Gigi Mustață și Vivi Răchită, contre dure în războiul dintre FCSB și Steaua: “Am crezut că veniți de la cimitir” / “Vrei să te împaci cu ceilalți?!”

Partida dintre Petrolul Ploiești și FCSB a fost adjudecată de campioana en-titre, scor 0-1, unicul gol al partidei fiind reușit de Florin Tănase. Gigi Mustață și Vivi Răchită s-au contrat asupra rezultatului.

Gigi Mustață și Vivi Răchită, contre dure în războiul dintre FCSB și Steaua

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață și Vivi Răchită s-au contrat după . Fostul fotbalist a acuzat-o pe campioana en-titre că nu a semănat deloc cu echipa Steaua aseară, pe când liderul Peluzei Nord s-a apărat și a spus că Răchită vrea să se pună bine cu Clubul Sportiv al Armatei.

Discuția a fost pornită de Vivi Răchită: „Unde ai fost Gigi ieri? Că nu te-am văzut”. Gigi Mustață a oferit un răspuns imediat: „Eram acolo jos. La sfârșitul meciului eu am cântat cu echipa, eu stau jos, nu stau sus acolo. Dacă te uitai lângă steagul Peluza-Nord, mă gândesc că mă vedeai acolo”.

Moderatorul Cristi Coste a adus aminte de : „S-a uitat și a văzut numai negru. Negru în tribună, negru în peluză, negru pe teren. A spus că echipa de aseară nu are nicio legătură cu Steaua. Nu l-ai auzit, că dacă îl auzeai…”

Vivi Răchită și-a prezentat ideea: „Am avut senzația aseară că FCSB nu este Steaua”. Gheorghe Mustață l-a acuzat că vrea să se pună bine cu CSA Steaua: „Vivi… iar ai început? Vrei să te împaci cu ceilalți?”

„Suntem clar continuatoare fostei secții de fotbal”

Fostul fotbalist s-a apărat și a spus că nu s-a certat vreodată cu vreo galerie roș-albastră: „Cu care ceilalți? Cu ceilalți nu m-am certat niciodată și nici cu voi nu m-am certat niciodată, Gigi, dar pot să-mi spun părerea.”

Liderul Peluzei Nord susține că FCSB este continuatoare fostei secții de fotbal Steaua: „Nu s-a pus problema la noi, dar știți foarte bine, nu mai are rost să mai discutăm despre cine este Steaua, cum este Steaua. Suntem clar continuatoare fostei secții de fotbal și am pus punct. Nu mă interesează că am pierdut noi într-o instanță civilă pe care nici Federația, nici Liga Profesionistă, nici UEFA, nici FIFA, nu au luat-o în considerare. Punct! Și am încheiat tot subiectul, nu mai are niciun rost. Cred că le-a explicat foarte bine domnul Iustin de la LFF. Le-a explicat pe înțelesul tuturor!”

Cristi Coste a reamintit de spusele lui Răchită: „Uite, e o declarație a lui Vivi care am uitat-o. A spus ‘Am crezut că FCSB e echipa cimitirului Bellu’”. Vivi și-a explicat ideea: „Știi de ce? Am văzut tot în negru, Gigi! Am văzut că era în negru echipa, dar și suporterii și am crezut că veniți de la cimitir”.

Gigi Mustață a asociat supărarea lui Răchită cu meciul pierdut de Petrolul: „Hai să spun ceva, Vivi. Eu știu că ești supărat, dar îți transmit condoleanțe pentru meciul de aseară. (n.r. – Ați scăpat!) Am scăpat, eram legați. Tot noi am avut prima ocazie, bara lui Miculescu.”

Vivi Răchită: „E pentru prima oară când îmi doresc ca Gigi Becali să aibă dreptate”

Vivi nu a fost impresionat de ocazia lui Miculescu, dar își dorește ca Gigi Becali să aibă dreptate: „Miculescu, dacă îl mai pui de douăzeci de ori, n-o mai dă. Și nu ai văzut că repriza a doua l-au lăsat singur pe Miculescu, că știau că ratează. Gigi, e pentru prima oară când îmi doresc ca Gigi Becali să aibă dreptate. A spus aseară că Petrolul se va califica în play-off. Dacă se întâmpla asta, îl declar al doilea mudava al fotbalului românesc, după Mitică Dragomir, bineînțeles.”

Liderul Peluzei Nord o vrea pe Petrolul în play-off: „Merită Petrolul în play-off, mai ales pentru suporteri! Nu înțeleg contradicția asta… Păcat de coregrafiile pe care le fac, păcat de ei că sunt în primele 5 galerii din țară. Cum poți să spui ‘Voi nu sunteți Steaua’, dar voi ne înjurați pe noi încontinuu… Cum vine asta?”

Vivi Răchită a încheiat discuția și a explicat de unde vin injuriile din stadion la adresa FCSB: „Păi vă înjură pe voi pentru că voi sunteți suporterii Stelei, ăia vechi. Păi nu? De acolo ați plecat, din Ghencea”.