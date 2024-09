Regretul lui Gigi Mustață după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Dacă mai erau 5 minute, câștigam!”

Gigi Mustață a vorbit despre meciul de mare intensitate și consideră că victoria era posibilă pe final pentru campioana României.

Gigi Mustață surprinde după CFR Cluj – FCSB 2-2

Revenirea bucureștenilor în joc s-a produs odată cu golul marcat de Alexandru Băluță, care a profitat de gafa lui Simao Rocha.

Golul decisiv i-a aparținut lui Dawa, care a trimis mingea în poartă după ce portarul Mihai Popa nu a reușit să o rețină în siguranță. Gigi Mustață, liderul „Peluzei Nord”, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre meciul dintre cele două echipe.

„Într-adevăr la 2-0 eram puțin dezamăgit de prestația jucătorilor, de jocul pe care îl prestau, dar s-a văzut ca acele schimbări au adus un plus echipei.

„Dacă mai erau 5 minute, câștigam!”

Din punctul meu de vedere acolo s-a făcut diferența. Un Băluță, un Radunovic, care a urcat foarte bine, se știe că este cel mai bun fundaș stânga din țară, s-a văzut modificarea schemei de joc, cu Tănase tras la mijloc.

Sperăm ca la următoarele meciuri și Bîrligea să își facă apariția acolo unde ieri ne-a lipsit un vârf de talia lui. Sperăm ca băieții să se mobilizeze. Eu știu, îi văd la antrenamente, au mare ambiție. Fundașii și-au făcut din nou apariția în careu și au reușit să marcheze.

Faptul ca Louis Munteanu a scăpat puțin de sub control si a dat gol, asta este, important este că am revenit și că am scos un rezultat de egalitate. Daca mai erau 5 minute, zic că erau șanse și să câștigăm”, a declarat Gigi Mustață în interviul acordat lui Gabi Safta în exclusivitate pentru FANATIK.

„La pauză am avut o speranță!”

„Mă așteptam să egaleze dacă se înscrie foarte repede un gol si băieții încep să revină. La pauză am avut o speranță, tot timpul noi suporterii sperăm tot timpul că se poate întâmpla ceva.

S-a mai întâmplat în fotbal ca o echipă să revină de la 2-0, de la 3-0, speranța moare ultima. M-am bucurat la 2-1, știam că o să forțeze puțin și să egaleze și speram chiar să îi bată”, a mai spus Gigi Mustață pentru FANATIK.

