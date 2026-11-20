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Gigi Mustață, liderul peluzei nord FCSB, și Sabin Ilie (51 de ani), un fost atacant important al fotbalului românesc, au avut un dialog aprig la FANATIK SUPERLIGA pe tema „revoluției” declanșate de Gigi Becali (68 de ani) la clubul roș-albastru. Dacă liderul fanilor este optimist, Ilie este de părere că patronul rămâne cel care decide tot la club.

Reacție euforică a lui Gigi Mustață după ce Gigi Becali a declanșat „revoluția” la FCSB

În direct la FANATIK SUPERLIGA, liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, a spus că este încântat de modul în care decurge „revoluția” lui Gigi Becali la FCSB. Acesta primește cu brațele deschise revenirile la club ale unor „steliști”. Reamintim faptul că, după plecarea lui MM Stoica, Gigi Becali i-a adus la clubul său pe foștii jucători Raul Rusescu (38 ani), Lukasz Szukala (42 ani) și Mihai Pintilii (42 de ani).

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„(n.r. Ce înseamnă venirile lui Rusescu, Szukala și Pintilii în ultimele zile la FCSB și ce se va schimba?) În momentul în care ajungi în bază și vezi numai steliști, parcă te simți altfel. Pe mine acum personal, sincer vă spun, nu mă mai interesează absolut nimic. Știu că lucrurile acolo încet-încet revin la normal. Noi am spus că îl vom susține și pe Reghe și pe Raul, pe Szukała, tot ce înseamnă steliști acolo, noi vom fi alături de ei. Noi sperăm ca Rusescu să știe ce are de făcut acolo. Din ce am văzut și eu în urmă cu două zile, lucrurile merg spre bine. Acum nu poți să bați din palme în două-trei zile să faci ce trebuiau să facă alții într-un an. Noi sperăm ca Raul să își facă treaba și restul nu ne mai interesează”, spune Mustață.

Liderul fanilor FCSB, întrebat fiind dacă până mai recent la club nu erau tot „steliști”, a replicat spunând că nu a fost așa, ba dimpotrivă, au fost dinamoviști. Unii dintre aceștia încă ar mai fi la club: „Nu! Era jale! Și încă mai sunt vreo doi-trei care sunt de pe la Dinamo. Păi, când jucam noi cu Dinamo, ei în loc să țină cu noi, țineau cu Dinamo. Dar lucrurile astea se vor rezolva. (n.r, Ce faceți cu dinamoviștii ăștia infiltrați?) Nu știm acum, nu ne mai interesează pe noi. Hotărârile le aparțin. Nu ne mai interesează. Lucrurile care ne-au interesat s-au rezolvat și nu ne mai interesează absolut nimic. Știu ce au de făcut ei acolo. Pentru noi s-a încheiat ‘era’ Alin Stoica – (Ilie) Bebe Alexe”.

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„Revoluția” lui Gigi Becali de la FCSB, motiv de contre între Gigi Mustață și fostul jucător de la Steaua, Sabin Ilie

Auzind cele spuse de Mustață, din platoul FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie a venit cu o replică acidă pentru liderul Peluzei Nord. Fostul atacant de la Steaua se întreabă , atâta timp cât, deocamdată, . „Vreau să te întreb și eu un lucru, că ai zis că Gigi Becali aduce jucători. De ce i-a mai luat pe băieții ăștia doi acolo?”, a întrebat Ilie. Mustață a răspuns: „Păi nu, nu, nu, stai puțin. Ei caută jucători și e normal. Nu stă Gigi Becali să caute el acum, să se uite el acolo”, a replicat Mustață. „Adică pe ce criterii i-ai luat, care răspunde mai repede la telefon, nu?”, a întrebat din nou, Ilie. „Nu e pe criterii. Cine aduce jucători, trebuie să-i vezi. Nu te mai duci în Liga 14 să aduci jucători. Adu jucători de elită, adu jucători buni”.

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În opinia lui Sabin Ilie, Rusescu și Szukala au „viață” limitată la FCSB, în cazul în care rezultatele nu apar. „Gigi (n.r. Mustață), oricât i-ai susține tu și galeria pe aceștia (n.r. Rusescu și Szukala), dacă se supără patronul iar îi dă pe toți afară și o luați din nou de la început”. Optimist, liderul peluzei Nord a spus: „Se muncește și eu zic că o să iasă bine (…) Noi acum mai vedem. Știi cum se zice: nu știi de unde sare iepurele, Sabine. Adică și ăștia tineri (Rusescu și Szukala) cred că au o șansă să caute jucători, să arate” / „Iepurele nu sare chiar așa. Trebuie să-i cauți, să ai răbdare, să-i urmărești luni”, a răspuns Ilie.

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i-a spus lui Sabin Ilie că, dacă ar veni la FCSB, ar beneficia de o susținere necondiționată. „Tu, dacă vii mâine la FCSB, te susținem tot la fel. Mi-aș dori ca pe voi, steliștii, foștii jucători, când intru în bază, să vă văd acolo”. Replica lui Sabin Ilie a venit imediat: „Tu știi foarte bine cum suntem respectați în țară foștii mari fotbaliști (…) să-mi facă mie vreo ofertă FCSB-ul vreodată, să vedem răspunsul meu care va fi. Păi, eu dacă vin acolo, vin să fac treabă, cum gândesc eu fotbal. Fotbalul pentru mine a fost înainte de familie”.