Gigi Mustaţă, răspuns tăios pentru Târnovanu: “Atât înţelege el!”. Liderul Peluzei Nord, despre protestul fanilor: “Uite că se poate să avem şi atitudine”

Deși FCSB a încheiat faza principală din Europa League cu un rezultat onorabil, 1-1 cu Fenerbahce, galeria roș-albastră își continuă protestul. Gigi Mustață a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus clar ce așteaptă suporterii din partea jucătorilor în perioada următoare.

Protestul galeriei continuă! Ce vor să vadă suporterii FCSB de la echipă

Fanii celor de la FCSB au protestat la meciul pe care campioana României l-a jucat joi seara, pe Arena Națională, în fața celor de la Fenerbahce. Ultrașii au făcut liniște în galerie pentru a trage un semnal de alarmă jucătorilor, referitor la forma foarte slabă prin care echipa trece în acest început de an.

e și are nevoie de o serie de șapte meciuri perfecte în SuperLiga României pentru a mai spera la calificarea în play-off. Suporterii sunt supărați pe felul în care jucătorii au arătat în ultimele meciuri și vor să vadă o schimbare de atitudine.

Gigi Mustață a făcut anunțul. În ce condiții se încheie protestul galeriei

Gigi Mustață a lăudat felul în care FCSB a jucat în fața celor de la Fenerbahce, cu mult curaj, însă a spus clar că protestul nu se va opri până în momentul în care fotbaliștii campioanei României nu vor arăta aceeași dorință și în meciurile din campionat. Liderul galeriei nici nu vrea să se gândească la scenariul în care roș-albaștrii ratează calificarea în play-off-ul Superligii.

„S-a văzut atitudine, deci se poate. Văd că avem ambiție și dorință în cupele europene. Așteptăm să vedem asta și în campionat. Am avut rezultate bune și în deplasări. Mă interesează acum foarte mult atitudinea în meciurile din campionat. Au jucat bine cu Fenerbahce. Au arătat că se poate. Cred că, cu puțin noroc, se întâmpla același lucru ca și cu Feyenoord. Am avut ocazii. Puteam marca și puteam câștiga lejer. Nu au jucat cine știe ce cei de la Fenerbahce. S-a văzut că se poate.

Vedem atitudine și la meciurile următoare și revenim lângă jucători. Vreau să vedem atitudine la meciul de duminică. Să vedem dacă vor să ia cele trei puncte. Așa am vorbit de la început. Așa s-a discutat. Se respectă. Aceeași atitudine, indiferent de scor. Rămâne aceeași. S-a văzut că se poate. Așteptăm să vedem asta și în campionat. Să nu ajungi în play-off este urât rău. Să iei doi ani la rând titlul și acum să nu intri în play-off? Nu este ce trebuie. Așteptăm să vedem atitudine. Să ne arate că se poate și noi vom veni lângă ei, fără discuție. Ați venit la un club unde se cere performanță an de an. Trebuie să faci performanță. Noi suntem obișnuiți cu performanța. Nu poți să spui că nu se mai poate. Nu merge cu atitudinea asta. Când intri pe teren trebuie să îți dai viața.

Mai e până se trage linie. Nici nu vreau să mă gândesc că nu intrăm în play-off. Dacă ei vor să îndepărteze suporterii, să o facă. Dacă nu, să aibă rezultate și să joace fotbal”, a declarat liderul galeriei FCSB la FANATIK SUPERLIGA.

Ștefan Târnovanu, atenționat de Gigi Mustață. Cum comentează liderul galeriei FCSB declarațiile portarului după meciul cu Fenerbahce

Mai mult, Gigi Mustață a vorbit și despre declarațiile date de Ștefan Târnovanu după meciul cu formația din Turcia. P , ironic la forma slabă prin care trece echipa.

(N.r. Legat de declarațiile lui Ștefan Târnovanu).El nu prea înțelege mesajul acela. Nu a înțeles. S-a făcut referire la toată echipa, nu la el. A crezut că este vorba despre el. Noi nu despre el am zis, în mod specific. Am spus de toată echipa. Este mai greu să înțelegi un mesaj”, a mai spus Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.