Gigi Mustață, ultimele detalii despre „nebunia” de la FCSB – Manchester United. „Nu mai există un bilet! Se va bate recordul”. Prețuri la negru de 1000 de lei!

Gigi Mustață, înainte de FCSB – Manchester United: „Dacă era un stadion de 100 de mii de locuri și tot se umplea”

FCSB – Manchester United se joacă cu casa închisă. Arena Națională e sold-out la duelul din etapa a 8-a de pe tabloul principal al UEFA Europa League. Cu o victorie, roș-albaștrii își asigură matematic calificarea în optimile competiției pe care „diavolii” au câștigat-o în 2017.

„Este foarte mare nebunia, mai ales la capitolul bilete. Dacă era un stadion de 100 de mii de locuri și tot se umplea stadionul. Dar asta e. Avem stadion de 55 de mii de locuri. Va fi arhiplin

(n.r. – Se va bate recordul? Vor fi peste 55.000?) 100%! E posibil (n.r. – să stea înghesuiți). A mai fost odată chestia asta, la meciul cu Chelsea. Tot așa s-a intrat. Intră fiecare cum poate. Dar fiind sold-out din toate punctele de vedere, cu siguranță se va bate record. Nici la meciul cu Chelsea nu va fi ca la meciul ăsta. E nebunie mare.

(n.r. – La cât se ajunge prețul unui bilet la negru?) Am văzut și eu de la cei care și-au cumpărat bilete la pachet. Am văzut și eu pe site-uri că își vând biletele la tribuna I, la tribuna II, la peluze. Din ce am văzut pe site-uri a ajuns la noi la peluză 400 RON, la tribuna I 1000 RON.

Oamenii trebuie să înțeleagă că la meciurile de Europa, Steaua a adus întotdeauna cei mai mulți suporteri. Încearcă să-ți iei bilet dinainte. Foarte mulți au spus ‘Domne, nu vin la meciul ăla că e frig’. Acum, că am căzut cu Manchester United, nu mai e frig.

Important e că suporterii vin alături de echipă. Nu mai sunt bilete. Eu primesc zeci de telefoane, primesc mesaje, ‘Te rog, ajută-mă’. Te mai sună obligațiile și nu ai ce să faci, dar, de data asta, le-am spus ‘Nu mai pot oferi nimănui niciun bilet. Nu mai sunt bilete din luna decembrie’.

La mine sunt o mie și ceva de membrii cotizanți, dintre care o mie doar din diaspora. Sunt peste o mie de oameni care vin din Europa. Eu am închiriat în Berceni vreo 3-4 hoteluri pentru oamenii care vin din diaspora. Sunt oameni care vin din țară, care au luat pachetele puse în vânzare la început. Nu pot oferi bilete la absolut nimeni”, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Moment special dedicat lui Helmut Duckadam

La partida de pa Arena Națională, . „Eroul de la Sevilla”, care s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, va fi protagonistul unei scenografii de poveste.

„Plus că avem și noi invitații noștri. O avem pe doamna Alexandra Duckadam, fetița lui Duckadam. Mai sunt și alte persoane invitate pentru că facem ceva special pentru Helmut Duckadam și doamna Alexandra nu a dorit să stea în altă parte decât în peluză cu noi.

Dacă aș mai putea cumpără, aș cumpăra încă 500, încă 1000. Părerea mea e că nicio echipă din România nu poate aduce suporterii pe care îi vom aduce noi.

(n.r. – Câți englezi vin la meci?) Din ce am înțeles eu, că am discutat mai multe cu Meme și cu ofițerul de securitate, cu domnul Ianuli, am înțeles că sunt 2700 de engelezi”, a adăugat liderul Peluzei Nord.

