s-a înecat pentru că i-a dat peste mână în timp ce avea sticla de apă în mână. Sunt multe imagini șocante și cred că ar trebui văzute chiar și dacă Gigi Becali ia măsuri”.

Gheorghe Mustață a comentat situația de la FCSB după 0-1 cu Corvinul

și-a început cel de-al treilea mandat la FCSB cu 3 victorii consecutive, însă echipa a înregistrat mai apoi 3 eșecuri, toate cu același scor, 0-1, cu Gloria Bistrița, U Cluj și Corvinul. „Am spus de foarte mult timp că trebuie echipă, îl susținem pe Reghe indiferent de situație, indiferent de rezultate. La iarnă știe ce are de făcut el personal. Să-și aducă jucători și să-și formeze echipa pe care și-o dorește și pe care o dorim și noi, suporterii. Acum defilăm cu ce avem, toate transferurile care s-au făcut s-au făcut pe repede înainte.

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A fost accidentat Cisotti, iar în locul lui nu ai pe cine, nu putem să dăm vina doar pe Muhar sau Korenica. Nu ai mijloc, nu poți să te bazezi pe ce ai pe banca de rezerve. Ești obligat să joci cu ce ai. Nu i-ai avut nici pe Pădurariu și Crețu, două piese care contează. Sperăm ca în iarnă să se facă transferurile pe care le dorește Reghe. Din câte știu eu, sunt niște transferuri bune. (n.r. a spus Gigi Becali că va face el transferurile) Se va consulta cu Reghe”, a declarat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.